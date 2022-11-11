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Uzmanlar uyardı! Seks yapmak hayatınızı riske atabilir

11.11.2022 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsel ilişkinin sağlık için bir sürü faydası bulunuyor. Hem psikolojik hem de fiziksel olarak vücut için sağlıklı olarak görülen seks bazı durumlarda tehlikeli olabiliyor. Uzmanlar cinsel ilişkilerin hayatınızı riske atabileceğini belirtiyor.

Uzmanlar uyardı! Seks yapmak hayatınızı riske atabilir

Seks sırasında birtakım sorunlar ortaya çıkabiliyor. Sekste ortaya çıkan durumların genellikle cinsel sorunlar olduğu düşünülse de uzmanlar seksin astım ataklarını tetikleyebildiğini belirterek uyarıyor. American College of Allergy, Asthma and Immunology tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre , yoğun seks seansları tehlikeli astım ataklarını tetikleyebilir.

CİNSEL AKTİVİTE YOĞUN EGZERSİZLERLE EŞDEĞER

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Hanky-panky, özellikle astımlıysanız, çok fazla enerji gerektiren yorucu bir egzersiz olarak kabul edilir. Araştırmanın yazarı Dr. Ariel Leung, “Pek çok insan cinsel aktivitenin enerji harcamasının iki kat merdiven çıkmaya eşdeğer olduğunun farkında değil” dedi.

ÇOĞU İNSAN ASTIM KRİZİ SEMPTOMLARINI FARK ETMİYOR

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Egzersiz, solunum yollarını şişiren ve solunum tüplerinin daralmasına neden olan ağır solunum nedeniyle astım hastaları için her zaman bir risk olmuştur. Çalışmaya göre, cinsel açıdan aktif astımlılar, çarşafların altında işler biraz fazla kabadayı olursa, “post-koital astım alevlenmelerinden” muzdarip olabilir. Bununla birlikte, fiziksel olarak yakınlaşırken çoğu insan astım krizinin semptomlarını fark etmez.

UYGUN TEDAVİ YAŞAM KALİTESİNİ İYİLEŞTİREBİLİR

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Bazı tetikleyiciler polen , alerji, duman, küf ve egzersizi içerir. Leung, insanları işaretlerden haberdar olmaya çağırdı. "Cinsel aktiviteye bağlı astım uygun şekilde tanımlanıp tedavi edildiğinde, alerji uzmanları hastalarının yaşam kalitesini daha iyi iyileştirebilir" dedi.


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