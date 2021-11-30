Uzun süreli bellek, bilim insanlarının gözetiminde

Hafızayı kontrol etmek için çalışmalar yürüten Japonya’daki bir üniversitede araştırmacılar son derece önemli bulgular elde etti. Hafıza proteinlerini devre dışı bırakan bir nöral optik sistem geliştirildi. Bu sistem ile birlikte uzun süreli belleği devre dışı bırakmak mümkün. İlk etapta fare beyni üzerinde test edilen araştırmalar insanlar üzerinde de etkili olabilir.

ANILARDA DEĞİŞİKLİK YAPILABİLİR

Yapılan çalışmalar ile birlikte istenmeyen anıların aslında değiştirilebileceği görüldü. Kyoto Üniversitesi’nden Akihiro Goto tarafından yapılan çalışmalar bir makalede yayınlandı. Bu makalede anıların değiştirilebileceği ve nöral optik teknoloji sisteminin kullanılabileceği ifade edildi.

Araştırma ekibi beyin hücrelerinde uzun süreli bellek oluşurken bir proteine ihtiyaç duyulduğunu gördü. Eğer bu protein engellenirse hafıza oluşmuyor. Bilim insanları işte tam olarak bu proteini engellemenin yolunu buldu. Optik müdahale ile birlikte aslında beyin hücrelerindeki anıların ortadan kaldırılabildiği görüldü. Uzun süreli bellek bilim insanları için müdahale edilebilir bir alana dönüştü.

Yapılan bilimsel çalışmalar alzheimer hastalığı ve şizofreni gibi bazı bilişsel bozukluklarda kullanılacak.

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