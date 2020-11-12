Vajinal akıntı neden olur? Vajinal akıntı türleri

Ergenlik döneminden itibaren her kadın düzenli olarak doktorunu ziyaret etmelidir. Bu ziyaretler, kadınlara yönelik hastalıkların ortaya çıkma oranını belirlemede ve erken teşhis konusunda büyük bir rol oynar. Vajinal akıntı nasıl geçer sorusunu yanıtlamadan önce, akıntının sebep olduğu etkenleri inceleyerek sizin için doğru tedavi yöntemini bulabilirsiniz.
Vajina pH seviyesi ortalama 3.8-4.2 aralığındadır. Vajina, floral bölgenin hijyenini korumak adına akıntı olarak adlandırılan bir sıvı salgılar. Şeffaf ya da hafif beyaz akıntılar normal olarak görülür iken kokulu, parçalı ve beyaz olmayan akıntı türleri enfeksiyonun, mantarın ve cinsel yolla bulaşan hastalıkların habercisi olabilir. Akıntının oluşma durumundan kaynaklanan birçok sebep vardır. Bunlardan bazıları ise şu şekilde sıralanabilir:
Neredeyse her kadının ergenliğinde, hamileliğinde ya da regl öncesi dönemlerinde sıklıkla karşılaştığı vajinal bölgede oluşan akıntı, florayı korumak ve temizliği sağlamak için vajinanın kendi kendine geliştirdiği bir durumdur. Çok çeşitli akıntı türleri mevcuttur. Bunlardan bazıları şu şekildedir:
Her yaş grubundaki kadında zaman zaman vajinal akıntı görülmesi olası bir durumdur. Normal akıntı olarak adlandırılan sıvı, şeffaf ya da hafif beyaz bir renge sahiptir. Eğer bu tür bir akıntıya sahipseniz vajina içerisindeki pH derecesi normal durumdadır. Vajinal akıntıya ne iyi gelir sorusunu cevaplamadan önce, akıntısının renk ve kıvam gibi yapısını oluşturan kriterleri baz alarak akıntıyı tedavi etme konusunda daha verimli bir süreç elde edebilirsiniz.
Her evde kolaylıkla bulunabilen malzemeler ile vajinal akıntıya dur diyebilirsiniz. Vajinal akıntı bitkisel tedavisi uygularken karışımı vulva bölgesinde bulunan iç yanaklara temas ettirmemeye dikkat edin.
Yoğurt, vajinal bölgede oluşan enfeksiyonların probiyotik yoluyla giderilmesine yardımcı olur. Yoğurtta bulunan canlı kültürler, vajina içerisinde bulunanlarla aynıdır. Birkaç yemek kaşığı kaymaksız ve doğal yoğurdu vajinanın dış çeperlerine sürün. Yoğurdu kurumaya bıraktıktan sonra ılık su ile bölgeyi yıkayın. Bu maskeyi akıntının yoğunluğuna bağlı olarak günde iki veya üç defa tekrarlayabilirsiniz.
Adaçayı, cilt üzerindeki mantar, enfeksiyon ve bakteri gibi faktörlerin yatıştırılması adına sıkça tercih edilen bitkilerden biridir. Adaçayını suda kaynatarak bölgeye uygulayın. Bu kürü akıntının yoğunluğuna bağlı olarak günde iki kere veya duştayken özel bölgenizi durularken kullanabilirsiniz. Ayrıca adaçayı, bölgede oluşan kötü kokuların giderilmesine de yardımcı olur.
Vajinal akıntı için maydanoz küründe ihtiyacınız olan malzemeler su, maydanoz ve limon şeklindedir. Yaklaşık 15-16 sap maydanozu saplarından ayırdıktan sonra suyu kaynatın. Kaynayan suyu ocaktan alarak oda sıcaklığına gelmesini bekleyin. Kürün üzerine bir çay kaşığı limon suyu ekleyin. Bu kürü sabah ve akşam olmak üzere günde iki kere bölgeye uygulayabilirsiniz. Kürü hazırlarken her seferinde taze maydanoz kullanın ve aynı suyu bir sonraki uygulamada kullanmamaya özen gösterin.
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