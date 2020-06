Uzmanından cildinizi canlandıracak öneriler! C vitamini, patates dilimi...

Güzellik kriterleri yüzyıllar içinde büyük değişimler geçirmiş olsa da ciltteki canlılık, neredeyse Mısır Kraliçesi Kleopatra'dan beri değişmeyen en önemli estetik kriterlerinden biri olarak kabul ediliyor. Aynı zamanda sağlıklı bir cildin de sahip olması gereken özellikler arasındaki canlılığı, belirli ürünler ve yöntemler aracılığıyla siz de geri kazanabilir ve uzun yıllar koruyabilirsiniz.

C VİTAMİNİ CİLTTEKİ PARLAKLIK İÇİN YÜKSEK FAYDA SAĞLIYOR

C vitamininin kan dolaşımını hızlandıran ve kolajen üretimini hareketlendiren yapısı uzun yıllardır biliniyor olsa da kozmetik ürünlerde yaygın olarak kullanılamıyordu. Ancak günümüzde gelişen teknolojiler ve zenginleşen formüller sayesinde yoğun şekilde C vitamini içeren cilt serumlarına, kremlere ve maskelere rastlamak mümkün. Siz de cilt bakımı rutinleriniz için C vitamini içeren bu ürünleri tercih ederek cildinizin canlılığını arttırabilirsiniz.

PROTEİNLİ BAKIM KREMLERİYLE CİLDİNİZİ CANLANDIRIN

Nemlendirici kremler, cilt tipiniz ne olursa olsun sağlıklı bir cilt için düzenli bir şekilde kullanmanız gereken ürünler arasında yer alıyor. Piyasada birçok alternatifi bulunan nemlendirici bakım kremlerinden proteinli olanları tercih ederek cildinize canlılık kazandırabilirsiniz. Özellikle gece bakım kreminizi bu tarz protein içerikli ürünlerden seçerek canlılık konusunda çok daha yüksek bir verim alabilirsiniz.