Vajinal akıntı neden olur? Vajinal akıntı türleri

Ergenlik döneminden itibaren her kadın düzenli olarak doktorunu ziyaret etmelidir. Bu ziyaretler, kadınlara yönelik hastalıkların ortaya çıkma oranını belirlemede ve erken teşhis konusunda büyük bir rol oynar. Vajinal akıntı nasıl geçer sorusunu yanıtlamadan önce, akıntının sebep olduğu etkenleri inceleyerek sizin için doğru tedavi yöntemini bulabilirsiniz.

Vajinal Akıntı Neden Olur?

Vajina pH seviyesi ortalama 3.8-4.2 aralığındadır. Vajina, floral bölgenin hijyenini korumak adına akıntı olarak adlandırılan bir sıvı salgılar. Şeffaf ya da hafif beyaz akıntılar normal olarak görülür iken kokulu, parçalı ve beyaz olmayan akıntı türleri enfeksiyonun, mantarın ve cinsel yolla bulaşan hastalıkların habercisi olabilir. Akıntının oluşma durumundan kaynaklanan birçok sebep vardır. Bunlardan bazıları ise şu şekilde sıralanabilir:

Hamilelik sürecinde olan veya birden fazla cinsel partnere sahip olan kadınlarda yaygın olarak görülen vajinal enfeksiyonlar

Ameliyat sonrası pelvik bölgede oluşan enfeksiyonlar

Doğum kontrol hapı kullanımı

Antibiyotik kullanımı

Kokulu ve ağır kimyasallar içeren duş jelleri, cilde uygun olmayan lif ve süngerlerin kullanımı

Diyabet

Vulva bölgesinde oluşan tahriş ve vajinit

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar

Rahim ağzı kanseri

Vajinal mantar

Menopoz döneminde vajina duvarlarının kuruması ve incelmesi

Vajinal Akıntı Türleri

Neredeyse her kadının ergenliğinde, hamileliğinde ya da regl öncesi dönemlerinde sıklıkla karşılaştığı vajinal bölgede oluşan akıntı, florayı korumak ve temizliği sağlamak için vajinanın kendi kendine geliştirdiği bir durumdur. Çok çeşitli akıntı türleri mevcuttur. Bunlardan bazıları şu şekildedir: