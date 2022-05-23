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Vakıfbank'ın Şampiyonlar Ligi zaferi İtalya basınında: 'Egonu'nun 39 sayısı yeterli olmadı'

23.05.2022 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde Vakıfbank'ın İtalyan Imoco Volley Conegliano'yu yenerek şampiyonluğu kazanması İtalya basınında geniş yer buldu. Haber ve yorumlarda ağırlıkla, Conegliano'nun yıldız oyuncusu Paola Egonu'nun Vakıfbank'a transferine odaklanıldı.

Vakıfbank'ın Şampiyonlar Ligi zaferi İtalya basınında: 'Egonu'nun 39 sayısı yeterli olmadı'

Vakıfbank'ın, CEV Şampiyonlar Ligi Kadınlar Süper Finali'nde İtalyan takımı Imoco Volley Conegliano'yu 3-1 yenerek şampiyon olması, İtalya basınında geniş yer buldu. Haber ve yorumlarda ağırlıkla, Conegliano'nun yıldız oyuncusu Paola Egonu'nun Vakıfbank'a transferine odaklanıldı.

Spor gazetesi Tuttosport, "Conegliano, Şampiyonlar Ligi'ni süper finaldeki acı yenilgiyle kapattı. Takım, geçen yıl çıktığı tahttan bu gece iniyor" diye yazdı. Final maçında Vakıfbank'ın "objektif olarak üstün" göründüğünü belirten gazete, "Her zamanki gibi olağanüstü olan Paola Egonu'nun bu formayla çıktığı son maçta kaydettiği 39 sayı da yeterli olmadı" dedi.

"Conegliano için hayal kırıklığı, Şampiyonlar Ligi Vakıfbank'ın" başlığını kullanan La Gazzetta dello Sport ise İtalyan ekibin karşılaşmada çok hata yaptığını belirtti ve şunları ekledi:

"Paola Egonu'nun son maçında Imoco teslim oldu".

'Vakıfbank'a giden Paola Egonu için şimdi yeni bir hikaye başlıyor'

Gazete, Egonu'nun Vakıfbank'a transferine de yer verdi:

"Bu, Paola Egonu'nun hem Conegliano'ya hem de İtalya ligine veda maçıydı. Imoco'daki birçok diğer oyuncu için de veda maçıydı ve hepsi de daha farklı bir oyun bekliyordu… Vakıfbank'a giden Paola Egonu için şimdi yeni bir hikaye başlıyor."

Paola Egonu

La Stampa gazetesi de dünkü maç sonucunu Egonu'nun Vakıfbank'a transferi beklentisiyle birlikte değerlendirdi.

"Şampiyon Türkler, İtalyan yıldızın müstakbel takımı" başlıklı haberde şu ifadeler yer aldı:

"Paola Egonu, bu formayla her şeyi kazandıktan sonra Conegliano'dan ayrılıyor. Oyuncuların en güçlüsü gitmeyi seçti, Vakıfbank'ın formasını giyecek. Tam da son hayalini yıkan takımın…"

Corriere dello Sport, dünkü maçta Vakıfbank'ın "genel olarak daha üstün ve daha motive" bir performans sergilediğini, şampiyonluğu hak ettiğini belirtti, "Türk ekip, her alanda daha güçlü, daha fazla takım olma hissi verdi" diye yazdı.

La Nazione gazetesi ise Vakıfbank'ın şampiyonluğunu duyurduğu haberinde ekibin İtalyan Teknik Direktörü Giovanni Guidetti'ye odaklandı.

"Avrupa şampiyonu bir İtalyan. Dün Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran Giovanni Guidetti artık buna alıştı. Dün Conegliano'ya karşı aldığı 5.'siydi" sözlerine yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
VakıfBank İtalya
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