KADIN

Vajinal halkalar, istenmeyen gebeliklerin yüzde 97'sini önleyecek!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GEBELİK HABERLERİ  | 09.04.2019 10:29 | Son Güncelleme

Bir yıl boyunca kullanılabilecek vajinal halka, istenmeyen gebeliklerin önüne geçecek. Gebeliklerin yüzde 97'sini önleyeceği iddia edilen Annovera'nın 2019'un sonunda veya 2020'nin başlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor .

Vajinal halkalar, istenmeyen gebeliklerin yüzde 97'sini önleyecek!

Annovera adı verilen halkalar, tıpkı diğer hormonal korunma yöntemleri gibi östrojen ve projesteron salgılayarak yumurtlama üzerinde baskı kuruyor ve gebelik oluşumunun önüne geçiyor. Ancak, hormonal bir yöntem olduğu için, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar için koruma sağlamıyor.

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Şu an piyasada olan NuvaRing gibi vajinal halkalardan farkı ise her ay yenisi ile değiştirilmek zorunda olmaması. Annovera'nın, kullanamı ise oldukça basit. Halka vajinaya yerleştiriliyor ve 21 gün vajinada kalıyor. Diğer zaman diliminde ise gerekli hijyen sağlanıp saklanıyor. Ve Annovera bir yıl boyunca her dönemden sonra yıkanıp tekrar kullanılabilir.

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Yale Üniversitesi'nden Jinekolog Dr Jane Minkin, Annovera'nın piyasaya çıktıktan sonra kadınlar için vazgeçilmez olacağını iddia ediyor.

Hamileliği önlemenin on dört yolu vardır:

  • Doğum kontrol hapları
  • Bir doğum kontrol vuruşu
  • Doğum kontrolü yamaları
  • RİA (Spiral)
  • İmplantlar
  • Diyafram uygulaması
  • Spermisit
  • Tüp ligasyonu (Fallop tüplerinin bağlanması)
  • Vazektomi
  • Erkek prezervatifleri
  • Kadın prezervatifleri
  • Servikal kapaklar
  • Kontraseptif sünger
  • Vajinal halkalar

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Gittikçe daha fazla sayıda kadın, uzun süreli olan doğum kontrol yöntemlerini tercih ediyor, RİA (Spiral) gibi doğum kontrol yöntemlerine gelecekteki erişimi endişelendiriyor ve günlük kullanması gereken tek kullanımlık prezervatif veya haplardan daha fazla garantili koruma umuyor ve yüzde 99'u etkili oluyor.

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Annovera ileride spiralden sonra en etkili gebelikten korunma yöntemlerinden biri haline gelecek gibi görünüyor.

Çoğu hormonal doğum kontrolü gibi (NuvaRing, hap, spiral) Annovera, bir yumurtanın döllenmesini önlemek için progestin ve östrojen kullanır. Hormon içeren yöntemleri kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışmanız gerekir.

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Annovera'nın bu yılın sonunda veya 2020'nin başlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor .


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Anahtar Kelimeler:
doğum kontrol yöntemi Annovera

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