Vajinanız ile ilgili daha önce duymadığınız 14 bilgi

Vajina sözcüğü, Latin kaynaklarda ironik bir şekide ''kılıç kını'' olarak, İngilizce sözlüklerde ise ''vulva ile uterus arasındaki kanal'' olarak belirtilmektedir. Türkçede 1970'lerden bu yana kullanılan ''vajina'' kelimesinin İngilizceden alıntı mı olduğu yoksa Fransızca ''vaginal'' sıfatından mı uyarlandığı kesin olarak bilinmiyor. Vajina her ne kadar insanların çok dile getirmek istemediği bir kelime olsa da dünyada yaklaşık 4 milyar insanda bulunan, cinsel ilişkiye girmeye ve doğum yapmaya yarayan organdır. Bu organın yaklaşık 4 milyar kişide bulunması geriye kalan diğer 4 milyar insanı ilgilendirmediği anlamına gelmediğini belirtmeye gerek yok. Kısacası dünyadaki bütün insanları ilgilendiren bu konu hakkında herkesin yeterli bilgiye sahip olması gerekiyor. Vajina, aslında genel kanıya ters olarak kadın cinsel organının bedenin dışında görülen kısmı değil, vulvayı döl yatağı boynuna bağlayan kaslı geçittir. Yani dışarıdan baktığımızda göremeyeceğimiz bir kısımdır. Genel olarak kaslardan oluşan vajina, esnek olmasından dolayı kolaylıkla penisin boyuna ve çapına uyum sağlar. Vajina hakkında o kadar çok bilgi kirliliği dolaşmaktadır ki neredeyse insanların vajina hakkında bildiği çoğu şey yanlıştır. Yanlış olan bilgilerin yanı sıra vajina hakkında yeteri kadar doğru bilgiye sahip olunmadığını söylemek de yanlış olmaz.

Vajina Hakkında Bilmedikleriniz 1. Vajina sanılan şey aslında vulvadır Bedene dışarıdan bakıldığında vajina olarak bildiğimiz etli kısım yani klitoris, idrar kanalı, labia ve vajinal açıklığın oluşturduğu bölge vajina değil, vulvadır. Vajina tam olarak vulvayı döl yatağına bağlayan kaslardan oluşmuş geçite verilen isimdir. Yani kısaca dışarıdan bakıldığında görülebilen kısım vulva, daha içeride kalıp göremediğimiz kısım vajinadır. 2. Vajina düşündüğünüzden daha esnektir Vajina yeterli derecede uyarıldığı zaman standart boyutunun 2 katına kadar genişleyebilir. Standart bir vajina derinliği 7,5-10 santimetre aralığındadır. Uyarılmış bir rahmin etrafındaki kasları kasarak rahmi yukarı doğru çekmesi ile vajina, standart boyutunun 2 katına kadar esneyebilir. 3. Her vajinada kızlık zarı(hymen) bulunmaz Her ne kadar kızlık zararının varlığı hala çoğu toplum için önemli bir kriter olsa da aslında her dişi kızlık zarıyla dünyaya gelmez. Kızlık zarı denilen şey aslında vajinayı dış etkenlere karşı koruma amaçlı bir kalkan olarak var olsa da her dişide bulunmayabilir. Kısaca bilinenin aksine kızlık zarına sahip olmamak cinsel ilişkiye girildiği anlamına gelmez. Doğuştan kızlık zarına sahip olmayan milyonlarca dişi vardır.

4. Doğum yapmak vajinaya zarar vermez Halk arasında yaygın olan genel kanıya göre doğum yapmak vajinanın sarkmasına yol açar ve çirkin bir görüntü oluşmasına neden olur. Ancak gerçekler bunun tam tersidir. Yapılan araştırmaların sonuçları doğum yapmanın vajinada herhangi bir deformasyona sebep olmadığı yönündedir. Vajinanın kaslı bir yapıya sahip olması kolayca esnemesine olanak sağlar. Yani çocuk yapmaktan kaçmak için bu tarz kulaktan dolma bilgileri kullanmak gereksizdir. 5. Doğum kontrol hapları vajinal sulanmayı etkiler Skualen, cinsel ilişki sırasında penisin vajina içerisinde kolaylıkla hareket etmesini sağlayan sıvıdır. İlginç bir şekilde balinanın karaciğerinde de salgılanır, bu da balinalarla insanların çok az bilinen bir ortak yönüdür. Doğum kontrol hapı kullanımı ve menopoz gibi östrojen salgılanmasını bozan durumlarda vajinal sulanmada azalma görülebilir. 6. Vajina kokusu değişkendir Vajina kokusu kişiden kişiye değişkenlik gösterir. Bu kokuyu belirleyen etmenler kişinin yeme alışkanlığından tutun da genetik faktörlerine kadar bir çok alana yayılır. Ağır kokulu yani soğan, sarımsak ve çemen gibi besinler vajina kokusunu da doğrudan etkiler. Ananas ise vajinanın daha güzel kokmasını sağlayabilir.

7. Vajina ve penis benzerlik gösterir Anne rahminde her bir insan ilk başta dişil özelliklere sahiptir. Sonradan gelen erkek kromozomlarıyla dişil birey erkeğe dönüşmeye başlar. Erkeklerde meme uçlarının bulunmasının sebebi de budur. Dişillikten erkeğe dönüşme aşamasında klitoris testise dönüşür. Diğer bir deyişle klitoris tam olarak gelişmemiş bir erkek cinsel oragınıdır. Klitoris uyarıldığı zaman aynı penise benzer bir ereksiyon görülür ve aynı şekilde ikisi de çift sinir uçlarına sahiptir. 8. Vajina çok güçlüdür Vajina tamemen kaslardan oluştuğu için sandığımızdan çok daha güçlüdür. Öyle ki cinsel ilişki sırasında penisi sıkıştırarak penisin dışarı çıkmasını engelleyebilir. 2009 yılında 13 kg ile ''vajina halter rekoru'' gibi ilginç bir alanda rekor kıran Tatyana Kozhevnikov vajinanın ne kadar güçlü olabileceğini kanıtlayan güzel bir örnektir. 9. Vajina kendi kendini temizleyebilir Vajina tıpkı kulak gibi kendi kendini temizleyebilen bir organdır. Duş başlığı kullanılarak temizleme gibi yöntemler hem tazyikten dolayı vajina dokusuna zarar verir hem de vajinada bulunan sağlıklı bakterileri yok eder. Bu tür vajinal duşlara aslında hiç gerek yoktur çünkü sağlıklı bir vajina herhangi bir dış müdahaleye gerek duymadan kendi temizliğini kendi yapabilir.

10. Vajina üreme zamanlarını söyler Eğer vajinanızın dilinden anlayabiliyorsanız vajinanızın size birçok şey anlatmaya çalıştığını görebilirsiniz. Vajinadaki rahim mukusunun parlak ve esnek olduğu dönem ovülasyon, yani yumurtlama dönemidir. Bu dönem düzenli adet gören bir bireyde adet başlangıcının 11. ve 16. günleri arasıdır. Bu dönem kadın için yumurtlamaya en uygun zamanı ifade eder. 11. Vajina içerisinde hiçbir şey kaybolmaz Çok sık duyulan şehir efsanelerinden biri de vajinaya kaçan bir şeyin rahim duvarını geçerek vücudun içinde kaybolacağıdır. Bu kesinlikle doğru olmayan bir bilgidir. Rahim duvarından geçebilecek şeyler mikroskobik boyuttan büyük olmayan şeylerdir. Bunun dışında sadece delici ve kesici parçalar rahim duvarını delerek geçebilir. 12. Vajina bir problem olduğunda bunu size söyler Vajina normalden farklı bir durum yaşadığında veya kendini kötü hissettiğinde bunu size kendine has üslubu ile söylemeye çalışır. Siz de onun dilinden anlamaya çalışmalı, ileride daha büyük problemlere yol açabilecek belirtileri ortadan kaldırmak için gerekli önlemleri almalısınız. Vajinada yaşanan problemler kaşıntı, normalden farklı ve fazla sulanma gibi sinyallerle kendini gösterir. Bu belirtiler mantar, vajinit, enfeksiyon gibi hastalıkların habercisi olabilir. Bunları dikkate alıp hızlı bir şekilde doktora başvurmalısınız.