HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Uzmanlar yanıtladı: Çift maske etkili mi, zararlı mı?

Uzmanlar yanıtladı: Çift maske etkili mi, zararlı mı?

01.01.2021 11:54 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Uzmanlar yanıtladı: Çift maske etkili mi, zararlı mı?

ABD’deki Virginia Politeknik Enstitüsü ve Eyalet Üniversitesi’nden araştırmacılar, kısa süre önce pandemi önlemleri kapsamında kullanılan yüz maskelerinin etkinliğini değerlendirmek için 11 farklı malzemeyi değerlendirdi.

Virginia Tech araştırmacıları, çalışma bulgularını dikkate alarak, insanlara "çok esnek, sıkı dokunmuş bir kumaşla birlikte iki dış katmandan ve parçacıkları filtrelemek için tasarlanmış HEPA filtresi gibi bir malzemeden oluşan üç katmanlı maskeleri" önerdi.

Buradan hareketle uzmanlar, taktığınız maskenin işe yaraması için bu kumaş katmanların bulunduğundan emin olmanız gerektiğini düşünüyor. Bunun yanında ABD’nin seçilmiş başkanı Joe Biden’ın da aralarında bulunduğu bazı kişiler birden fazla maske takmayı da tercih ediyor. Uzmanlarsa bunun hava "sızıntısını" sınırlamaya yardımcı olabilecek ekstra bir önlem olduğunu, ancak bazı durumlarda gerekli olmadığını söylüyor.

ÇİFT MASKE GÜVENLİ Mİ?

ABD’deki Yale Halk Sağlığı Okulu’nun dekanı Dr. Sten Vermund, N95 maskeleri takan sağlık uzmanlarının fazladan bir katman eklememesi gerektiğini belirtiyor ve ekliyor:

Geri kalanımız için ikinci bir maske 'sızıntıyı' azaltabilir; özellikle öğretmenler, kasiyerler ve otobüs şoförleri gibi meslek grupları için makul bir uygulama olabilir.

Nefes almakta zorlanmadığınız sürece çift maske takmanın zararı olmaz. Bu durum nadiren de olsa, KOAH gibi şiddetli solunum zorluklarından mustarip kişilerde ortaya çıkabilir.

Columbia Üniversitesi Mailman Halk Sağlığı Okulu'ndan Prof. Dr. S.Patrick Kachur’a göre maske ve boyunluğu birlikte takmak da sadece boyunluk takmaktan daha etkili olabilir. Zira bazı boyunluklar tek bir katmandan oluşuyor.

Ancak Kachur, çift maske tercih eden kişilerin iki koruyucu katmanı da düzenli olarak temizlemesi ve değiştirmesi gerektiğini ekliyor.

Virginia Tech'in söz konusu araştırmasında yüz siperlikleri de incelendi. Bu siperliklerin tek başına kullanıldığında etkisiz kaldığı ancak yüz maskeleriyle kullanımının ekstra koruma sağladığı ifade ediliyor.

Yale Halk Sağlığı Okulu'ndan Epidemiyolog Dr. Lucian Davis şunları aktarıyor:

Siperlikler tek başına kullanıldığında pek işe yaramaz. Zira bütün mesele, kalkanın etrafındaki havayı solumadığınızdan, yani süzülmemiş havayı ciğerlerinize çekip, virüslü havayı dışarı vermediğinizden emin olmaktır.

Ancak Davis’e göre siperlikler, uçak gibi kalabalık alanlarda veya hastaneler gibi yüksek hastalık riski taşıyan ortamlarda etkili olabilir. Zira bu gibi ortamlarda virüs bireylerin gözlerinden de girebiliyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Lüks rezidansta toplanmışlar! Dansözlü eğlence skandalı Lüks rezidansta toplanmışlar! Dansözlü eğlence skandalı
Trump’ın ABD Başkanı olarak son yeni yıl mesajı!Trump’ın ABD Başkanı olarak son yeni yıl mesajı!
Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralarÇekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralar

En Çok Okunan Haberler

Fransız gazeteciden dikkat çeken Erdoğan yorumu

Fransız gazeteciden dikkat çeken Erdoğan yorumu

Validen kuryeye: Geziyorsun da kaybol bak, cezası çok yüksek

Validen kuryeye: Geziyorsun da kaybol bak, cezası çok yüksek

Galatasaraylı Omar Elabdellaoui hastaneye kaldırıldı!

Galatasaraylı Omar Elabdellaoui hastaneye kaldırıldı!

Yeni yılın ilk zammı elektrik ve doğalgaza

Yeni yılın ilk zammı elektrik ve doğalgaza

Milli Piyango büyük ikramiye kazanan numara belli oldu!

Milli Piyango büyük ikramiye kazanan numara belli oldu!

Korkunç olay! Balkondan düşen adam hayatını kaybetti

Korkunç olay! Balkondan düşen adam hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Diğer Haberler

Mutant koronaya ilişkin çok önemli bulgu!

Mutant koronaya ilişkin çok önemli bulgu!

DSÖ'den Pfizer/BioNTech'in Covid-19 aşısına onay

DSÖ'den Pfizer/BioNTech'in Covid-19 aşısına onay

Trump’ın ABD Başkanı olarak son yeni yıl mesajı!

Trump’ın ABD Başkanı olarak son yeni yıl mesajı!

AB dönem başkanlığı Almanya'dan Portekiz'e geçti

AB dönem başkanlığında bayrak değişimi!

İngiltere Prensi Harry: Annemin oğluyum

İngiltere Prensi Harry'den önemli mektup!

Bu yıl gökyüzünde neler olacak?

Bu yıl gökyüzünde neler olacak?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.