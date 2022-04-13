Vajinal akıntınız bu şekildeyse dikkat! Hastalık habercisi olabilir

Kadın sağlığında vajinanın hijyeni oldukça önem taşımaktadır. Sağlıklı vajinanın kendini temizleyebilmesi ve nemli tutabilmesi için vajinal akıntılara ihtiyacı vardır. Sağlıklı vajinal akıntılar beyaz, şeffaf ve kokusuz olmalıdır. Farklı görülen akıntılar sağlığı tehdit etmektedir. Dönemsel olarak vajina akıntılarında farklı renk ve kötü kokular oluşabilmektedir. Maya veya bakteriyel bir enfeksiyon genellikle anormal akıntıya neden olur. Vajinanın hijyeninin tam olarak sağlanmaması ve çeşitli hastalıklar olağan dışı akıntılara sebep olmaktadır. Bunları öğrenip hastalıklarınızı erken teşhis etmek önem taşımaktadır.

VAJİNAL AKINTI RENKLERİ NELERDİR? HANGİLERİ TEHLİKELİDİR?

BEYAZ RENKLİ AKINTI

Özellikle adet döngüsünün başında veya sonunda bir miktar beyaz akıntı olması normaldir. Bununla birlikte, akıntıya kaşıntı eşlik ediyorsa ve yoğun, süzme peynir benzeri bir kıvama veya görünüme sahipse, bu durum normal değildir ve tedavi edilmesi gerekir. Bu tür kaşıntılı, süt kesiğine benzer bir akıntı bir akıntı maya enfeksiyonunun bir işareti olabilir.

BERRAK VE AKIŞKAN AKINTI

Berrak ve akışkan akıntı tamamen doğal akıntıdır. Ayın herhangi bir zaman diliminde görülebilen berrak ve akışkan akıntı egzersizden sonra yoğun olarak görülebilir.

AÇIK VE ESNEK

Vajinal akıntı berrak ancak akışkan değil de mukusa benzer bir şekildeyse bu durum söz konusu kişinin yumurtlama döneminde olduğunu göstermiş olur. Nitekim berrak ve mukus benzeri olan bu akıntı çeşidi normal akıntı türleri arasındadır.

KAHVERENGİ VEYA KANLI AKINTI

Kahverengi veya kanlı akıntının, özellikle adet döngüsü sırasında veya hemen sonrasında görülmesi genellikle normaldir. Adet döneminin sonunda akıntı kırmızı değil de kahverengi görünebilir. Bununla birlikte adet dönemleri arasında az miktarda kanlı akıntı yaşanabilir. Ayrıca adetler arasında az miktarda kanlı akıntı yaşanabilir. Bu durum ‘lekelenme’ olarak adlandırılır.

Regl döneminizin dışında lekelenme meydana gelirse ve yakın zamanda korunmasız cinsel ilişki yaşadıysanız bu durum hamileliğin bir işareti olabilir. . Hamileliğin erken bir aşamasında görülen lekelenme ise düşük belirtisi olabilir. Bu tür durumlarda vakit kaybedilmeden kadın hastalıkları ve doğum uzmanına başvurulmalıdır.

Kahverengi veya kanlı akıntı, nadir olarak endometriyal veya rahim ağzı kanserinin de bir işareti olabilir.

Miyomlar veya diğer anormal büyümeler gibi başka sorunlar da kahverengi veya kanlı akıntının sebebi olabilir. Bu nedenle yıllık pelvik jinekolojik muayene ve Pap pap smear yaptırmak gereklidir. Bu sayede jinekoloğunuz, servikal anormallikleri kontrol edecektir. Değerlendirmeyi yapan hekim sorunları erken teşhis edebilir.

SARI VEYA YEŞİL RENKLİ AKINTI

Yoğun kıvamlı, köpüklü, kalın, kötü bir kokuya birlikte görülen sarı veya yeşil vajinal akıntı türü normal değildir. Nitekim bu tür bir akıntı trikomoniyaz bakteriyel enfeksiyonunun bir işareti olabilir. Bakteriyel enfeksiyonlar bazen cinsel ilişki yoluyla yayılır. Bu durumda eş tedavisi de önerilir.

OLAĞAN DIŞI VAJİNAL AKINTILAR NEDEN OLUR?

Antibiyotik veya steroid kullanımı

Bakteriyel vajinoz , hamile kadınlarda veya birden fazla cinsel partnerle olan kadınlarda daha sık görülen bir bakteriyel enfeksiyondur. Bazı durumlarda hiçbir belirti vermeyen bakteriyel vajinoz; güçlü, kötü ve bazen balık kokulu bir vajinal akıntıya neden olur. (Bakteriyel vajinozis, sıklıkla gelişen bakteriyel bir vajinal enfeksiyondur)Rahim ağzı kanseri (İnsan papilloma virüsü (HPV) enfeksiyonu cinsel temas yoluyla yayılır. HPV, rahim ağzındaki hücrelerde değişikliklere yol açarak rahim ağzı kanserine neden olmaktadır. Rahim ağzı kanseri hoş olmayan bir koku ile kanlı, kahverengi veya sulu bir akıntı oluşturabilir. Rahim ağzı kanseri, yıllık Pap smear ile kolaylıkla taranabilir.

Doğum kontrol hapları

Klamidya- bel soğukluğu, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar (Belsoğukluğu ve klamidya , anormal bir akıntı oluşturabilen cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardır. Bu nedenle görülen akıntılar genellikle sarı, yeşilimsi veya bulanık renklidir.)

Şeker hastalığı

Kokulu sabunlar veya losyonlar, köpük banyosu

Deterjanlar, bazı merhemler, kremler ve kontraseptif köpüklerde bulunan ve vajina çevresindeki cildi tahriş edebilen kimyasallar

Ameliyat sonrası pelvik enfeksiyon

Pelvik inflamatuar hastalık (PID) (Pelvik inflamatuar hastalık (PID) , genellikle cinsel temasla yayılan bir enfeksiyondur. Bakteriler vajinaya ve diğer üreme organlarına yayıldığında ortaya çıkar. PID ağır, kötü kokulu bir vajinal akıntıya sebep olabilir.)

Trikomoniyaz korunmasız cinsel ilişkiye sahip olmanın neden olduğu bir parazitik enfeksiyonudur. Bazı kadınlarda hiçbir belirti ve şikayete neden olmayabilen bu enfeksiyon bazılarında ise vajinal akıntı, şiddetli kaşıntı gibi belirtilere neden olur.

Antibiyotik kullanımı

Vajinal atrofi, menopoz sırasında vajina duvarlarının incelmesi ve kuruması

Sıkı veya sentetik iç çamaşırlar

Vajinit, vajina içinde veya çevresinde tahriş

Maya enfeksiyonları (Örneğin pamukçuk mantar türünün sebep olduğu maya enfeksiyonudur.)

Yoğun stres

VAJİNAL AKINTI NE ZAMAN ENFEKSİYON BELİRTİSİDİR?

Vajinal akıntılarda görülen bazı durumlar enfeksiyon habercisidir. Bu durumlar:

Kaşıntı

Şişme

Kötü koku

Yeşil, sarı veya gri renkte akıntı

Köpüklü akıntı



