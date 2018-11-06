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Vahşi cinayet! Okul yolunda tecavüze uğradı ve…

DÜNYA HABERLERİ  | 06.11.2018 14:52 | Son Güncelleme

Ukrayna, okula yolunda vahşice öldürülen 15 yaşındaki Alisa’yı konuşuyor.

Vahşi cinayet! Okul yolunda tecavüze uğradı ve…

Alisa Onyshchuk, Ukrayna’nın doğusundaki Babai kasabasından Harkiv merkezindeki okuluna gitmek için yola çıktı.

15 yaşındaki kız, trene yetişmek için kısa yolu kullandı.

Birkaç saat sonra annesi Viktoria, kasaba merkezine inmek için aynı yola girdi.

Kızının ayakkabılarından birini görünce hemen trene atlayarak Harkiv’e gitti.

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Ve kızının o gün okula gitmediğini öğrendi.

Hemen haber verilen polis, 24 saat sonra acı haberi verdi.

Alisa’nın cesedini satanist sembollerinin yanında bulmuşlardı.

Ceset, kafası kopartılmış iki horoz yavrusunun yanında kanlar içinde bulundu.

Alisa'nın tecavüz edildikten sonra boğularak öldürüldüğü, otopside ortaya çıktı.

35-45 yaşlarındaki bir erkek şüphelinin arandığı açıklandı.

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Anahtar Kelimeler:
vahşicinayet satanizm Ukrayna alisa

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