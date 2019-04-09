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Vali Karaloğlu, Başkan Böcek'i kabul etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 21:15 | Son Güncelleme

Vali Karaloğlu, Başkan Böcek'i kabul etti

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karaloğlu, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Seçiminde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Böcek ile makamında görüştü.

Vali Karaloğlu, Başkan Böcek'e yeni görevinde başarılar dileyerek, belediye ve paydaş kurumlarla Antalya'da başarılı hizmetlere imza atacaklarına inandığını belirtti.

Antalya'da yeni bir dönem ve yeni bir sayfa açıldığını dile getiren Karaloğlu, "Birlik beraberlik içerisinde, Antalya'mızı tüm dünyaya tanıtmaya ve halkımız için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Böcek ise yeni dönemde Antalya için durmadan çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

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