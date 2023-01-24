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Vajinasına yaptırdığı ağda yüzünden hastanelik oldu! Yaşadıkları dehşete düşürdü

24.01.2023 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağda yaptırmak kadınlar için tam bir çile olarak görülüyor. İstenmeyen tüyleri aldırmak için zaman ayırmak ve oldukça fazla acı çekmek oldukça yıpratıcı olabiliyor. TikTok'ta bikini bölgesine ağda yaptırdıktan sonra hastanelik olduğunu anlatan bir kadın izleyenleri dehşete düşürdü.

Vajinasına yaptırdığı ağda yüzünden hastanelik oldu! Yaşadıkları dehşete düşürdü

Abbs isimli bir kadın TikTok'ta paylaştığı video ile viral oldu. Videoya "Yaklaşık altı yıl önceydi..." diyerek başlayan Abbs, "Arkadaşımla ağdacıya gittik. Oraya vardığımızda masaya uzandım, bacaklarımı iki yana açtım. Bikini ağdası yaptırabilirsen bir efsanesin çünkü bu acıya dayanılmaz." dedi. Abbs, Ağdadan sonra salondan ayrıldı. İki gün sonra banyoya girene kadar her şeyin normal olduğunu paylaştı. Ancak banyo sırasında dayanılmaz bir acı hissetti.

KİSTİ GİDEREK BÜYÜDÜ

Acının kaynağını öğrenmek için erkek arkadaşının bakmasını istedi ve sonra kendi de bakmak için bir ayna aldı. Cinsel organında "büyük bir kist" gördü. Abbs, kistin üzerine biraz krem koyarak kistten kurtulacağını düşündü. Ancak iki gün sonra işler daha da kötüleşti. "Uyandım... ve kistim bir ragbi topu büyüklüğündeydi" dedi.

HASTANEDE MÜDAHALE EDİLDİ

"Kistimin boyutu dört katına çıktı. Yürüyemedim, külot ve kot pantolon giyemedim."
Abby, tedavi olmak için yerel hastaneye gitmek zorunda kaldı. Önce sıkıştırmaya çalıştıkları ağrı için gaz ve hava verdiler. Ama bu işe yaramadı, bu yüzden kistin boşaltılması için anestezi altına girmesi gerekti.

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İşlem bittiğinde, kendisine maddenin tamamını çıkarmayı başaramadıkları söylendi, bu yüzden hastanede banyo yapması ve kendisi çıkarmaya çalışması gerekti. Bir kişi videoya "Aman Tanrım kulağa korkunç geliyor" yorumunda bulundu. "Hikayenizi dinlerken bacaklarımı bir arada tutuyordum!" diğeri eklendi.


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