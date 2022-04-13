Vajinal akıntınız bu şekildeyse dikkat! Hastalık habercisi olabilir

Kadın sağlığında vajinanın hijyeni oldukça önem taşımaktadır. Sağlıklı vajinanın kendini temizleyebilmesi ve nemli tutabilmesi için vajinal akıntılara ihtiyacı vardır. Sağlıklı vajinal akıntılar beyaz, şeffaf ve kokusuz olmalıdır. Farklı görülen akıntılar sağlığı tehdit etmektedir. Dönemsel olarak vajina akıntılarında farklı renk ve kötü kokular oluşabilmektedir. Maya veya bakteriyel bir enfeksiyon genellikle anormal akıntıya neden olur. Vajinanın hijyeninin tam olarak sağlanmaması ve çeşitli hastalıklar olağan dışı akıntılara sebep olmaktadır. Bunları öğrenip hastalıklarınızı erken teşhis etmek önem taşımaktadır.
Özellikle adet döngüsünün başında veya sonunda bir miktar beyaz akıntı olması normaldir. Bununla birlikte, akıntıya kaşıntı eşlik ediyorsa ve yoğun, süzme peynir benzeri bir kıvama veya görünüme sahipse, bu durum normal değildir ve tedavi edilmesi gerekir. Bu tür kaşıntılı, süt kesiğine benzer bir akıntı bir akıntı maya enfeksiyonunun bir işareti olabilir.
Berrak ve akışkan akıntı tamamen doğal akıntıdır. Ayın herhangi bir zaman diliminde görülebilen berrak ve akışkan akıntı egzersizden sonra yoğun olarak görülebilir.
Vajinal akıntı berrak ancak akışkan değil de mukusa benzer bir şekildeyse bu durum söz konusu kişinin yumurtlama döneminde olduğunu göstermiş olur. Nitekim berrak ve mukus benzeri olan bu akıntı çeşidi normal akıntı türleri arasındadır.
Kahverengi veya kanlı akıntının, özellikle adet döngüsü sırasında veya hemen sonrasında görülmesi genellikle normaldir. Adet döneminin sonunda akıntı kırmızı değil de kahverengi görünebilir. Bununla birlikte adet dönemleri arasında az miktarda kanlı akıntı yaşanabilir. Ayrıca adetler arasında az miktarda kanlı akıntı yaşanabilir. Bu durum ‘lekelenme’ olarak adlandırılır.
Regl döneminizin dışında lekelenme meydana gelirse ve yakın zamanda korunmasız cinsel ilişki yaşadıysanız bu durum hamileliğin bir işareti olabilir. . Hamileliğin erken bir aşamasında görülen lekelenme ise düşük belirtisi olabilir. Bu tür durumlarda vakit kaybedilmeden kadın hastalıkları ve doğum uzmanına başvurulmalıdır.
Kahverengi veya kanlı akıntı, nadir olarak endometriyal veya rahim ağzı kanserinin de bir işareti olabilir.
Miyomlar veya diğer anormal büyümeler gibi başka sorunlar da kahverengi veya kanlı akıntının sebebi olabilir. Bu nedenle yıllık pelvik jinekolojik muayene ve Pap pap smear yaptırmak gereklidir. Bu sayede jinekoloğunuz, servikal anormallikleri kontrol edecektir. Değerlendirmeyi yapan hekim sorunları erken teşhis edebilir.
Yoğun kıvamlı, köpüklü, kalın, kötü bir kokuya birlikte görülen sarı veya yeşil vajinal akıntı türü normal değildir. Nitekim bu tür bir akıntı trikomoniyaz bakteriyel enfeksiyonunun bir işareti olabilir. Bakteriyel enfeksiyonlar bazen cinsel ilişki yoluyla yayılır. Bu durumda eş tedavisi de önerilir.
Vajinal akıntılarda görülen bazı durumlar enfeksiyon habercisidir. Bu durumlar:
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