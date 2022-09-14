HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Uzmanlar uyarıyor: Okullar açıldı bulaşıcılık riski çok daha yüksek! Hastalıklardan korunmak için...

Uzmanlar uyarıyor: Okullar açıldı bulaşıcılık riski çok daha yüksek! Hastalıklardan korunmak için...

14.09.2022 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eylül ayının gelmesiyle birlikte okullar açıldı. Okulların açılması anne ve babaların üzerindeki sorumlulukların artmasına neden oluyor. Uzmanlar bu süreçte hastalıkların çok daha kolay bulaştığını belirterek ebeveynleri çocuklarını hastalıklardan korumaları için uyardı.

Uzmanlar uyarıyor: Okullar açıldı bulaşıcılık riski çok daha yüksek! Hastalıklardan korunmak için...

Geçtiğimiz yıllarda ortaya çıkan Covid-19'un okullarda çok daha kolay bulaşması nedeniyle aylarca uzaktan eğitim uygulaması başlamıştı. Bu sene ise uzmanlar çocukların okullardan hastalık kapmaması için ebeveynlerin bilinçli olması gerektiğini belirtiyorlar. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yeşim Çınar Yakar, “Bazı bulaşıcı hastalıklar çok sinsi seyirlidir, çocuğun kendisi hasta olmasa dahi taşıdığı hastalığı diğer öğrencilere bulaştırabilir” dedi.

KRONİK HASTALIĞI OLAN ÇOCUKLAR EKSTRA DİKKAT ETMELİ

Ekran görüntüsü 2022-09-14 153344

Dr. Yeşim Çınar Yakar, “Çocukların okulda koşup oynamaları sırasında, terleme ve üşümeleri, sınıfların yeterince havalandırılmaması, sınıf içinde, tozların, mikropların çoğalmasına yol açabilir. Özellikle, astım, böbrek ve kalp hastalıkları, anemi, gibi kronik hastalığı olan çocuklar bu anlamda sıkıntı yaşayabilir” ifadelerini kullandı.

KİŞİSEL HİJYEN ÖNEMLİ

Ekran görüntüsü 2022-09-14 153335

Çocuklara ve ebeveynlere uyarılarda bulunan Dr. Yeşim Çınar Yakar, kişisel hijyenin önemine dikkat çekerek, okulların açılmasıyla birlikte bazı bulaşıcı hastalıkların sinsi seyirli olmasından dolayı öğrencilerin birbirlerine çok fazla hastalık bulaştırmasının normal olduğunu ve her gün bir arada yaşayan çocuklarda hastalıkların görülme oranının arttığına dikkat çekti

AÇIKTA SATILAN GIDALAR YENMEMELİ

Ekran görüntüsü 2022-09-14 153243

Çocuklarda, tuvalet ve el temizliğine dikkat edilmediği taktirde parazit oluşumu olabileceğinin altını çizen Yakar, “Açıkta uygun olmayan gıdaların satışı da bağırsak solucanlarının bulaşmasına neden olur. Bağırsak solucanı olan çocuklarda burun kaşıntısı, ağızdan yastığa su akması, makatta kaşıntı, zaman zaman karın ağrısı, kilo alamama, iştahsızlık gibi belirtiler görülür. Tespit edilirse tedavisi mümkündür. Korunmada tuvaletten sonra sabunla el yıkanması, açıkta satılan gıdaların yenilmemesi, sebze ve meyvelerin çok iyi yıkanması önemlidir” dedi.

KAPALI ALANLAR MUTLAKA HAVALANDIRILMALI

Ekran görüntüsü 2022-09-14 153314

“Sonbahar- kış mevsiminde daha çok grip ile karşılaşıyoruz. Grip solunum yoluyla bulaşan öksürük, ateş, halsizlik, nezle ile seyreden bir hastalıktır” diyen Uzm. Dr. Yakar, hastalığı önleme yollarına dair şu bilgileri verdi:

Ekran görüntüsü 2022-09-14 153301

”Hastalık hasta olan çocukların okula gönderilmemesi, kapalı alanların havalandırılması ile önlenebilir. Grip aşısı ise 6 aylıktan itibaren doktor önerisiyle yapılabilir. Çocuklar, okula başlamadan önce genel bir muayeneden geçirilmeli. Belirli aralıklarla taramalar yapılmalı. Özellikle görme, işitme, bulaşıcı hastalıklar gibi sağlık sorunları için çok faydalı olur. Çocuklara doğru duruş ve oturuş, biçimleri öğretilmeli ve çocuklar kendi ilgi alanındaki egzersizlere yönlendirilmelidir.”

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Canan Karatay: Uyurken kilo vermeniz mümkün! Prof. Dr. Canan Karatay: Uyurken kilo vermeniz mümkün!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı sosyal konut projesiyle ilgili Prof. Dr. Naci Görür'den flaş paylaşım "Kesinlikle İstanbul'da uygulanmamalı"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı sosyal konut projesiyle ilgili Prof. Dr. Naci Görür'den flaş paylaşım "Kesinlikle İstanbul'da uygulanmamalı"
Bakan Özer o ifadeleri kullandı mı? MEB'den açıklama geldiBakan Özer o ifadeleri kullandı mı? MEB'den açıklama geldi
Anahtar Kelimeler:
çocuk okul hastalık bulaşıcı hastalıklar çocuk hastalıkları ebeveyn uyarı uzman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

"Bu görüntüleri verdiğimiz için üzgünüz" diyerek paylaştı! Yürek yakan anlar

"Bu görüntüleri verdiğimiz için üzgünüz" diyerek paylaştı! Yürek yakan anlar

TOKİ ucuz konut için başvurular başladı! e-Devlet...

TOKİ ucuz konut için başvurular başladı! e-Devlet...

Yatak sorusu şaşkına çevirdi! "Kocam cinsellik sırasında..."

Yatak sorusu şaşkına çevirdi! "Kocam cinsellik sırasında..."

Geline şok! Salonun içine 'damattan hamileyim' diyerek girdi

Geline şok! Salonun içine 'damattan hamileyim' diyerek girdi

Konakladığı lüks otelde kahvaltı yaptı, hayatı altüst oldu

Konakladığı lüks otelde kahvaltı yaptı, hayatı altüst oldu

Sürücüler dikkat! Cezası var: Hayatımda ilk defa...

Sürücüler dikkat! Cezası var: Hayatımda ilk defa...

İlginizi Çekebilir

Mastürbasyon macerası kötü bitti! Telefonuyla tuvalete gidince..

Mastürbasyon macerası kötü bitti! Telefonuyla tuvalete gidince..

Deniz kızı olarak çalışıyor! Geliri dudak uçuklattı

Deniz kızı olarak çalışıyor! Geliri dudak uçuklattı

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kadın parfümlerini keşfedin!

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kadın parfümlerini keşfedin!

Akılalmaz keşif! 100'e yakın çocuğun kalıntılarını buldular

Akılalmaz keşif! 100'e yakın çocuğun kalıntılarını buldular

100 bin dolarlık aracıyla geçerken gördüğü evsizlere ağladı!

100 bin dolarlık aracıyla geçerken gördüğü evsizlere ağladı!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.