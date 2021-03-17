Uzmanlardan varis uyarısı: Bakın ne zaman tehlikeli oluyormuş!

Varis, bacaklardaki toplardamarın genişlemesidir. Genetik faktörlerden kaynaklanabildiği gibi hareketsiz yaşam da varisleri tetikler. İş gereği sürekli oturmak ya da sürekli ayakta durmak, hamilelik süreci de varislere yol açabilir.

Toplardamarların görevi vücudumuzdaki kirli kanı taşımaktır. Yer çekiminin de etkisi ile kirli kanın aşağıda kalma ihtimaline karşın toplardamarların içinde kapakçıklar vardır. Bu kapakçıklar sayesinde kan yukarı pompalanır ve geriye kaçma ihtimali azaltılır. Fakat bazı sebeplerden ötürü toplardamar kapakçıkları hasar görür ve kirli kan geri kaçabilir. Kirli kan geri kaçtığı zaman birikmeye başlar ve biriken kan damarlarda basınç ile beraber genişlemeye yol açar. Damar genişlemesinin ilerlemesiyle varis hastalığı oluşur.

TEHLİKELİ VARİS ORTA VE BÜYÜK DAMARLARIN GENİŞLEMESİDİR

Varisler 3 gruba ayrılır; kılcal varisler, orta varisler ve büyük varisler. Tehlike yaratan varisler orta ve büyük varislerdir. Orta ve büyük evrede olan damar genişlemeleri birçok soruna neden olur. Bu sorunlar sıklıkla ağrı, kramp, kaşıntı ve yorgunluktur. Belirtiler sıklıkla görülebileceği gibi hiç görülmeyebilir de. Belirti görülmemesi bir sorun olmadığı anlamına gelmez.