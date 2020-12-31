Vajinit nasıl anlaşılır? Tedavi yöntemleri nelerdir?

Kadınların üçte biri bu hastalıktan etkilenir. Vajinitin birden fazla çeşidi vardır ve hastalığın seyrine göre farklı tedavi yöntemleri uygulanır. Vajinit nasıl anlaşılır, nasıl tedavi edilir sorularının cevabını bu yazıda bulabilirsiniz.
Vajinit her yaştan kadında görülebilir fakat üreme dönemindeki kadınlarda daha sık rastlanır. Bu hastalık kendini çeşitli şekillerde gösterebilir. En yaygın belirtileri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:
Vajinadan şeffaf renkli bir akıntı gelmesi normal kabul edilir. Bu akıntı bölgeyi ıslak tutar ve vajina sağlığını korur. Vajinada çeşitli organizmalar bir denge içinde yaşar. Bazı etkenler doğal dengeyi bozar. Hastalığın ortaya çıkmasındaki en yüksek faktörler ise:
Vajinal enfeksiyon durumlarında tanı kolaylıkla konur. Doktorunuz gerek duyduğu durumda vajinal salgı örneğinizi alarak test yapabilir. Bu örnek mikroskop altında incelendikten sonra kültür testine gönderilir. Hiçbir belirtiniz olmasa bile genel muayene sırasında alınan smear örneğinde mantar tespit edilebilir. Genital mantar enfeksiyonları cinsel yolla bulaşan hastalıklar sınıfında yer almazlar. Cinsel ilişki yaşamayan kadınlarda da mantar enfeksiyonu görülebilir. En belirgin belirtiler arasında yer alan kaşıntı her zaman enfeksiyon habercisi değildir. Kaşıntı mantar yerine alerjik bir reaksiyon olarak da görülebilir. Doğru tanı konulabilmesi için doktora gitmeden önce vajinal duş almamaya, spermisit ya da herhangi bir ilaç kullanmamaya dikkat etmeniz gerekir.
Vajinal enfeksiyon türleri şunlardır:
Atrofik vajinit
Hastalık belirtisi gösteren bir kısım kadın vajinit kendiliğinden geçer mi diye düşünüp araştırmaya başlar. Vajinal enfeksiyonlar uzman hekimlerce tedavi edilmesi gereken hastalıklardır. Vajinit tedavisi, jinekolojik muayeneyi takiben tanı konulması ile başlar. Hastalığın kaynağına göre antibiyotik tedavisi uygulanabilir. Antiviral ilaçlarla, vajinaya yerleştirilen fitillerle ve çeşitli kremlerle tedavi edilebilir. Tekrarlayan durumlarda partnerlerin de tedavi edilmesi gerekir. Vajinal enfeksiyon durumlarında doktorunuz beslenme biçiminde değişiklik yapmanızı isteyebilir.
Akut vajinit ilk kez ortaya çıkan ve kısa sürede tedavi edilebilen vajinal enfeksiyon durumudur. Kronik vajinit ise, yılda en az dört kez görülen veya 6 haftadan uzun süren vajinal enfeksiyon rahatsızlıkları için kullanılan bir terimdir. Akut vajinit ile kronik vajinit arasında yer alan evreye de subakut vajinit denir. Kronik vajinit kişinin yaşam kalitesini düşüren bir durumdur. Sürekli kötü kokulu akıntı ve şiddetli kaşıntıyla baş etmek zorlayıcı bir durumdur. Cinsel yaşamı da olumsuz etkiler. Kronik vajinit durumunda doktorunuz çeşitli tedavi yöntemleri deneyebilir.
Hormon seviyesinde meydana gelen değişimler vajinite yol açabilir. Menopoz dönemindeki kadınlarda da hormon seviyesinde düşüş görülür. Vajinada kuruluk oluşabilir ve incelmeler başlar. Bu durum vajinanın enfeksiyona açık bir durumda olmasına sebebiyet verir. Menopoz dönemindeyseniz ve vajinit belirtileri gösteriyorsanız hekiminize danışarak önlem almanız gerekebilir.
Vajinal enfeksiyondan korunmak istiyorsanız şu tavsiyelere uyabilirsiniz:
Okuyucu Yorumları 0 yorum