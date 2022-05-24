Uzmanlar yalnız olmaya neden olan en önemli etkeni açıkladı! Sakın kullanmayın

Yalnızlık oldukça zorlayıcı durumlar yaratabiliyor. Herkes yanında mutlu olacağı bir partner arıyor. Ancak karşı tarafın yaptığı ufak hareketler gözümüze çok büyük gelerek rahatsız olmamıza sebep olabiliyor. Karşı tarafın yaptığı hareketlerden rahatsız olarak ilişkimizi sonlandırabiliyoruz. Bu rahatsız edici hareketleri siz de fark etmeden yapıyor olabilirsiniz. Uzmanlar yalnız olmaya neden olan rahatsız edici durumları tek tek açıkladı. Sigara içmek yalnız olmaya neden olan durumların başında yer alıyor.

SİGARA İÇENLER ÜÇ KAT DAHA FAZLA YALNIZ

Sigara içmeyen 2.000 kişi üzerinde yapılan bir araştırma, çevrimiçi flört edenlerin yüzde 38'inin, profillerinde sigara içtikleri veya elektronik sigara içtikleri görüldüyse, olası bir aşk ilgisini reddetmek için sola kaydırdığını buldu. Sonuç olarak her dört kişiden biri flört profillerinde sigara içme alışkanlıkları hakkında yalan söylediğini itiraf etti. Ayrıca, üçte ikisinin flörtlerinin izin almadan etraflarında sigara içmenin çok kaba olduğunu düşündüğü , yüzde 32'sinin “iğrenme” ve yüzde 26'sının rahatsız olduğu ortaya çıktı.

YALNIZ OLMAYA NEDEN OLAN ETKENLER