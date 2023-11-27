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Vajinismus nedir, tedavi edilir mi? Vajinismus tedavisi nedir?

25.11.2023 22:10 | Son Güncelleme:
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Vajinismus bir kadının vajinal girişime karşı istemsiz ve kontrolsüz kas kasılmaları yaşadığı cinsel bir işlev bozukluğudur. Bu durum cinsel birleşmeyi, jinekolojik muayeneleri veya tampon kullanımını zorlaştırabilir ve acı verici hale getirebilir. Ancak vajinismus, doğru yaklaşımlar ve uygun tedavi ile çözülebilen bir durumdur.

Vajinismus nedir, tedavi edilir mi? Vajinismus tedavisi nedir?

İçindekiler

  • Vajinismus nedir?
  • Vajinismus neden olur?
  • Vajinismus tedavisi nasıl yapılır?
  • Vajinismus tedavisi kaç seans sürer?

Vajinismus genellikle duygusal, psikolojik veya fiziksel faktörlere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Duygusal travmalar, cinsel istismar, aşırı endişe, cinsel eğitim eksikliği veya kültürel faktörler vajinismusa katkıda bulunabilir. Bu durum, kadının cinselliğiyle ilgili olumsuz düşünceler geliştirmesine ve cinsel birleşme sırasında kas kasılmalarını tetiklemesine neden olabilir. Tedavi genellikle bir ekip yaklaşımını içerir ve cinsel terapistler, jinekologlar ve psikologlar arasında işbirliği gerektirebilir. Vajinismus, bireyin ve çiftin yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilir, ancak doğru ve destekleyici bir tedavi ile bu durum genellikle çözülebilir.

Vajinismus nedir?

Vajinismus, vajina girişindeki kasların istemsiz kasılması sonucu cinsel ilişki sırasında penisin vajinaya girmesini engelleyen bir cinsel işlev bozukluğudur. Vajinismuslu kadınlarda vajina girişindeki kaslar, cinsel ilişki sırasında veya tampon yerleştirilmesi gibi durumlarda istemsiz bir şekilde kasılır ve vajinaya girişi engeller. Vajinismusun yaygın bir cinsel işlev bozukluğu olduğu tahmin edilmektedir. Yapılan araştırmalara göre kadınların yaklaşık %10'unda vajinismus olduğu tahmin edilmektedir.

Vajinismus neden olur?

Vajinismus, kadınlar için hem fiziksel hem de psikolojik olarak zor bir durumdur. Vajinismusun nedenleri tam olarak bilinmemekle birlikte vajinismus sebebi birçok faktör olabilir. Vajinismusun en yaygın nedeni psikolojik faktörlerdir. Travmatik bir cinsel deneyim, cinsellikle ilgili olumsuz düşünceler veya korkular, vajinismusa neden olabilir. Örneğin kadın, cinsel ilişki sırasında ağrı veya acı yaşayacağından korkabilir. Bu korkular kadının vajinanın kaslarını istemsiz olarak kasmasına neden olabilir.

Vajinismusa neden olabilecek bazı fizyolojik faktörler de vardır. Örneğin vajinanın doğuştan dar olması veya vajinanın kaslarının aşırı gelişmesi vajinismusa neden olabilir. Vajinanın kaslarının aşırı gelişmesi cinsel ilişki sırasında penisin vajinaya girmesini zorlaştırabilir. Bu durum da kadının vajinanın kaslarını istemsiz olarak kasmasına neden olabilir. Vajinismus belirtileri şunlardır:

  • Cinsel ilişki sırasında ağrı veya acı
  • Cinsel ilişkiden kaçınmak
  • Cinsel isteksizlik

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Vajinismus tedavisi nasıl yapılır?

Vajinismus belki de birçok kadının muzdarip olduğu konulardan birisidir. Bu bağlamda en çok sorulan sorulardan birisi de "Vajinismusu yenmek için ne yapmalıyım?" sorusudur. Vajinismus tedavisi nedir konusunda tek bir yaklaşımdan söz etmek mümkün değildir. Vajinismus tedavisi multidisiplin yaklaşım gerektirebilir. Ancak vajinismusun tedavisinde genellikle cinsel terapi uygulanır. Cinsel terapide terapist, vajinismuslu kadının cinsellikle ilgili korkularını ve endişelerini azaltmasına yardımcı olur. Ayrıca vajinismuslu kadına, vajinanın kaslarını gevşetmeyi öğrenmesine yardımcı olan egzersizler öğretilir. Vajinismus tedavisinde kullanılan başlıca yöntemler şunlardır:

  • Cinsel terapi: Cinsel terapi vajinismus tedavisinde en etkili yöntemdir. Cinsel terapide terapist, vajinismuslu kadının cinsellikle ilgili korkularını ve endişelerini azaltmasına yardımcı olur. Ayrıca vajinismuslu kadına vajinanın kaslarını gevşetmeyi öğrenmesine yardımcı olan egzersizler öğretilir.
  • Kegel egzersizleri: Kegel egzersizleri vajinanın kaslarını güçlendirmeye yardımcı olan egzersizlerdir. Kegel egzersizleri vajinismuslu kadınlara, cinsel ilişki sırasında vajinanın kaslarını kontrol etmeyi öğrenmelerine yardımcı olabilir.
  • Derin gevşeme teknikleri: Derin gevşeme teknikleri kasların gevşemesine yardımcı olan tekniklerdir. Derin gevşeme teknikleri vajinismuslu kadınlara, cinsel ilişki sırasında vajinanın kaslarını gevşetmeyi öğrenmelerine yardımcı olabilir.
  • İlaç tedavisi: Bazı durumlarda ilaç tedavisi de vajinismus tedavisinde uygulanabilir. İlaç tedavisi, vajinismuslu kadının cinsel ilişki sırasında ağrı veya acı duymasını azaltmaya yardımcı olabilir.

Vajinismus tedavisi kaç seans sürer?

Vajinismus tedavisinin süresi kadının durumuna göre değişiklik gösterebilir. Genellikle vajinismus tedavisi 8-12 seans sürer. Vajinismusun şiddeti ve derecesi tedavinin süresini etkileyebilir. Örneğin vajinismusu şiddetli olan kadınlarda tedavinin süresi daha uzun olabilir. Kadınların terapiye olan uyumu da tedavinin süresini etkileyebilir. Örneğin terapiye istekli ve uyumlu olan kadınlarda, tedavinin süresi daha kısa olabilir. Vajinismus tedavisinde genellikle aşağıdaki aşamalar izlenir:

  • Eğitim: İlk aşamada terapist, vajinismuslu kadına vajinismusun nedenlerini ve belirtilerini anlatır. Ayrıca vajinismus tedavisinde kullanılan yöntemleri öğretir.
  • Kaygıyı azaltma: Bu aşamada,terapist, vajinismuslu kadının cinsellikle ilgili korkularını ve endişelerini azaltmasına yardımcı olur.
  • Kas gevşetme: Terapist, vajinismuslu kadına vajinanın kaslarını gevşetmeyi öğretir.

Vajinismus tedavisinde genellikle çift terapisi de uygulanır. Çift terapisi, çiftin cinsel ilişkiye dair yanlış inançlarını ve tutumlarını değiştirmelerine yardımcı olabilir. Vajinismus tedavisinde başarı oranı yüksektir. Doğru ve uygun tedavi ile vajinismuslu kadınların büyük çoğunluğu cinsel ilişkiye girebilirler.

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