Uzmanlar açıkladı! Koronavirüs'ün ilacı Mars'ta mı?

Bilim dünyasının son zamanda konuştuğu iki büyük konu var; Bunlardan biri insanlığın Mars'a yolcuğu ve diğeri ise Çin'in Wuhan kentinden yayılarak Dünya çapında bir salgına dönüşen Koronavirüs salgını. Birisi geleceğimize umutla bakmamızı sağlarken, diğeri geleceğimiz hakkında iç karartıcı hayaller kurmamıza sebep oluyor. Hal böyle olunca, ikincisini çözmeden birincisini gerçekleştirmemiz de mümkün gibi gözükmüyor. Fakat SETI Enstitüsü'nde kıdemli bilim insanı olarak çalışan John Rummel, Mars'a gittiğimizde Koronavirüs'ten de kurtulacağımızı söylüyor.
Bilim insanı John Rummel, Koronavirüs'ün ilacı için Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) 2020 yılında Mars'a gerçekleştireceği görevi işaret etti. Rummel'a göre görev sonucu NASA'nın Dünya'ya getireceği Mars toprağı, varlığı muhtemel bakterilere de ev sahipliği yapacak. Rummel'ın tezine göre, eğer bu bakteriler zararlı bakteriler içeriyorsa Koronavirüsü'nü de yok edebilirler. John Rummel, bunun öğretici olabileceğini düşünüyor. Fakat bazı uzmanlar John Rummel'e katılmıyorlar.
Bilim insanları Mars'tan gelecek olası bakterilerin insanlığın geleceğini daha da tehlikeye atacağını düşünüyorlar. NASA'nın eski gezegensel koruma görevlisi Catharine Conley bu yönde düşünen uzmanlardan birisi. Catharine Conley, gelecek bakterilerin Grönland'daki buzulları eriten algler gibi çevreye zarar verebileceğini düşünüyor. Corley ayrıca dikkatlerin Dünya'ya değil Mars'a çevrilmesini istiyor. Zira ona göre Mars'tan gelecek bakteriler değil Dünya'dan Mars'a gidecek bakterilerin Mars'ı kirletmesinin ihtimali daha yüksek.
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