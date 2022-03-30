Uzun zamandır bekleniyordu: Lotus Eletre resmen tanıtıldı! Elektrikli SUV hayali gerçek oldu

Lotus, uzun bir süredir sosyal medya üzerinden paylaşımlarını yaptığı yeni otomobilinin adını resmen paylaşmış ve Type 132 olarak andığı otomobilin adının Eletre olduğunu açıklamıştı. Uzun zamandır elektrikli SUV üretmenin hayalini kuran İngiliz otomobil üreticisi Eletre için 29 Mart tarihini işaret etmişti. Nitekim Lotus 29 Mart'ta Eletre'nin detaylarını resmen paylaştı ve elektrikli SUV hayalinin gerçekleştiğini gösterdi.

LOTUS ELETRE'NİN ÖZELLİKLERİ VE TASARIMI

Lotus Eletre, agresif, öne eğik bir burun ve eğimli, coupe benzeri bir tavan çizgisine sahip. Ancak otomobil SUV sınıfında. Type 132 olarak adlandırılan Eletre'de kameralı yan aynalar ve tavanın önüne ve arkasına yerleştirilen LİDAR sensörü gibi fütüristik bileşenler de yer alıyor. Otomobilin yeni Electric Premium Architecture isimli mimarisi üzerine inşa edileceği de aktarılanlar arasında.

Eletre'nin performans değerlerine de bakalım. Şirketin paylaştığına göre yeni elektrikli SUV, 0-100 km/sa hıza üç saniyeden daha kısa sürede çıkabiliyor. Eletre'de 100 kWh'nin üzerinde bir batarya bulunuyor. Otomobil, her iki aksında bulunan iki elektrik motoru ile 600 beygir güç sunabiliyor.

Lotus'un iddiasına göre, 350kW'lık bir şarj cihazı Electre'ye 20 dakikalık bir sürede 400 km menzil sağlayacak. Aracın hedeflenen maksimum menzili (WLTP verilerine göre) ise 600 km.

Uçtan uca otonom sürüşten bahseden şirket, daha sonra OTA güncellemeleriyle daha gelişmiş otonom sürüşün ekleneceğini de kaydediyor. Lotus'a göre otomobilin 5G uyumluluğu da var.

Lotus Eletre'nin fiyatı paylaşılmış değil. Ancak Eletre, Lotus'un Çin'de üretilecek ilk otomobili olacak.

