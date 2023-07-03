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Uzmanlar, Musk'ın limit hamlesinin neye sebep olabileceğini açıkladı! Twitter kullanıcıları isyan etmişti...

03.07.2023 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter'ın sahibi Elon Musk, platform kullanıcılarının sosyal medya sitesinde okuyabilecekleri gönderi sayısını geçici olarak sınırlama hamlesine imza attı. Bu hamle sonrası kullanıcılar isyan ederken, pazarlama sektörü uzmanları ise Musk'ın hamlesini değerlendirdi. Uzmanlar, Musk'ın limit hamlesinin şirketin yeni CEO'su Linda Yaccarino'nun reklamverenleri platforma çekme çabalarını baltalayabileceğini söyledi.

Uzmanlar, Musk'ın limit hamlesinin neye sebep olabileceğini açıkladı! Twitter kullanıcıları isyan etmişti...

Musk Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Twitter'ın aşırı veri kazıma ve sistem manipülasyonu düzeylerini ele almak için çeşitli hesapların günde kaç tweet okuyabileceğini sınırlayacağını duyurdu. Kullanıcılar buna yanıt olarak, limite ulaştıktan sonra kurumsal reklamverenlerin sayfalarındaki tweetler de dahil olmak üzere hiçbir tweeti göremediklerini gösteren ekran görüntüleri paylaştı.

REKLAM UZMANLARI: "MUSK'IN TWITTER LİMİTLERİ YENİ CEO'YU BALTALAYABİLİR"

Reuters'ın haberine göre reklam sektörü uzmanları, bu hamlenin geçen ay Twitter'ın CEO'su olarak göreve başlayan eski NBCUniversal reklam yöneticisi Linda Yaccarino için bir engel oluşturduğunu söyledi.

Financial Times'ın geçen hafta bildirdiğine göre Yaccarino, Musk'ın geçen yıl platformu satın almasının ardından platformdan çekilen reklamverenlerle ilişkileri onarmaya çalıştı.

Forrester araştırma direktörü Mike Proulx pazar günü yaptığı açıklamada, limitlerin Musk'ın platforma getirdiği "kaos" nedeniyle zaten sarsılmış olan kullanıcılar ve reklamverenler için "oldukça kötü" olduğunu ifade etti.

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Proulx, "Linda Yaccarino'nun tersine çevirmesi gereken reklamveren güven açığı daha da büyüdü. Ve bu, sadece onun sektördeki güvenilirliğine dayanarak tersine çevrilemez" dedi.

Bank of America'nın eski pazarlama patronu Lou Paskalis ise Yaccarino'nun Musk'ın reklam gelirlerini ve şirketin değerini kurtarmak için "en iyi son umudu" olduğunu dile getirdi.

Insider Intelligence baş analisti Jasmine Enberg, kullanıcıların ne kadar (gönderi) görüntüleyebileceğinin sınırlandırılmasının platformun reklam işi için "felaket" olabileceğini belirtti.

Enberg, "Bu kesinlikle reklamverenleri geri dönmeye ikna etmeyi kolaylaştırmayacak. Reklamverenleri geri getirmek zaten zor bir iş," dedi.

Twitter'da neler oluyor? Twitter'da neler oluyor?

PEKİ SINIRLAMALAR ETKİLİ OLDU MU?

Öte yandan, Bloomington'daki Indiana Üniversitesi'nde araştırmacı olan Kai-Cheng Yang, sınırlamaların, arama motorları da dahil olmak üzere üçüncü tarafların Twitter verilerini eskisi gibi kazımasını engellemede etkili göründüğünü söyledi. Kai-Cheng Yang, "Hala mümkün olabilir, ancak yöntemler çok daha sofistike ve çok daha az verimli olacaktır" dedi.

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Elon Musk Twitter

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