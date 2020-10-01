Vakalar artınca Madrid'de yeniden karantina uygulaması

Avrupa ülkesi İspanya'da vakalar yeniden artışa geçti. Koronavirüste en fazla can kaybına sahip ülkelerden biri olan İspanya'da karantina kuralları yeniden toplumsal hayatın bir parçası haline geliyor.

Hükümet son iki haftada 130 binden fazla vakanın tespit edildiği başkent Madrid'de yeniden karantina uygulamasına geçiyor.

Bazı Madridlileri protesto ettiği bu kuralları, kent yönetimi ise illegal olarak nitelendirdi.

Ancak 769 bin vaka 32 bine yakın can kaybıyla Covid-19 salgınından en çok etkilenen ülkeler arasındaki İspanya'da yeniden artış kontrol altına alınamıyor.

Getirilen karantina kuralları kapsamında parklar ve oyun alanları kapatıldı.

İnsanlar işe gidip gelebiliyor ancak, zorunlu sebepler dışında dahil oldukları bölgeleri terkedemiyor.

Hükümet altı kişiden fazla insanın bir araya gelmesini de yasaklamak istiyor.

İspanya hükümeti ise kuralların yetersiz olduğunu belirtip bütün gereksiz seyahatlerin yasaklanması gerektiğini belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü haftabaşında yaptığı açıklamada Avrupa'da salgının endişe verici düzeyde artış gösterdiğini söylemişti.

