Uzmanından cildinizi canlandıracak öneriler! C vitamini, patates dilimi...

Güzellik kriterleri yüzyıllar içinde büyük değişimler geçirmiş olsa da ciltteki canlılık, neredeyse Mısır Kraliçesi Kleopatra'dan beri değişmeyen en önemli estetik kriterlerinden biri olarak kabul ediliyor. Aynı zamanda sağlıklı bir cildin de sahip olması gereken özellikler arasındaki canlılığı, belirli ürünler ve yöntemler aracılığıyla siz de geri kazanabilir ve uzun yıllar koruyabilirsiniz.
C vitamininin kan dolaşımını hızlandıran ve kolajen üretimini hareketlendiren yapısı uzun yıllardır biliniyor olsa da kozmetik ürünlerde yaygın olarak kullanılamıyordu. Ancak günümüzde gelişen teknolojiler ve zenginleşen formüller sayesinde yoğun şekilde C vitamini içeren cilt serumlarına, kremlere ve maskelere rastlamak mümkün. Siz de cilt bakımı rutinleriniz için C vitamini içeren bu ürünleri tercih ederek cildinizin canlılığını arttırabilirsiniz.
Nemlendirici kremler, cilt tipiniz ne olursa olsun sağlıklı bir cilt için düzenli bir şekilde kullanmanız gereken ürünler arasında yer alıyor. Piyasada birçok alternatifi bulunan nemlendirici bakım kremlerinden proteinli olanları tercih ederek cildinize canlılık kazandırabilirsiniz. Özellikle gece bakım kreminizi bu tarz protein içerikli ürünlerden seçerek canlılık konusunda çok daha yüksek bir verim alabilirsiniz.
Genellikle göz altı morluklarına hızlı bir şekilde etki eden patatesi cildinizi canlandırmak için de kullanabilirsiniz. Yuvarlak dilimler şeklinde kesebileceğiniz patatesleri, yaklaşık 10 dakika buzdolabında beklettikten sonra çıkarabilir ve dilimleri yüzünüze yerleştirerek 15 dakika boyunca bu şekilde bekletebilirsiniz. Ardından yüzünüzü yıkamalısınız. Patates dilimleri, doğal bir yöntem olmasının dışında oldukça ekonomik bir güzelleşme aracı sayılıyor.
Cildi canlandırmanın yolu dışarıdan uygulanan kozmetik ürünler kadar faydalı besinler tüketmekten de geçiyor. Bunun için de 250 gram domatesi, iki adet şeftaliyi, yarım limonu ve bir adet havucu katı meyve sıkacağına koyduktan sonra üzerine bir damla zeytinyağı ve bir miktar tuz ekleyip karıştırmanız yeterli oluyor. Hazırlayacağınız bu özel içeceği her gün tüketerek cildinizin canlanmasına içeriden de destek olabilirsiniz.
Birbirinden farklı cilt problemleri için onlarca farklı maske çeşidi bulunuyor. Cildinize canlılık kazandırmak için kullanabileceğiniz maskeler de mevcut. Bu maskelerin başındaysa oksijen maskeleri ve lipozom maskeleri geliyor. Özellikle haftalık cilt bakım rutinleriniz esnasında bu maske türlerini tercih ederek cildinizin canlılığını arttırabilirsiniz.
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