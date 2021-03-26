Vaka artışında Türkiye'de ilk sırada! Samsun'da tek yeşil yer mezarlıklar kaldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın paylaştığı rakamlara göre Samsun 100 binde 508,97 vaka sayısı ile Türkiye’de ilk sırada. Nüfusa oranla en çok vaka sayısına sahip olan Samsun'da İngiltere mutasyonu hızla yayılıyor. “Hayat Eve Sığar (HES)" uygulaması koronavirüs yoğunluk haritasına bakıldığında neredeyse yeşil bölge kalmadı. Şehirdeki sayılı yeşil alanların ise mezarlıklar olması dikkat çekiyor.

KORONAVİRÜS OLMAYAN TEK YER MEZARLIKLAR

Koronavirüs yoğunluk haritasına 9 Mart tarihinde bakıldığında bazı noktalarda yeşil olan görmek mümkündü. Aradan geçen 17 günün ardından Samsun'da yeşil alan kalmadı. Haritaya göre Samsun'da koronavirüs olmayan bir yerde gezmek isteyenlerin gidebileceği tek yer mezarlıklar.

Kaynak: İHA

