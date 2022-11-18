Uzmanlar üstüne basarak uyarıyor! Alışkanlıklarınızın sonu ölümcül olabilir

Duş almak hijyenik ve sağlıklı bir şekilde yaşayabilmemiz için temel ihtiyaçlarımız arasında bulunuyor. Duş alışkanlıkları kişiden kişiye değişiklik gösteriyor. Bazıları buz gibi suyla duş aldığında vücudunun daha diri ve sağlıklı olduğunu düşünüyor. Bazıları ise sıcak suyun onları gevşettiğini belirtiyor. Ancak uzmanlar kış aylarında ayarlanamayan su ayarının ölümcül olabileceğini açıklıyor.

Kış geldiğinde birçok insanda kalple ilgili sorunların arttığını görüyoruz. Sağlık uzmanlarına göre soğuk, kan basıncını yükselterek kan damarlarının büzülmesine neden oluyor ve kalp krizi, felç riskini artırıyor. Birçok insan soğuk suda banyo yapıyor ve bu durumun iltihaplanmayı azaltma, ağrıyı hafifletme, stresi geçirme, yaraları ve yorgunluğu azaltma gibi birçok sağlık yararları olduğunu belirtiyor.

KIŞIN SOĞUK DUŞ ALMAK ÇOK RİSKLİ

Yaş, aile öyküsü, kan basıncı gibi kalp krizine veya felce yol açan çeşitli risk faktörleri olabilirken,kolesterol seviyeleri vb. belirli dış faktörler veya yaşam tarzı faktörleri de sağlık tehlikelerine katkıda bulunabilir. Özellikle kışın soğuk suyla duş alıyorsanız, duşta böyle bir yaşam tarzı risk faktörü ortaya çıkabilir.

SOĞUK SUYA ANİDEN MARUZ KALMAK KALP HASTALARI İÇİN TEHDİT EDİCİ

Sağlık uzmanları, soğuk suya ani ve beklenmedik bir şekilde maruz kalmanın kalp hastalığı olan insanlar için tehdit edici olabileceğine inanıyor. Soğuk su vücudu şok ederek derideki kan damarlarının kasılmasına neden olarak vücudunuzdaki kan akışını yavaşlatıyor. Bu nedenle, kalp vücuda kan pompalayabilmek için daha hızlı atmaya başlıyor. Dr.Sudhir Kumar, 68 yaşındaki hastalarından birinde böyle bir olay yaşadı.

KIŞIN FELÇ RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN YAPILACAKLAR

Soğuk duşlardan kaçının: Her zaman ılık suyla banyo yapın.

Kendinizi sıcak tutun: Soğuk havalarda hasta olmaya yatkınsanız, üzerinize yeterli bir kat giysi giymeye çalışın

Fiziksel olarak aktif kalın: Egzersiz yapmak için günde en az 30 dakika ayırın. Koşu, hafif aerobik, yoga, ev egzersizleri, dans veya meditasyon gibi aktiviteler yapabilirsiniz. Düzenli egzersiz vücudunuzu sıcak tutar ve formda kalmanıza yardımcı olur.

Kışın sağlıklı beslenin: Kışın taze, mevsim meyveleri ve yeşil sebzelerden tam olarak yararlanın. Kızartılmış, yağlı, şeker içeren, kolesterol ve kan şekerini yükselten işlenmiş gıdalardan kaçının. Sıcak yiyecekler yiyin ve günlük diyetinize zencefil ekleyin.

Hayati değerleri düzenli olarak izleyin: Diyabet, tansiyon, kolesterol, böbrekler ve diğer sorunlar gibi tıbbi durumlarınızı yakından izleyin.

Kendinizi aşırı yormayın: Kalp hastasıysanız ağır ve yorucu işler yapmaktan kaçının.

Alkolden kaçının: Alkol içerken, aşırı alkol tüketiminden kaçındığınızdan emin olun.

Sigarayı bırakmak: Diğer durumlar dışında sigara içmek de kalp rahatsızlığına neden olur.

