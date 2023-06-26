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Vakalar gündem olmuştu! Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile 'kızamık' yazısı! 'Önlemleri artırın'

26.06.2023 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de son aylarda kızamık vakalarındaki artış gündeme gelmişti. Hatta hastalık nedeniyle ölümler gerçekleştiği iddia edilmişti. Söz konusu ölüm iddiaları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yalanlanmıştı. Kızamık vakalarıyla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı'nın 81 ile yazı gönderdiği belirtildi. Bakanlık, yazıda vakaların artığına dikkati çekerek, önlemlerin artırılmasını istedi.

Vakalar gündem olmuştu! Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile 'kızamık' yazısı! 'Önlemleri artırın'

Türkiye'de kızamık vakalarında meydana gelen artış paniğe yol açmıştı. Artan vakalara dikkat çekilmiş ve ölümlerin meydana geldiği iddia edilmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada kızamıktan ölüm iddialarını yalanlamıştı.

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81 İLE YAZI GÖNDERİLDİ

Sağlık Bakanlığı kızamık vakalarıyla ilgili olarak 81 il valiliğine yazı gönderdi. Yazıda vakaların arttığına dikkat çekilerek, önlemlerin artırılması istendi.

Gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Dünya genelinde son yıllarda yaşanılan aşı kapsayıcılığındaki düşüşler, zayıflamış kızamık sürveyansı ve Covid-19 nedeniyle aşılama faaliyetlerinde meydana gelen kesintiler ve gecikmelerin yanı sıra 2022-2023 yıllarında devam eden vakalar, kızamığın dünyanın her bölgesinde tehdit olabileceği anlamına geldiği, dünya sağlık örgütü tarafından bildirilmiştir. Ülkemizde de son dönemlerde kızamık vaka bildirimleri yapılmaktadır. Bu nedenle kızamığa karşı alınabilecek önlemlerin bir kez daha hatırlatılmasına ihtiyaç duyulmuştur."

BAKAN KOCA: İDDİALAR ASILSIZ

Bakan Koca yaptığı açıklamada "Kaygı uyandıran 'kızamığa bağlı ölüm' iddiaları asılsızdır. Ülkemizde kızamık vakalarına bağlı ölümler olduğu yönünde medyada yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır" demişti.

Bakan Koca'dan "kızamığa bağlı ölüm" açıklaması! Bakan Koca'dan "kızamığa bağlı ölüm" açıklaması!


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kızamık Sağlık Bakanlığı

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