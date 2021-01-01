Uzmanlar yanıtladı: Çift maske etkili mi, zararlı mı?

Virginia Tech araştırmacıları, çalışma bulgularını dikkate alarak, insanlara "çok esnek, sıkı dokunmuş bir kumaşla birlikte iki dış katmandan ve parçacıkları filtrelemek için tasarlanmış HEPA filtresi gibi bir malzemeden oluşan üç katmanlı maskeleri" önerdi.

Buradan hareketle uzmanlar, taktığınız maskenin işe yaraması için bu kumaş katmanların bulunduğundan emin olmanız gerektiğini düşünüyor. Bunun yanında ABD’nin seçilmiş başkanı Joe Biden’ın da aralarında bulunduğu bazı kişiler birden fazla maske takmayı da tercih ediyor. Uzmanlarsa bunun hava "sızıntısını" sınırlamaya yardımcı olabilecek ekstra bir önlem olduğunu, ancak bazı durumlarda gerekli olmadığını söylüyor.

ÇİFT MASKE GÜVENLİ Mİ?

ABD’deki Yale Halk Sağlığı Okulu’nun dekanı Dr. Sten Vermund, N95 maskeleri takan sağlık uzmanlarının fazladan bir katman eklememesi gerektiğini belirtiyor ve ekliyor:

Geri kalanımız için ikinci bir maske 'sızıntıyı' azaltabilir; özellikle öğretmenler, kasiyerler ve otobüs şoförleri gibi meslek grupları için makul bir uygulama olabilir.