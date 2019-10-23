Vali Kocabıyık’tan baba ve 3 çocuğunun öldüğü yangınla ilgili açıklama:

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, kentte meydana gelen ve baba ile 3 oğlunun öldüğü yangın felaketinin yaşandığı evde incelemelerde bulundu. Vali Kocabıyık ilk belirlemelere göre elektrik kontağından çıkmış olabileceğini söyledi.

Elmalıdere Mahallesi 1. Çelikhan Sokak’ta meydana gelen olayda, Yaşar ailesinin yaşadığı evden dumanlar çıktığı gören çevre sakinleri durumu polis ve 112 Acil servise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler eve girdiklerinde 5 kişilik aile üyelerinin yataklarında hareketsiz yattıklarını gördü. Ardından inceleme yapan ekipler baba Bülent Yaşar (32) ve çocukları Ayşe (2), Furkan (6), Nurkan Yaşar (9) hayatını kaybettiğini belirledi. Anne Yasemin Yaşar’ın (27) yaşadığını belirleyen ekipler anne Yaşar’ı ambulans ile hemen hastaneye kaldırdı.

Baba ve 3 çocuğunun öldüğü yangın sonrası olay yerine gelen ve incelemelerde bulunan Vali Kocabıyık, çıkışta kendisini bekleyen gazetecilere açıklamalarda bulundu. Vali Kocabıyık, “Gece bizim tam olarak bilmediğimiz bir saatte yangın çıkmış evlerinde. Maalesef baba ve 3 çocuğu kaybetmişiz. Yani olay yerine ambulanslar geldiğinde baba ve üç çocuğu hayatını kaybetmişti. Anne yaralı bir şekilde hastaneye kaldırıldı. Şu anda hastanede İnşallah kurtulur ama onun da durumunun kritik olduğu söyleniyor. Görüyorsunuz acı bir durum söyleyecek çok da başka bir şey yok” dedi.