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Vajinal akıntı neden olur? Vajinal akıntı türleri

Perihan Gövel Perihan Gövel
SAĞLIK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Genital bölge sağlığı, her kadının kaliteli bir yaşam adına dikkat etmesi gereken bir unsurdur. Birçok kadında sıklıkla görülen vajinal akıntı hakkında daha detaylı bilgi edinmek amacıyla sizler için derlediğimiz yazımıza göz atabilirsiniz.

Vajinal akıntı neden olur? Vajinal akıntı türleri

İçindekiler

  • Vajinal Akıntı Neden Olur?
  • Vajinal Akıntı Türleri
  • Vajinal Akıntı Doğal Mı?
  • Evde Vajinal Akıntı Tedavisi

Ergenlik döneminden itibaren her kadın düzenli olarak doktorunu ziyaret etmelidir. Bu ziyaretler, kadınlara yönelik hastalıkların ortaya çıkma oranını belirlemede ve erken teşhis konusunda büyük bir rol oynar. Vajinal akıntı nasıl geçer sorusunu yanıtlamadan önce, akıntının sebep olduğu etkenleri inceleyerek sizin için doğru tedavi yöntemini bulabilirsiniz.

Vajinal Akıntı Neden Olur?

Vajina pH seviyesi ortalama 3.8-4.2 aralığındadır. Vajina, floral bölgenin hijyenini korumak adına akıntı olarak adlandırılan bir sıvı salgılar. Şeffaf ya da hafif beyaz akıntılar normal olarak görülür iken kokulu, parçalı ve beyaz olmayan akıntı türleri enfeksiyonun, mantarın ve cinsel yolla bulaşan hastalıkların habercisi olabilir. Akıntının oluşma durumundan kaynaklanan birçok sebep vardır. Bunlardan bazıları ise şu şekilde sıralanabilir:

  • Hamilelik sürecinde olan veya birden fazla cinsel partnere sahip olan kadınlarda yaygın olarak görülen vajinal enfeksiyonlar
  • Ameliyat sonrası pelvik bölgede oluşan enfeksiyonlar
  • Doğum kontrol hapı kullanımı
  • Antibiyotik kullanımı
  • Kokulu ve ağır kimyasallar içeren duş jelleri, cilde uygun olmayan lif ve süngerlerin kullanımı
  • Diyabet
  • Vulva bölgesinde oluşan tahriş ve vajinit
  • Cinsel yolla bulaşan hastalıklar
  • Rahim ağzı kanseri
  • Vajinal mantar
  • Menopoz döneminde vajina duvarlarının kuruması ve incelmesi

Vajinal Akıntı Türleri

Neredeyse her kadının ergenliğinde, hamileliğinde ya da regl öncesi dönemlerinde sıklıkla karşılaştığı vajinal bölgede oluşan akıntı, florayı korumak ve temizliği sağlamak için vajinanın kendi kendine geliştirdiği bir durumdur. Çok çeşitli akıntı türleri mevcuttur. Bunlardan bazıları şu şekildedir:

  • Beyaz ve kaygan akıntı, vajinanın normal pH derecesinde olduğunu gösterir ve endişe edilecek bir durum olmadığına işaret eder. Bu tür akıntının süresi ve yoğunluğu hormonal değişikliklerden kaynaklanır. Kokusuz ve pürüzsüz bir yapıdadır.
  • Beyaz ve katı akıntı, üşütme ya da az su tüketiminden kaynaklanır. Bu tür akıntı, normal akıntıya nazaran çoğu zaman rahatsız edici bir durum gibi görülse de günlük ped kullanımı ile özel bölgenizde hijyenik bir ortam elde edebilirsiniz. Su tüketmek vücudunun her alanına iyi gelen bir eylemdir. Uzmanlar tarafından günde yaklaşık iki ila dört litre su tüketilmesi önerilir.
  • Şeffaf ve akışkan akıntı, libido olarak tabir edilen cinsel isteğin artması sonucunda vajinanın cinsel birleşmeye hazır olduğuna işaret eder.
  • Parçalı akıntı, mantar enfeksiyonunun habercisidir. Vajinal akıntı nasıl geçer bitkisel tariflerine göz atarak enfeksiyonun önüne geçebilirsiniz.
  • Griye dönük beyaz akıntı, vajinanın artan pH derecesini dengelemeye çalışmasının göstergesidir. Gri akıntılar yoğun görüldüğü takdirde bu akıntı ileriki dönemlerde mantar enfeksiyonuna dönüşebilir.
  • Sarı, yeşil, kahverengi tonlarda kokulu akıntı, bölgede yeterli hijyen sağlanmadığının işaretidir. Ayrıca kokulu ve renkli akıntı, cinsel yolla bulaşan hastalıkların habercisi olarak da gösterilir. Bu tür akıntıya sahip olan kişilerin en kısa sürede muayene olması önerilir.
  • Krem yoğunluğunda akıntı genellikle hamileliğin başlangıcında görülür. Tamamen doğal bir akıntı olmakla birlikte, değişen hormonlar dolayısıyla akıntı daha yoğun bir hal alır.
  • Yarı kanlı akıntı, regl dönemi sonrasında vajina içerisinde kalan kanın vajinanın kendi sıvıyla birlikte temizlenmesi olarak belirlenir. Regl dönemi öncesi veya sonrası dışında görülen kanlı akıntılar ise cinsel ilişki sonrası vajinanın iç çeperlerinin zedelendiğine işaret eder.

Vajinal Akıntı Doğal Mı?

Her yaş grubundaki kadında zaman zaman vajinal akıntı görülmesi olası bir durumdur. Normal akıntı olarak adlandırılan sıvı, şeffaf ya da hafif beyaz bir renge sahiptir. Eğer bu tür bir akıntıya sahipseniz vajina içerisindeki pH derecesi normal durumdadır. Vajinal akıntıya ne iyi gelir sorusunu cevaplamadan önce, akıntısının renk ve kıvam gibi yapısını oluşturan kriterleri baz alarak akıntıyı tedavi etme konusunda daha verimli bir süreç elde edebilirsiniz.

Evde Vajinal Akıntı Tedavisi

Her evde kolaylıkla bulunabilen malzemeler ile vajinal akıntıya dur diyebilirsiniz. Vajinal akıntı bitkisel tedavisi uygularken karışımı vulva bölgesinde bulunan iç yanaklara temas ettirmemeye dikkat edin.

Doğal Yoğurt Maskesi

Yoğurt, vajinal bölgede oluşan enfeksiyonların probiyotik yoluyla giderilmesine yardımcı olur. Yoğurtta bulunan canlı kültürler, vajina içerisinde bulunanlarla aynıdır. Birkaç yemek kaşığı kaymaksız ve doğal yoğurdu vajinanın dış çeperlerine sürün. Yoğurdu kurumaya bıraktıktan sonra ılık su ile bölgeyi yıkayın. Bu maskeyi akıntının yoğunluğuna bağlı olarak günde iki veya üç defa tekrarlayabilirsiniz.

Adaçayı Kürü

Adaçayı, cilt üzerindeki mantar, enfeksiyon ve bakteri gibi faktörlerin yatıştırılması adına sıkça tercih edilen bitkilerden biridir. Adaçayını suda kaynatarak bölgeye uygulayın. Bu kürü akıntının yoğunluğuna bağlı olarak günde iki kere veya duştayken özel bölgenizi durularken kullanabilirsiniz. Ayrıca adaçayı, bölgede oluşan kötü kokuların giderilmesine de yardımcı olur.

Maydanoz Kürü

Vajinal akıntı için maydanoz küründe ihtiyacınız olan malzemeler su, maydanoz ve limon şeklindedir. Yaklaşık 15-16 sap maydanozu saplarından ayırdıktan sonra suyu kaynatın. Kaynayan suyu ocaktan alarak oda sıcaklığına gelmesini bekleyin. Kürün üzerine bir çay kaşığı limon suyu ekleyin. Bu kürü sabah ve akşam olmak üzere günde iki kere bölgeye uygulayabilirsiniz. Kürü hazırlarken her seferinde taze maydanoz kullanın ve aynı suyu bir sonraki uygulamada kullanmamaya özen gösterin.

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