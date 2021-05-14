Uzmanlar mutlu bir ilişkinin sırrını açıkladı! Farkında olmadan yaptığınız ve aşk hayatınıza zarar veren 5 davranış

Aşk aslında tamamen küçük şeylerle ilgilidir. Minik bir sürpriz veya güzel bir söz bile aşkın içerisindeki heyecanı canlı tutmak için kimi zaman yeterli olur. Bunlar bilerek yaptığınız davranışlardır. Peki bilmeden mutlu giden bir ilişkiyi kötü yönde etkileyen davranış olduğunu biliyor musunuz?

ARKADAŞLARI İHMAL ETMEK

Sevgilisi olduktan sonra arkadaş ortamından uzaklaşan kişiler herkesin çevresinde olmuştur. Aslında arkadaşlarla zaman geçirmek sağlıklı bir ilişkinin en önemli dinamiklerinden biridir. Partnerlerin kendine özel olarak ayırdıkları bu zaman ruh hallerini ve enerjilerini yükseltir.

KELİMELERİN GÜCÜNÜ HAFİFE ALMAK

Uzmanlara göre ilişki içerisinde söylenmesi ve söylenmemesi gereken bazı kelimeler vardır. Örneğin “olmalı” kelimesi, partnerinizin hareketleri karşısında hayal kırıklığına uğradığınız anlamına gelebilir. Benzer bir şekilde “her zaman” da tercih edilmemesi gereken kelime grupları arasındadır, örneğin “Sen her zaman böyle yaparsın” gibi. Bunlara ek olarak kullanmaktan kaçınmanız gereken diğer kelimeler ise “asla” ve “ama”. Problemlerinizi bu kelimelerden kaçınarak çözmeye çalışırsanız çok daha verimli sonuçlar alabilirsiniz.