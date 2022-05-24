KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. AŞK - CİNSELLİK
  4. Uzmanlar yalnız olmaya neden olan en önemli etkeni açıkladı! Sakın kullanmayın

Uzmanlar yalnız olmaya neden olan en önemli etkeni açıkladı! Sakın kullanmayın

24.05.2022 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlişki yürütmek her ne kadar zor olsa da yalnız olmak da insanların mutsuzluğuna neden olan en önemli faktörler arasında yer alıyor. Yalnızlık hayattan zevk almamaya ve daha fazla mutsuz olmaya neden oluyor. Eğer yalnızsanız ve neden yalnız olduğunuzu çözemiyorsanız bu haberi mutlaka okumalısınız. Uzmanlar yalnızlığa neden olan etkenleri açıkladı.

Uzmanlar yalnız olmaya neden olan en önemli etkeni açıkladı! Sakın kullanmayın

Yalnızlık oldukça zorlayıcı durumlar yaratabiliyor. Herkes yanında mutlu olacağı bir partner arıyor. Ancak karşı tarafın yaptığı ufak hareketler gözümüze çok büyük gelerek rahatsız olmamıza sebep olabiliyor. Karşı tarafın yaptığı hareketlerden rahatsız olarak ilişkimizi sonlandırabiliyoruz. Bu rahatsız edici hareketleri siz de fark etmeden yapıyor olabilirsiniz. Uzmanlar yalnız olmaya neden olan rahatsız edici durumları tek tek açıkladı. Sigara içmek yalnız olmaya neden olan durumların başında yer alıyor.

SİGARA İÇENLER ÜÇ KAT DAHA FAZLA YALNIZ

s1

Sigara içmeyen 2.000 kişi üzerinde yapılan bir araştırma, çevrimiçi flört edenlerin yüzde 38'inin, profillerinde sigara içtikleri veya elektronik sigara içtikleri görüldüyse, olası bir aşk ilgisini reddetmek için sola kaydırdığını buldu. Sonuç olarak her dört kişiden biri flört profillerinde sigara içme alışkanlıkları hakkında yalan söylediğini itiraf etti. Ayrıca, üçte ikisinin flörtlerinin izin almadan etraflarında sigara içmenin çok kaba olduğunu düşündüğü , yüzde 32'sinin “iğrenme” ve yüzde 26'sının rahatsız olduğu ortaya çıktı.

YALNIZ OLMAYA NEDEN OLAN ETKENLER

s2

  • Vücut kokusu/yetersiz hijyen
  • Kötü nefes
  • Sigara nefesi
  • Uyuşturucu kullanımı
  • Sigara dumanı kokusu
  • Dişlerde yemek olması
  • Bar görevlilerine veya garsonlara hakaret etmek
  • Ağız çevresindeki yiyecekler
  • Randevu arası sigara molaları
  • Ağzı açık çiğnemek

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlişkilerinizde acele etmeyin! Ayrılığa sebep oluyor…İlişkilerinizde acele etmeyin! Ayrılığa sebep oluyor…
Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleriSon zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri
Bu yazı kasıp kavuracak en gözde topuklu ayakkabı modelleriBu yazı kasıp kavuracak en gözde topuklu ayakkabı modelleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hastalığı sevenlerini şoka uğrattı! Covid olunca öğrenmiş

Hastalığı sevenlerini şoka uğrattı! Covid olunca öğrenmiş

Evladı ölen anneye 'Arsız sefil' demişti! Flaş gelişme

Evladı ölen anneye 'Arsız sefil' demişti! Flaş gelişme

Akıllara durgunluk veren soru! "Kayınpederim bana don- gecelik almış, eşim de..."

Akıllara durgunluk veren soru! "Kayınpederim bana don- gecelik almış, eşim de..."

İbrahim Tatlıses ile buluştu! İşte son hali

İbrahim Tatlıses ile buluştu! İşte son hali

Kazananlar ve kaybedenler! Çok hızlı hareket etmeyin

Kazananlar ve kaybedenler! Çok hızlı hareket etmeyin

Yumurtalık kanserinin bilinmeyen dört belirtisi

Yumurtalık kanserinin bilinmeyen dört belirtisi

İlginizi Çekebilir

Markette zam geleceğini duydu! "Saklıyorlar"

Markette zam geleceğini duydu! "Saklıyorlar"

Gördüğünüz yerde toplayın! Kaynatıp suyunu içtiğinizde...

Gördüğünüz yerde toplayın! Kaynatıp suyunu içtiğinizde...

Ünlü isimlerin vazgeçemediği saat modellerine alternatif öneriler

Ünlü isimlerin vazgeçemediği saat modellerine alternatif öneriler

Kendi sansürünü uyguladı! Şeffaf fileyle poz verdi ama...

Kendi sansürünü uyguladı! Şeffaf fileyle poz verdi ama...

Kazananlar ve kaybedenler! Çok hızlı hareket etmeyin

Kazananlar ve kaybedenler! Çok hızlı hareket etmeyin

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.