HABER

Vali Kocabıyık’tan baba ve 3 çocuğunun öldüğü yangınla ilgili açıklama:

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2019 13:06 | Son Güncelleme

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, kentte meydana gelen ve baba ile 3 oğlunun öldüğü yangın felaketinin yaşandığı evde incelemelerde bulundu.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, kentte meydana gelen ve baba ile 3 oğlunun öldüğü yangın felaketinin yaşandığı evde incelemelerde bulundu. Vali Kocabıyık ilk belirlemelere göre elektrik kontağından çıkmış olabileceğini söyledi.
Elmalıdere Mahallesi 1. Çelikhan Sokak’ta meydana gelen olayda, Yaşar ailesinin yaşadığı evden dumanlar çıktığı gören çevre sakinleri durumu polis ve 112 Acil servise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler eve girdiklerinde 5 kişilik aile üyelerinin yataklarında hareketsiz yattıklarını gördü. Ardından inceleme yapan ekipler baba Bülent Yaşar (32) ve çocukları Ayşe (2), Furkan (6), Nurkan Yaşar (9) hayatını kaybettiğini belirledi. Anne Yasemin Yaşar’ın (27) yaşadığını belirleyen ekipler anne Yaşar’ı ambulans ile hemen hastaneye kaldırdı.
Baba ve 3 çocuğunun öldüğü yangın sonrası olay yerine gelen ve incelemelerde bulunan Vali Kocabıyık, çıkışta kendisini bekleyen gazetecilere açıklamalarda bulundu. Vali Kocabıyık, “Gece bizim tam olarak bilmediğimiz bir saatte yangın çıkmış evlerinde. Maalesef baba ve 3 çocuğu kaybetmişiz. Yani olay yerine ambulanslar geldiğinde baba ve üç çocuğu hayatını kaybetmişti. Anne yaralı bir şekilde hastaneye kaldırıldı. Şu anda hastanede İnşallah kurtulur ama onun da durumunun kritik olduğu söyleniyor. Görüyorsunuz acı bir durum söyleyecek çok da başka bir şey yok” dedi.

“Baba sabahleyin işe gelmeyince fark etmişler”
Olayın baba sabah işe gelmeyince ortaya çıktığını belirten Vali Kocabıyık açıklamalarına şöyle devam etti:
“Yangın, muhtemelen elektrik kontağından çıkmış olabilir onun üzerinde duruluyor. Şimdi mühendisler bu konuda hem doğal gazla ilgili hem elektrikle ilgili gelip yerinde inceleme yapacaklar ondan sonra belli olacak ne olduğu. İlk tahminler elektrik kontağı gibi görünüyor ama tabi şu anda net bir şey yok.
Annenin durumu kritik diyorlar o da dumandan zehirlenmiş. Dumandan zehirlenme var tedaviye devam ediyor İnşallah kurtulur
Sabahleyin işe gelmeyince fark etmişler. Görüyorsunuz evin dışında pek bir şey yok. Evin içine ben şimdi girdim olduğu gibi yanmış. Aslında evde kullanılan malzemelerle ilgili yangın çıkınca aşırı duman durumundan cesetlerde herhangi bir yanma yok aşırı dumandan boğulma var.”

PARTNER İlk bakışta fark edilmiyor ama...Sosyal medyayı sallayan detay İlk bakışta fark edilmiyor ama...Sosyal medyayı sallayan detay
Minibüsle otomobil çarpıştı, yaralılar refüje saçıldı: 6 yaralıMinibüsle otomobil çarpıştı, yaralılar refüje saçıldı: 6 yaralı
Arkadaşlarını yakarak öldürmüştü! Flaş gelişmeArkadaşlarını yakarak öldürmüştü! Flaş gelişme
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kremlin: YPG çekilmezse Türk ordusu tarafından ezilecek

Kremlin: YPG çekilmezse Türk ordusu tarafından ezilecek

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

MasterChef'te bir ilk yaşandı! Neye uğradıklarını şaşırdılar!

MasterChef'te bir ilk yaşandı! Neye uğradıklarını şaşırdılar!

Terim'den flaş Belhanda sözleri!

Terim'den flaş Belhanda sözleri!

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
4 arkadaşını yakarak öldüren zanlı hakkında istenen ceza belli oldu

Arkadaşlarını yakarak öldürmüştü! Flaş gelişme

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Oğlunun bıçakladığı baba, 'sonuçta evlattır' dedi, şikayetçi olmadı

Oğlunun bıçakladığı baba: Sonuçta evlattır

Konya'da minibüs ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 11 yaralı

Konya'da minibüs ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 11 yaralı

Ankara'da korkunç olay! Raylara düşen kadın trenin altında kalarak hayatını kaybetti

Raylara düşen kadın trenin altında kalarak hayatını kaybetti

Malatya-Adıyaman sınırında kavga

Malatya-Adıyaman sınırında kavga

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.