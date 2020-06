Vajinanız ile ilgili daha önce duymadığınız 14 bilgi

Vajina her ne kadar insanların çok dile getirmek istemediği bir kelime olsa da dünyada yaklaşık 4 milyar insanda bulunan, cinsel ilişkiye girmeye ve doğum yapmaya yarayan organdır. Bu organın yaklaşık 4 milyar kişide bulunması geriye kalan diğer 4 milyar insanı ilgilendirmediği anlamına gelmediğini belirtmeye gerek yok. Kısacası dünyadaki bütün insanları ilgilendiren bu konu hakkında herkesin yeterli bilgiye sahip olması gerekiyor.

Vajina Hakkında Bilmedikleriniz

1. Vajina sanılan şey aslında vulvadır

Bedene dışarıdan bakıldığında vajina olarak bildiğimiz etli kısım yani klitoris, idrar kanalı, labia ve vajinal açıklığın oluşturduğu bölge vajina değil, vulvadır. Vajina tam olarak vulvayı döl yatağına bağlayan kaslardan oluşmuş geçite verilen isimdir. Yani kısaca dışarıdan bakıldığında görülebilen kısım vulva, daha içeride kalıp göremediğimiz kısım vajinadır.

2. Vajina düşündüğünüzden daha esnektir

Vajina yeterli derecede uyarıldığı zaman standart boyutunun 2 katına kadar genişleyebilir. Standart bir vajina derinliği 7,5-10 santimetre aralığındadır. Uyarılmış bir rahmin etrafındaki kasları kasarak rahmi yukarı doğru çekmesi ile vajina, standart boyutunun 2 katına kadar esneyebilir.

3. Her vajinada kızlık zarı(hymen) bulunmaz

Her ne kadar kızlık zararının varlığı hala çoğu toplum için önemli bir kriter olsa da aslında her dişi kızlık zarıyla dünyaya gelmez. Kızlık zarı denilen şey aslında vajinayı dış etkenlere karşı koruma amaçlı bir kalkan olarak var olsa da her dişide bulunmayabilir. Kısaca bilinenin aksine kızlık zarına sahip olmamak cinsel ilişkiye girildiği anlamına gelmez. Doğuştan kızlık zarına sahip olmayan milyonlarca dişi vardır.