VakıfBank'tan kuyumculara destek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kuyumcular Odası ile iş birliği protokolü imzalayan VakıfBank, üye firmaların sıklıkla tercih ettiği spot ve BCH Altın Kredisi başta olmak üzere kısa, orta ve uzun vadeli kredileri uygun maliyetlerle sağlayacak.

VakıfBank açıklamasına göre, banka, Türkiye'nin dört yanında sanayi odaları, ihracatçı ve esnaf birlikleri gibi sivil toplum kuruluşlarıyla gerçekleştirdiği iş birliklerine İstanbul Kuyumcular Odası ile imzaladığı protokol ile devam etti.

İş birliği kapsamında VakıfBank, oda üyelerine uygun vade ve faizlerle işletme kredileri, imalatçı/ihracatçı destek kredileri, makine alım kredileri, yatırım kredileri ve gayrinakdi kredileri sağlayacak.

- Altın kredisi, fiziki altın olarak alınabilecek

Protokol ile üyeler, spot ve BCH Altın Kredisi’ni 12 ay vade, özel olarak belirlenen faiz ve komisyon oranları ile alabilecek. Altın Kredisi, oda üyelerine fiziki altın teslimi veya TL karşılığı ile ödenebilecek.

Krediler minimum 1 kilogram ve katları şeklinde kullandırılabilecek. Fiziki altın teslimlerinde İstanbul Altın Borsası tarafından talep edilen ücretler, sigorta, nakliye ve benzeri giderler için oda üyesinden fiziki altın teslimi ve sigorta altın masrafı tahsil edilecek.