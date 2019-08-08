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Uzmanlardan Kurban Bayramı’nda beslenme uyarısı

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
BESLENME HABERLERİ  | 08.08.2019 15:04 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı'nda et, hamur işi ve tatlı tüketiminin en yüksek seviyelere çıktığını ifade eden uzmanlar, sağlıklı ve dengeli beslenme noktasında vatandaşlara uyarılarda bulundular.

Uzmanlardan Kurban Bayramı’nda beslenme uyarısı

Kurban Bayramı boyunca kırmızı et tüketimi miktarı ve sıklığının arttığını ifade eden uzmanlar, özellikle kalp-damar, diyabet, hipertansiyon hastalarının beslenmelerine dikkat etmedikleri takdirde risk altına girebileceklerini söylediler. Kurban Bayramı’nın yılda bir defa olmasından dolayı et tüketimi ile birlikte tatlı tüketiminin de arttığını ifade eden Lokman Hekim Van Hastanesi Diyetisyeni Funda Budak, “Özellikle bu dönemde kronik hastalıklara sahip ve yüksek risk grubunda bulunan bireyler (çocuklar ve yaşlılar) dikkatli olmalıdır. Bayram boyunca kırmızı et tüketiminin miktarı ve sıklığı artmaktadır. Bu nedenle kalp-damar hastaları, diyabet hastaları, hipertansiyon hastaları ve böbrek hastaları risk altındadır. Alınması gereken önlemlerin herkes için geçerli olduğu unutulmayıp, Kurban Bayramı’nda da sağlıklı beslenmenin temel prensiplerine, yiyecek seçimine, porsiyon kontrolüne ve besin gruplarının dengeli dağılımına her zaman özen gösterilmelidir” dedi.

Veteriner kontrolü olmayan ve uygun koşullarda kesilmeyen kurbanlık hayvanlardan insanlara tenya, salmonella, tüberküloz, şarbon gibi hastalıkların bulaşma riskinin yüksek olduğuna vurgu yapan Budak, “Bayram günü kesilen hayvan eti, bekletilmeksizin birkaç saat içinde pişirilerek tüketilir. Ancak yeni kesilmiş hayvanların etlerindeki sertlik hem pişirmede, hem de sindirimde zorluk yaşatır ve midede şişkinlik, hazımsızlık gibi sıkıntılara neden olur. Özellikle mide rahatsızlıkları çeken bireyler, eti 24 saat bekletmeden tüketmemelidir. Etler; büyük parçalar şeklinde değil; kıyma, kuşbaşı gibi küçük parçalara ayrılıp, tek pişirimlik miktarlara bölünüp, buzdolabı poşetlerine koyularak buzdolaplarının buzluk kısmında veya derin dondurucuda saklanmalıdır. Pişirmek için buzluktan çıkartılan etler, yine buzdolabının alt raflarına indirilerek çözdürülmeli, çözdürülen et hemen pişirilmeli, tekrar dondurulmamalıdır. Pişirme yöntemi olarak haşlama, fırınlama ve ızgara gibi yöntemler tercih edilmeli, kızartmalardan ve kavurma yönteminden kaçınılmalıdır“ ifadelerini kullandı.

kıyma

Mangalda yapılacak etlerin kömürleşecek şekilde kızartılmaması gerektiğine dikkat çeken Budak, “Kömürleşen etler her zaman kanser riski taşır. Ayrıca Kurban Bayramı’nda sakatat tüketimi de artmaktadır. Ancak özellikle kolesterol hastaları ile kalp-damar hastalığı riski taşıyan kişiler sakatat tüketiminden kaçınmalıdır. Günlük 2-2.5 litre su tüketilmeli, bayram ziyaretlerinde meyve suları yerine açık çay, bitki çayları tercih edilmelidir. Hamur tatlıları, çikolata yerine sütlü tatlılar ve meyveler tercih edilmelidir“ diye konuştu.

Kaynak: İHA

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