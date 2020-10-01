HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Vakalar artınca Madrid'de yeniden karantina uygulaması

Vakalar artınca Madrid'de yeniden karantina uygulaması

DÜNYA HABERLERİ  | 01.10.2020 13:59 | Son Güncelleme

İspanya'nın başkenti Madrid'de son haftalarda artan vakalar nedeniyle yeniden karantina uygulamasına gidiliyor. Yerel yönetimin karşı çıktığı karantina kuralları gereği insanlar önemli ihtiyaçları dışında seyahat edemeyecek.

Vakalar artınca Madrid'de yeniden karantina uygulaması

Avrupa ülkesi İspanya'da vakalar yeniden artışa geçti. Koronavirüste en fazla can kaybına sahip ülkelerden biri olan İspanya'da karantina kuralları yeniden toplumsal hayatın bir parçası haline geliyor.

Hükümet son iki haftada 130 binden fazla vakanın tespit edildiği başkent Madrid'de yeniden karantina uygulamasına geçiyor.

Bazı Madridlileri protesto ettiği bu kuralları, kent yönetimi ise illegal olarak nitelendirdi.

Ancak 769 bin vaka 32 bine yakın can kaybıyla Covid-19 salgınından en çok etkilenen ülkeler arasındaki İspanya'da yeniden artış kontrol altına alınamıyor.

Getirilen karantina kuralları kapsamında parklar ve oyun alanları kapatıldı.

İnsanlar işe gidip gelebiliyor ancak, zorunlu sebepler dışında dahil oldukları bölgeleri terkedemiyor.

Hükümet altı kişiden fazla insanın bir araya gelmesini de yasaklamak istiyor.

İspanya hükümeti ise kuralların yetersiz olduğunu belirtip bütün gereksiz seyahatlerin yasaklanması gerektiğini belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü haftabaşında yaptığı açıklamada Avrupa'da salgının endişe verici düzeyde artış gösterdiğini söylemişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
Ermeni cephesindeki panik görüntülendiErmeni cephesindeki panik görüntülendi
Diş tartarından kurtulmak için doktora gitmeden önce bu yöntemleri deneyin Diş tartarından kurtulmak için doktora gitmeden önce bu yöntemleri deneyin
En Çok Okunan Haberler
Bir şok daha! Esra Erol'un ekibi panikte
Bir şok daha! Esra Erol'un ekibi panikte
İlk konukları belli oldu
İlk konukları belli oldu
Evinde otururken fark ettiği hırsızlara ateş açtı
Evinde otururken fark ettiği hırsızlara ateş açtı
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ültimatom!
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ültimatom!
Habertürk canlı yayınında panik anları! Bir anda fenalaştı
Habertürk canlı yayınında panik anları! Bir anda fenalaştı
Lüks restoranda buluşan iş adamları birbirine girdi
Lüks restoranda buluşan iş adamları birbirine girdi
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
19 yaşındaki kadına toplu tecavüz!
19 yaşındaki kadına toplu tecavüz!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Azerbaycan'da savaş hali ilanı! Seferberlik ilan edildi
Azerbaycan'da savaş hali ilanı! Seferberlik ilan edildi
Fransa'da Macron'a büyük şok! İstifa etti
Fransa'da Macron'a büyük şok! İstifa etti
Diğer Haberler
Ermenistan: Azerbaycan'ın top ateşinde iki Fransız gazeteci yaralandı
'Azerbaycan'ın top ateşinde iki Fransız gazeteci yaralandı'
Ermeni cephesindeki panik görüntülendi
Ermeni cephesindeki panik görüntülendi
Zamanda yolculuk yapmak matematiksel olarak mümkün
Zamanda yolculuk yapmak matematiksel olarak mümkün
Başbakan'dan şaşırtan itiraf: Uyuşturucu kullandım!
Başbakan yıllar sonra itiraf etti!
Navalny: Zehirlenmemin arkasında Putin var
Navalny: Zehirlenmemin arkasında Putin var
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ültimatom!
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ültimatom!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.