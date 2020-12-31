Vajinit nasıl anlaşılır? Tedavi yöntemleri nelerdir?

Kadınların üçte biri bu hastalıktan etkilenir. Vajinitin birden fazla çeşidi vardır ve hastalığın seyrine göre farklı tedavi yöntemleri uygulanır. Vajinit nasıl anlaşılır, nasıl tedavi edilir sorularının cevabını bu yazıda bulabilirsiniz.

Vajinitin Belirtileri Nelerdir?

Vajinit her yaştan kadında görülebilir fakat üreme dönemindeki kadınlarda daha sık rastlanır. Bu hastalık kendini çeşitli şekillerde gösterebilir. En yaygın belirtileri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

İdrar yaparken yanma hissi

Genital bölgeden gelen kötü koku

Vajinal kanama veya lekelenme

Alt karın bölgesinde ağrı

Cinsel ilişki sırasında ağrı duyulması

Genital bölgede çıkan siğiller

Sarı-yeşil akıntı

Vajinite Neden Olan Faktörler

Vajinadan şeffaf renkli bir akıntı gelmesi normal kabul edilir. Bu akıntı bölgeyi ıslak tutar ve vajina sağlığını korur. Vajinada çeşitli organizmalar bir denge içinde yaşar. Bazı etkenler doğal dengeyi bozar. Hastalığın ortaya çıkmasındaki en yüksek faktörler ise:

Hormon düzeyinde meydana gelen ani değişiklikler

Gebelik

Antibiyotik kullanımı

Menopoz

Vajinal duş uygulaması

Cinsel ilişki

Spermisitler (Sperm öldürücü ve gebelik engelleyici maddeler)

Enfeksiyon olarak sıralanabilir.

Doğal dengede meydana gelecek en ufak aksaklık mantar ve bakterilerin hızla üremesine sebebiyet verir. Böylece enfeksiyon oluşur.

Vajinit Tanısı Nasıl Konur?

Vajinal enfeksiyon durumlarında tanı kolaylıkla konur. Doktorunuz gerek duyduğu durumda vajinal salgı örneğinizi alarak test yapabilir. Bu örnek mikroskop altında incelendikten sonra kültür testine gönderilir. Hiçbir belirtiniz olmasa bile genel muayene sırasında alınan smear örneğinde mantar tespit edilebilir. Genital mantar enfeksiyonları cinsel yolla bulaşan hastalıklar sınıfında yer almazlar. Cinsel ilişki yaşamayan kadınlarda da mantar enfeksiyonu görülebilir. En belirgin belirtiler arasında yer alan kaşıntı her zaman enfeksiyon habercisi değildir. Kaşıntı mantar yerine alerjik bir reaksiyon olarak da görülebilir. Doğru tanı konulabilmesi için doktora gitmeden önce vajinal duş almamaya, spermisit ya da herhangi bir ilaç kullanmamaya dikkat etmeniz gerekir.