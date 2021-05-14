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Uzmanlar mutlu bir ilişkinin sırrını açıkladı! Farkında olmadan yaptığınız ve aşk hayatınıza zarar veren 5 davranış

Seray Üstün Seray Üstün
14.05.2021 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Söz konusu aşk ve ilişkiler olduğunda aslında kesin sınırlar çizmek zordur. Çünkü her ilişkinin dinamiği birbirinden farklıdır. Ancak herkesin aşık olduğu kişiyle mutlu ve huzurlu bir ömür geçirmeyi hayal ettiği bilinen bir gerçektir. Siz farkında olmasanız dahi aşk hayatınıza zarar veren davranışları araştırdık. Bu tüyolar sayesinde mutlu ilişkiye koşar adım gidebilirsiniz.

Uzmanlar mutlu bir ilişkinin sırrını açıkladı! Farkında olmadan yaptığınız ve aşk hayatınıza zarar veren 5 davranış

Aşk aslında tamamen küçük şeylerle ilgilidir. Minik bir sürpriz veya güzel bir söz bile aşkın içerisindeki heyecanı canlı tutmak için kimi zaman yeterli olur. Bunlar bilerek yaptığınız davranışlardır. Peki bilmeden mutlu giden bir ilişkiyi kötü yönde etkileyen davranış olduğunu biliyor musunuz?

ARKADAŞLARI İHMAL ETMEK

Sevgilisi olduktan sonra arkadaş ortamından uzaklaşan kişiler herkesin çevresinde olmuştur. Aslında arkadaşlarla zaman geçirmek sağlıklı bir ilişkinin en önemli dinamiklerinden biridir. Partnerlerin kendine özel olarak ayırdıkları bu zaman ruh hallerini ve enerjilerini yükseltir.

KELİMELERİN GÜCÜNÜ HAFİFE ALMAK

Uzmanlara göre ilişki içerisinde söylenmesi ve söylenmemesi gereken bazı kelimeler vardır. Örneğin “olmalı” kelimesi, partnerinizin hareketleri karşısında hayal kırıklığına uğradığınız anlamına gelebilir. Benzer bir şekilde “her zaman” da tercih edilmemesi gereken kelime grupları arasındadır, örneğin “Sen her zaman böyle yaparsın” gibi. Bunlara ek olarak kullanmaktan kaçınmanız gereken diğer kelimeler ise “asla” ve “ama”. Problemlerinizi bu kelimelerden kaçınarak çözmeye çalışırsanız çok daha verimli sonuçlar alabilirsiniz.

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FEDAKARLIK NOKTASINDA YANLIŞ HEDEFE ODAKLANMAK

Karşınızdaki kişinin size bir jest yapması durumunda genellikle nezaket çerçevesi içerisinde “Teşekkür ederim hiç gerek yoktu” cevabını verirsiniz. Şimdi bu cevabı unutmanızı rica ediyoruz. Bu cümle yerine ise jestin sizde uyandırdığı duygulardan bahsetmeyi tercih edebilirsiniz.

YATAĞA FARKLI ZAMANLARDA GİTMEK

Partnerler arasındaki uyku saatlerindeki farklılık da ilişkide çalan tehlike çanlarının en büyük habercisidir. Sağlıklı bir ilişki için partnerinizle aynı zamanlarda yatağa gitmeye özen göstermelisiniz. Aksi takdirde bu durum, ayrılığa bir adım daha yaklaşmanıza neden olabilir.

İYİ GECELER ÖPÜCÜĞÜNÜ UNUTMAK

Modern dünyanın yoğun temposu içerisinde bazen kişiler kendilerine zaman ayırmayı dahi unutuyor. Partnerinize karşı olan hisleriniz değişmese bile kimi zaman günlük rutinler içerisinde sıkışıp kalabilirsiniz. Bundan kurtulmanın en etkili yoluysa elbette sevginizi göstermek! Uzmanlar, uyumadan önce minik bir iyi geceler öpücüğünün pek çok şeyi çözebileceğine inanıyorlar.

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