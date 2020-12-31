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Vajinit nasıl anlaşılır? Tedavi yöntemleri nelerdir?

Perihan Gövel Perihan Gövel 31.12.2020 17:45 | Son Güncelleme:
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Vajinit nasıl anlaşılır? Tedavi yöntemleri nelerdir?

Kadınların kabusu olan vajinit; her yaştan kadını etkileyebilen, vajinanın doğal dengesinin bozularak iltihaplanmasıdır.

Kadınların üçte biri bu hastalıktan etkilenir. Vajinitin birden fazla çeşidi vardır ve hastalığın seyrine göre farklı tedavi yöntemleri uygulanır. Vajinit nasıl anlaşılır, nasıl tedavi edilir sorularının cevabını bu yazıda bulabilirsiniz.

Vajinitin Belirtileri Nelerdir?

Vajinit her yaştan kadında görülebilir fakat üreme dönemindeki kadınlarda daha sık rastlanır. Bu hastalık kendini çeşitli şekillerde gösterebilir. En yaygın belirtileri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

  • İdrar yaparken yanma hissi
  • Genital bölgeden gelen kötü koku
  • Vajinal kanama veya lekelenme
  • Alt karın bölgesinde ağrı
  • Cinsel ilişki sırasında ağrı duyulması
  • Genital bölgede çıkan siğiller
  • Sarı-yeşil akıntı

Vajinite Neden Olan Faktörler

Vajinadan şeffaf renkli bir akıntı gelmesi normal kabul edilir. Bu akıntı bölgeyi ıslak tutar ve vajina sağlığını korur. Vajinada çeşitli organizmalar bir denge içinde yaşar. Bazı etkenler doğal dengeyi bozar. Hastalığın ortaya çıkmasındaki en yüksek faktörler ise:

  • Hormon düzeyinde meydana gelen ani değişiklikler
  • Gebelik
  • Antibiyotik kullanımı
  • Menopoz
  • Vajinal duş uygulaması
  • Cinsel ilişki
  • Spermisitler (Sperm öldürücü ve gebelik engelleyici maddeler)
  • Enfeksiyon olarak sıralanabilir.
  • Doğal dengede meydana gelecek en ufak aksaklık mantar ve bakterilerin hızla üremesine sebebiyet verir. Böylece enfeksiyon oluşur.

Vajinit Tanısı Nasıl Konur?

Vajinal enfeksiyon durumlarında tanı kolaylıkla konur. Doktorunuz gerek duyduğu durumda vajinal salgı örneğinizi alarak test yapabilir. Bu örnek mikroskop altında incelendikten sonra kültür testine gönderilir. Hiçbir belirtiniz olmasa bile genel muayene sırasında alınan smear örneğinde mantar tespit edilebilir. Genital mantar enfeksiyonları cinsel yolla bulaşan hastalıklar sınıfında yer almazlar. Cinsel ilişki yaşamayan kadınlarda da mantar enfeksiyonu görülebilir. En belirgin belirtiler arasında yer alan kaşıntı her zaman enfeksiyon habercisi değildir. Kaşıntı mantar yerine alerjik bir reaksiyon olarak da görülebilir. Doğru tanı konulabilmesi için doktora gitmeden önce vajinal duş almamaya, spermisit ya da herhangi bir ilaç kullanmamaya dikkat etmeniz gerekir.

Vajinal Enfeksiyon Tipleri

Vajinal enfeksiyon türleri şunlardır:

  • Mantar enfeksiyonu
  • Bakteriyel vajinoz
  • Trikomoniyazis

  • Atrofik vajinit

  • En sık görülen vajinit türü mantar enfeksiyonudur. Kandidiyaz olarak da bilinir. Bu rahatsızlığa Candida adı verilen bir mantar yol açar. Oldukça inatçı bir türdür. Bazı antibiyotikler mantar enfeksiyonunda artışa neden olurlar. Gebelerin ve diyabet hastalarının mantar enfeksiyonuna yakalanması daha kolaydır. Bağışıklık sistemi düzgün çalışmayan kadınlarda da çok sık görülür. Mantar enfeksiyonu belirtileri arasında en belirgin olanı kaşıntı ve vulvada görülen yanma hissidir.
  • Vajinada bulunan yararlı bakterilerin gereğinden fazla çoğalmasıyla ortaya çıkan enfeksiyon türü bakteriyel vajinozdur. Balık gibi kokan, yeşilimsi, yoğun bir akıntınız varsa bu hastalığa yakalanmış olabilirsiniz. Sık sık tekrar edebilir.
  • Mikroskobik bir parazit olan trikomonas vajinalis tarafından ortaya çıkarılan Trikomoniyazis enfeksiyonu ise genellikle cinsel ilişki yoluyla yayılır. Sarı- gri bir akıntı görülür. Kaşıntı, şişme ve kızarıklık oluşabilir.
  • Atrofik vajinit hormon düzeylerinde oluşan değişimler nedeniyle ortaya çıkabilir. Kuruluk ve yanma hissiyle belirti verir.

Vajinal Enfeksiyon Tedavi Yöntemleri

Hastalık belirtisi gösteren bir kısım kadın vajinit kendiliğinden geçer mi diye düşünüp araştırmaya başlar. Vajinal enfeksiyonlar uzman hekimlerce tedavi edilmesi gereken hastalıklardır. Vajinit tedavisi, jinekolojik muayeneyi takiben tanı konulması ile başlar. Hastalığın kaynağına göre antibiyotik tedavisi uygulanabilir. Antiviral ilaçlarla, vajinaya yerleştirilen fitillerle ve çeşitli kremlerle tedavi edilebilir. Tekrarlayan durumlarda partnerlerin de tedavi edilmesi gerekir. Vajinal enfeksiyon durumlarında doktorunuz beslenme biçiminde değişiklik yapmanızı isteyebilir.

Akut ve Kronik Vajinit Nedir?

Akut vajinit ilk kez ortaya çıkan ve kısa sürede tedavi edilebilen vajinal enfeksiyon durumudur. Kronik vajinit ise, yılda en az dört kez görülen veya 6 haftadan uzun süren vajinal enfeksiyon rahatsızlıkları için kullanılan bir terimdir. Akut vajinit ile kronik vajinit arasında yer alan evreye de subakut vajinit denir. Kronik vajinit kişinin yaşam kalitesini düşüren bir durumdur. Sürekli kötü kokulu akıntı ve şiddetli kaşıntıyla baş etmek zorlayıcı bir durumdur. Cinsel yaşamı da olumsuz etkiler. Kronik vajinit durumunda doktorunuz çeşitli tedavi yöntemleri deneyebilir.

Menopoz ile Vajinit İlişkisi

Hormon seviyesinde meydana gelen değişimler vajinite yol açabilir. Menopoz dönemindeki kadınlarda da hormon seviyesinde düşüş görülür. Vajinada kuruluk oluşabilir ve incelmeler başlar. Bu durum vajinanın enfeksiyona açık bir durumda olmasına sebebiyet verir. Menopoz dönemindeyseniz ve vajinit belirtileri gösteriyorsanız hekiminize danışarak önlem almanız gerekebilir.

Vajinitten Korunma Yolları

Vajinal enfeksiyondan korunmak istiyorsanız şu tavsiyelere uyabilirsiniz:

  • Vajinal duşları kullanmayın.
  • Tampon yerine hijyenik pedleri tercih edin.
  • Parfümlü ped ya da tampon kullanmayın.
  • Genital spreylerden uzak durun.
  • Cinsel ilişki sırasında parfümlü prezervatifleri tercih etmeyin.
  • Dış genital bölgenin temizliği için sabun kullanmayın. Bunun yerine pH değeri uygun olan genital bölge temizleyicilerini tercih edin.
  • Pamuklu iç çamaşırı kullanın ve sık sık değiştirin.
  • Dar pantolon giymeyin.
  • Genital bölgenin kuru olmasına özen gösterin.
  • Doğru ve dengeli beslenmeye çalışın.
  • Aşırı kilolarınızdan kurtulun.
  • Kaşıntıyı geçirmek için kolonya, sirke gibi cilde zarar verecek ürünleri kullanmayın.
  • Belirtileri fark ettiğinizde hemen doktora başvurun. Doğru tedavi edilmeyen enfeksiyonlar ileri zamanlarda daha büyük sorunlara yol açabilir.
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