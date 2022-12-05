Uzun bir zamandır bekleniyor! Apple'ın özellikleri çok merak edilen yeni ürününden kötü haber

Apple'ın 2023'e ilk karma gerçeklik başlığını duyurarak damga vurması bekleniyor. Apple'ın VR ve AR'ı bir araya getirecek karma gerçeklik başlığı, son birkaç ayda oldukça fazla sızdırıldı. Sızıntılar cihazın yeni yılın ilk yarısında tanıtılabileceğini gösteriyordu. Ancak görünüşe göre, Apple'ın karma gerçeklik başlığı planında değişiklikler olabilir.

APPLE'IN KARMA GERÇEKLİK BAŞLIĞINDAN KÖTÜ HABER

9to5Mac'in haberine göre; Apple'ın uzun zamandır beklenen karma gerçeklik başlığı başka bir gecikmeyle karşı karşıya olabilir. Ming-Chi Kuo, topladığı en son tedarik zinciri verilerine dayanarak, Apple'ın yazılımla ilgili sorunlar nedeniyle başlığın toplu sevkiyatını 2023'ün ikinci yarısına erteleyebileceğini öne sürdü. Kuo daha önce toplu sevkiyatların 2023'ün ikinci çeyreğinde başlamasını bekliyordu.

TANITIMI ERTELENECEK Mİ?

Toplu sevkiyatlarda yaşanacak bir gecikme illa ki Apple'ın başlığını yılın ilk yarısında duyurulmamasına neden olacak diye bir şey yok. Yani sevkiyatlar yılın ikinci yarısına kalsa da, Apple ürünü yılın ilk yarısında tanıtabilir. Böyle bir durumda başlık yılın ilk yarısında tanıtılmasına rağmen 2023'ün ikinci yarısında piyasaya sürülür. Şirket, geçmişte bazı ürünlerinde böyle bir seçeneğe başvurdu.

Öte yandan Kuo, son iddiasıyla birlikte ocak ayında yapılacak bir duyurunun çok erken olabileceğinden ve bunun "tanıtım ve satışlara zarar verebileceğinden" endişeleniyor.

Bir başka ünlü teknoloji yazarı Mark Gurman başlığın "realityOS" veya "rOS" bilinen yazılımının adının "xrOS" olarak değiştiğini iddia etmişti. Gurman ise başlığın hala 2023'te tanıtılmasını bekliyor.

