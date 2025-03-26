Vajinismus kabusunuz olmasın! Hangi durumlarda tetiklenir? Nedenleri nedir? Uzmandan tavsiyeler ve uyarılar...

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Türkan Gülpınar, vajinismus hakkında önemli bilgiler verdi. Prof. Dr. Gülpınar, vajinismusun özellikle cinsel ilişki sırasında veya vajinaya herhangi bir yabancı cisim yerleştirilmesi sırasında şiddetli ağrılara yol açan yaygın bir durum olduğunu belirtti.

"ANKSİYETESİ OLAN KADINLARDA DAHA SIK GÖRÜLÜR"

Vajinismusun cinsel ilişki sırasında ağrı oluşmasına sebep olduğunu ve jinekolojik vajinal muayenelerde de ağrı oluşturan bir durum olduğunu aktaran Prof. Dr. Gülpınar, "Vajinismus, ilişki veya muayene konusunda anksiyetesi olan kadınlarda sıklıkla görülür. Ayrıca geçmişte yaşanan olumsuz deneyimler de bu durumu tetikleyebilir. Vajinal enfeksiyonlar ve bazı anatomik patolojiler de vajinismusa sebep olabilir. Vajinismus, biyolojik, psikolojik ve sosyo-kültürel faktörlerin bir araya gelmesiyle gelişebileceği için tedavi sürecinde sadece fiziksel değil, psikolojik unsurların da göz önünde bulundurulması gerekir" açıklamasında bulundu.

"AŞIRI AĞRI VARSA UZMAN HEKİME DANIŞILMALI"

Olumsuz durumlarda uzman hekime başvurulması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Gülpınar, "Vajinal bölgeye dokunulduğunda şiddetli ağrı ve acı semptomunuz varsa, pelvik muayene sırasında çok ağrı hissediyor ve hatta muayene dahi olamıyorsanız, bunu doktorunuzla açıkça konuşmanız gerekir. Bu tür semptomlar, vajinismus belirtisi olabilir. Cinsel yaşamda ya da jinekolojik muayenelerde aşırı ağrı yaşayan hastaların bir uzmana başvurması önemlidir" dedi.

Prof. Dr. Türkan Gülpınar, "Semptomlarınızı net bir şekilde ifade ettikten sonra jinekoloğunuz vajinal muayenede kaslarınızın aşırı sıkılığından ve muayene sırasında ağrı skorlaması ile tanı koyabilir. WHO ve DSMM5 kriterlerine göre doktorunuz tarafından tanı konduktan sonra tedavi aşamasına geçilecektir. Vajinismus tanısının konulabilmesi için detaylı bir muayene ve hasta hikâyesi oldukça önemlidir. Doktor, hastanın geçmişini, anksiyetelerini ve cinsel yaşantısını göz önünde bulundurmalı ve tanı sürecini titizlikle yürütmelidir" dedi.

"OLUMSUZ DENEYİMLER YA DA TRAVMALAR TETİKLER"

Rahatsızlıktaki en önemli semptomun vajina içine penis, tampon veya medikal alet temasında hastanın çok ağrı hissetmesi olduğunu dile getiren Prof. Dr. Gülpınar, "Bununla birlikte ağrı öyle şiddetli olur ki, vajenden içeriye girmek mümkün olmaz. Hasta ağrı sebebiyle hiçbir şekilde dokunulmasına izin veremez. Vajinismus, ilk ilişkiden itibaren oluşabildiği gibi sonradan da tetikleyici faktörlere bağlı olarak gelişebilir. Bu noktada kadının daha önce yaşadığı olumsuz deneyimler ya da travmalar önemli bir rol oynar" dedi.

VAJİNİSMUS'UN ETKİSİNİ AZALTAN ÖNERİLER

Prof. Dr. Gülpınar, "Vajinal östrojen içeren kremler, tabletler veya esnek halkalar vajen etrafındaki dokunun kuruluk ve inceliğini azaltacaktır. Özellikle emzirme ve menopoz döneminde çok faydalıdır. Menopoz dönemindeki kadınlar için ise östrojen tedavisi önemli bir çözüm olabilmektedir. Bu tedavi, vajinal kuruluğu ve kas gevşemesini tedavi ederek vajinismusun etkilerini azaltabilmektedir" dedi.

"EGZERSİZLER VAJİNİSMUS TEDAVİSİNDE ETKİLİDİR"

Vajinismus tedavisine başlamadan önce altta yatan enfeksiyonların veya anatomik sorunların çözülmesi gerektiğini vurgulan Prof. Dr. Gülpınar, "Vajinismusa sebep olan enfeksiyon veya deri irritasyonuna sebep olan bir durumsa bunun için yapılan spesifik tedaviler ile vajinismus semptomunun rahatlaması sağlanabilmektedir. Tedavi sürecinin temel adımları olan vajinal ve pelvik kasları rahatlatan egzersizler yapılmalıdır. Bunun yanında, vajina etrafındaki kasların gevşetilmesine yönelik fiziksel tedaviler ile fiziksel terapi, pelvik taban kaslarını güçlendirip vajinal kasları gevşetmek için de etkili bir yöntemdir. Bu egzersizler tedavi sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır" dedi.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır