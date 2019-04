Vajinal halkalar, istenmeyen gebeliklerin yüzde 97'sini önleyecek!

Annovera adı verilen halkalar, tıpkı diğer hormonal korunma yöntemleri gibi östrojen ve projesteron salgılayarak yumurtlama üzerinde baskı kuruyor ve gebelik oluşumunun önüne geçiyor. Ancak, hormonal bir yöntem olduğu için, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar için koruma sağlamıyor.

Şu an piyasada olan NuvaRing gibi vajinal halkalardan farkı ise her ay yenisi ile değiştirilmek zorunda olmaması. Annovera'nın, kullanamı ise oldukça basit. Halka vajinaya yerleştiriliyor ve 21 gün vajinada kalıyor. Diğer zaman diliminde ise gerekli hijyen sağlanıp saklanıyor. Ve Annovera bir yıl boyunca her dönemden sonra yıkanıp tekrar kullanılabilir.

Yale Üniversitesi'nden Jinekolog Dr Jane Minkin, Annovera'nın piyasaya çıktıktan sonra kadınlar için vazgeçilmez olacağını iddia ediyor.

Hamileliği önlemenin on dört yolu vardır:

Doğum kontrol hapları

Bir doğum kontrol vuruşu

Doğum kontrolü yamaları

RİA (Spiral)

İmplantlar

Diyafram uygulaması

Spermisit

Tüp ligasyonu (Fallop tüplerinin bağlanması)

Vazektomi

Erkek prezervatifleri

Kadın prezervatifleri

Servikal kapaklar

Kontraseptif sünger

Vajinal halkalar

Gittikçe daha fazla sayıda kadın, uzun süreli olan doğum kontrol yöntemlerini tercih ediyor, RİA (Spiral) gibi doğum kontrol yöntemlerine gelecekteki erişimi endişelendiriyor ve günlük kullanması gereken tek kullanımlık prezervatif veya haplardan daha fazla garantili koruma umuyor ve yüzde 99'u etkili oluyor.