HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Uzmanlardan infial yaratacak iddia! 'BAE İngiltere Başbakanlık Ofisini dinledi'

Uzmanlardan infial yaratacak iddia! 'BAE İngiltere Başbakanlık Ofisini dinledi'

18.04.2022 20:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanada'dan siber güvenlik uzmanları dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Uzmanlara göre İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın görevini yürüttüğü Başbakanlık Ofisi, Birleşik Arap Emirlikleri tarafından birden çok kez dinlendi.

Uzmanlardan infial yaratacak iddia! 'BAE İngiltere Başbakanlık Ofisini dinledi'

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) bir İsrail firması tarafından geliştirilen Pegasus yazılımını kullanarak İngiltere Başbakanlık Ofisini dinlediği ileri sürüldü. Pegasus'u geliştiren firma tarafından yalanlanan iddiaya göre Boris Johnson'ın ofisi birden çok sefer dinlendi.

thumbs_b_c_e3a6fbed62fa9e340d181bc8a20287e2

Kanada'nın Toronto Üniversitesine bağlı siber güvenlik uzmanlarından oluşan Citizen Lab adlı bir araştırma grubu tarafından yapılan açıklamada, "2020 ve 2021'de resmi İngiliz ağlarında birden fazla şüpheli Pegasus casus yazılım vakasını gözlemlediğimizi ve bunları İngiltere hükümetine bildirdiğimizi teyit ederiz." ifadesi kullanıldı.

Bu yerler arasında Başbakanlık Ofisi ve Dışişleri Bakanlığının da olduğu belirtilen açıklamada, "Dışişleri Bakanlığıyla ilgili şüpheli vakalar, BAE, Hindistan, Kıbrıs (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) ve Ürdün'le eşleştirdiğimiz Pegasus operatörleriyle bağlantılı. İngiltere Başbakanlık Ofisindeki şüpheli vaka ise BAE'yle eşleştirdiğimiz bir Pegasus operatörüyle bağlantılı." ifadesine yer verildi.

Ancak araştırmacılar, casus yazılımın hedefindeki kişileri belirleyemediklerini kaydetti.

Pegasus'u üreten İsrail firması NSO'dan, Guardian gazetesine yapılan açıklamada, iddialar yalanlanarak kendilerinin Citizen Lab ve Uluslararası Af Örgütü tarafından siyasi olarak hedef alındıkları savunuldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AB kapıları aralanıyor! Kritik adım tamamlandıAB kapıları aralanıyor! Kritik adım tamamlandı
Mirası paylaşmayı beklerken şoke oldular! 10 yıllık '25 milyon lira yazılı' çek planları suya düşürdüMirası paylaşmayı beklerken şoke oldular! 10 yıllık '25 milyon lira yazılı' çek planları suya düşürdü
Rusya paylaştı! İlk kez görüntülendilerRusya paylaştı! İlk kez görüntülendiler
Anahtar Kelimeler:
İngiltere Birleşik Arap Emirlikleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Altın fiyatları 5 haftanın zirvesinde!

Altın fiyatları 5 haftanın zirvesinde!

Çöl tozu Türkiye'ye giriş yaptı! Araçlarını gören şoke oldu

Çöl tozu Türkiye'ye giriş yaptı! Araçlarını gören şoke oldu

4 ayda 3'üncü zam! YHT ücretlerine yüzde 15 zam geldi

4 ayda 3'üncü zam! YHT ücretlerine yüzde 15 zam geldi

AK Parti MYK sonrası Çelik'ten flaş açıklamalar! 'Cumhurbaşkanımız müjdelerle duyuracak'

AK Parti MYK sonrası Çelik'ten flaş açıklamalar! 'Cumhurbaşkanımız müjdelerle duyuracak'

Artı TV'de skandal yayın! TSK operasyonuna 'işgal' dedi, terör örgütü PKK'nın açıklamasını paylaştı

Artı TV'de skandal yayın! TSK operasyonuna 'işgal' dedi, terör örgütü PKK'nın açıklamasını paylaştı

İstanbul Valiliği soruşturma izni vermedi…

İstanbul Valiliği soruşturma izni vermedi…

İlginizi Çekebilir

Kendi istediği gibisini bulamayınca kendi markasını kurdu!

Kendi istediği gibisini bulamayınca kendi markasını kurdu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Eşinin takas edilmesi için yalvardı

Eşinin takas edilmesi için yalvardı

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.