HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Uzungöl'deki Arapça tabelalar sosyal medyada gündem olmuştu! Vali'den dikkat çeken sözler: 'En ufak bir sıkıntı yok'

Uzungöl'deki Arapça tabelalar sosyal medyada gündem olmuştu! Vali'den dikkat çeken sözler: 'En ufak bir sıkıntı yok'

25.07.2022 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl'de Arapça tabelalar sosyal medyada gündem olmuştu. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Uzungöl’de, konuya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Arapça tabelalarla ilgili en ufak bir sıkıntı olmadığını görüyoruz" diyen Vali Ustaoğlu, "İlimiz açısından oluşturulmaya çalışılan Arap düşmanlığını şiddetle kınıyoruz. Bunun kabul edilebilir yanı yok. Trabzon ve bölge insanı hassasiyetleri üzerinden olumsuz algı oluşturmaya çalışılıyor” dedi.

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl'de turizm değerlendirme toplantısı yapıldı. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Emniyet Müdürü Kenan Aydoğdu, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, İl Jandarma Komutanı Albay Adem Şen ve beraberindekiler toplantı sonrası esnafı ziyaret etti. Yabancı turistlerle görüşen Vali Ustaoğlu, Körfez ülkelerinden gelen turistlerle sohbet etti.

02cd85339fd78007598a1d419ffb67ba

‘ARAP DÜŞMANLIĞINA DÖNÜŞTÜRÜLMEYE ÇALIŞILIYOR’

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Vali Ustaoğlu, kentte turizm sezonunun en yoğun günlerinin yaşandığını söyledi. Uzungöl’e gelen turistlerin huzurlu ve güvenli şekilde tatil yapmaları için gözlem ve toplantı yaptıklarını belirten Vali Ustaoğlu, “Uzungöl’e günlük ortalama 10 binin üzerinde araç girişi oluyor. Şu ana kadar Uzungöl’e 575 binin üzerinde araç girişi oldu. Bunların sadece 75 bini tur firmalarına ait araçlar. En önemli destinasyonlarımızdan biri olan Uzungöl’ün geçirdiği yoğun günler esnafımız açısından önem arz ediyor ve maalesef bundan rahatsız olanlar var. Son dönemlerde oluşturulan yabancı düşmanlığını ilimiz özelinde Arap düşmanlığına dönüştürülmeye çalışılıyor. Bu topraklar hoşgörünün hakim olduğu topraklar. Misafirlerimiz baş tacımız. Özellikle körfez ülkelerinden gelen turistler baş tacımız” dedi.

f8a3c65cbf966dec73a9a06734f73e31

‘TRABZON, TURİZM AÇISINDAN TARİHİ GÜNLER YAŞIYOR’

Trabzon’da turizm sezonuna ilişkin rakamlar da paylaşan Vali Ustaoğlu, “Dış hatlardan günlük 25 uçak şehrimize geliyor ve hava yoluyla günlük 3 bin 500’ün üzerinde turist girişi var. Bu uçaklar 10 farklı körfez ülkesinden gelen turistleri kapsıyor. 25 Temmuz itibarıyla bu şekilde kentimize gelen turist sayısı 160 bini geçti. İstanbul aktarmalı ise şehrimize günde 20 uçak iniyor ve gelenlerin ciddi bir kısmı turist ağırlıklı. Başta Uzungöl olmak üzere farklı destinasyonlarda binlerce turistimizi ağırlıyoruz. Özellikle pandemiden sonra Trabzon, turizm açısından tarihi günler yaşıyor. Bu ilgiden esnafımız ve vatandaşımız ziyadesiyle memnun. Bu kadar turist yoğunluğuna rağmen Uzungöl gibi coğrafi alanı küçük bir bölgede en ufak bir asayiş olayı yok. Misafirperverliğin ön planda olduğu, esnaf ve vatandaş açısından sıkıntı yaşanmadığı misafirlerin memnun olduğunu görüyoruz” diye konuştu.

68b7e8c5f87ed2e623153f1124e3cc28

‘ARAP DÜŞMANLIĞINI ŞİDDETLE KINIYORUZ’

Bazı kesimlerin Trabzon’a yönelik olumsuz algı yaratma çabasında olduğunu kaydeden Vali Ustaoğlu, “İlimiz açısından oluşturulmaya çalışılan Arap düşmanlığını şiddetle kınıyoruz. Bunun kabul edilebilir yanı yok. Trabzon ve bölge insanı hassasiyetleri üzerinden olumsuz algı oluşturmaya çalışılıyor. Bu yapılanlarda art niyet var. Alanya’da, Muğla’da da yoğun turist var. Almanlar, İngilizler, başka milletlerden turistler var diye ‘Alanya’yı Almanlar doldurdu’ demiyoruz. Niye sadece Trabzon’da böyle bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Bunlar kardeş ülke coğrafyamızın vatandaşları. Art niyetli paylaşımları şiddetle kınıyoruz” ifadelerini kullandı.

20a30dda2fae13447487af423b3559e2

'SEZONU EN İYİ ŞEKİLDE GEÇİRECEĞİZ'

Sosyal medyada gündeme gelen Arapça tabelaların yoğunluğuyla ilgili değerlendirme yapan Ustaoğlu, “Burayı gezdik ve gördük. Arapça tabelalarla ilgili de en ufak bir sıkıntı olmadığını görüyoruz. Bu sezonu en iyi şekilde geçireceğiz. Gelen misafirlerimizi misafirperverlik anlayışımıza uygun şekilde ağırlayıp, onları hoş duygularla ülkelerine dönmelerini sağlamak için gerekli tedbirlerimizi alıyoruz” diye konuştu.

cff840e456d3b40b1616a34d2b73dbcc

‘IRKÇILIĞA ŞİDDETLE KARŞIYIZ VE REDDEDİYORUZ’

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da “Trabzon’un sosyal medyada gündem olmadığı gün yok. Arap ırkçılığına varan söylemlerle karşı karşıyayız. Trabzon önemli bir liman, ticaret ve turizm şehri. Trabzon elbette vatanseverliği kadar misafirperverliğiyle de ön plana çıkıyor. Trabzon’a hayatında hiç gelmeyen, haritada bile Uzungöl’ü gösteremeyecek kimseler Arap ve Trabzon düşmanlığı yapıyor. Irkçılığa şiddetle karşıyız ve reddediyoruz. Trabzon’da böyle bir gündem yok. Bu söylemlere Arap ülkelerinden de tepkiler geliyor. Bizler buradan Arap ülkelerine sesleniyoruz. En ufak bir endişeleri olmasın. Trabzon aleyhine birtakım çabalar içinde olan kişi ve sosyal medya organizasyonlarına karşı halkı dikkatli olmaya için uyarıyorum” dedi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kahreden detay! Son görüntüsü ortaya çıktıKahreden detay! Son görüntüsü ortaya çıktı
Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e: Tedavi olsun, muhatap olurumMansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e: Tedavi olsun, muhatap olurum
Türkiye birincisi olmuştu! Dünya peşinden koştu, tercihi...Türkiye birincisi olmuştu! Dünya peşinden koştu, tercihi...
Anahtar Kelimeler:
Trabzon arapça
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Takip ettiği kadına dehşeti yaşattı! 'Bir anda gözüm döndü'

Takip ettiği kadına dehşeti yaşattı! 'Bir anda gözüm döndü'

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor!

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor!

Çöp evde bulunan çocuğun annesinden şok açıklamalar!

Çöp evde bulunan çocuğun annesinden şok açıklamalar!

7 bin 200 lira destek verilecek! Kapsam genişletildi

7 bin 200 lira destek verilecek! Kapsam genişletildi

Otomobil sahipleri bu haberi bekliyordu!

Otomobil sahipleri bu haberi bekliyordu!

Çöp evde bulunmuştu... İlk sözleri dehşete düşürdü!

Çöp evde bulunmuştu... İlk sözleri dehşete düşürdü!

İlginizi Çekebilir

Kiraladığı arabadan garip bir koku aldı! Bulduğu şeye inanamadı

Kiraladığı arabadan garip bir koku aldı! Bulduğu şeye inanamadı

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Elon Musk yine skandala karıştı! Google'ın kurucusunun eşiyle...

Elon Musk yine skandala karıştı! Google'ın kurucusunun eşiyle...

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.