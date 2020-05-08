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Vali vatandaşları uyardı: Maalesef sokaklar dolu, son 10 günde vaka artışı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2020 17:01 | Son Güncelleme

Kars Valisi Türker Öksüz, kentte sokakların dolu olduğunu ve vatandaşların sosyal mesafeye uymadıklarını gördüklerini belirterek, "Son 10 günde vaka sayılarımızda artış olduğunu özellikle belirtmek istiyorum" açıklamasında bulundu.

Vali vatandaşları uyardı: Maalesef sokaklar dolu, son 10 günde vaka artışı var

Kars'ta Gazi Toplantı Salonu'nda Vali Öksüz başkanlığında düzenlenen "İl Pandemi Kurulu Toplantısı"nda Kovid-19 tedbirleri görüşüldü.

Vali Öksüz, yaptığı konuşmada, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Kovid-19 salgını yüzünden sıkıntılı süreç yaşandığını söyledi.

"REHAVET YAŞAYACAK NOKTADA DEĞİLİZ"

Salgınla mücadelede bir yandan tedbirler alındığını, diğer yandan sağlık hizmetlerinin en iyi şekilde sunulması için çalışıldığını belirten Öksüz, şöyle konuştu:

"Her akşam Sağlık Bakanlığımız tarafından açıklanan rakamlara bakınca yeni vaka ve ölüm sayılarımızda azalma olsa da asla ve asla rehavete kapılmamalıyız. Çok çabuk bulaşan bu virüs, rehaveti ve tedbirsizliği asla kaldırmıyor. Bu durum, tüm ülkemiz gibi ilimiz Kars için de geçerli bir durumdur. Maalesef sokaklarımızın dolu olduğunu ve vatandaşlarımızın sosyal mesafe kuralına riayet etmediklerini görüyoruz. Burada Kars olarak bu rehaveti yaşayacak noktada olmadığımızı, son 10 günde vaka sayılarımızda artış olduğunu özellikle belirtmek istiyorum."

MASKE UYARISI

Öksüz, maske kullanımının hayatın parçası olarak görülmesini isteyerek, vatandaşların kurallara uyması gerektiğini vurguladı.

Kimsenin başkasının ölümüne sebep olacak virüsü yaymaya ve bulaştırmaya hakkının bulunmadığını dile getiren Öksüz, "Özverili çalışmanın karşılığı, bazı vatandaşlarımızın kurallara riayet etmemesi nedeniyle boşa çıkmış gibi oluyor. Bu konuda tüm vatandaşlarımızdan bir kez daha alınan tedbir ve kurallara riayet etmelerini önemle rica ediyorum. Bu aşamada kontrollü bir sosyal hayatımızın olması gerekiyor. Alınan tedbirlere tizlikle uymamız halinde hem ülkemiz hem de ilimiz adına vakaları azaltıp kısa sürede bu mücadelemizde başarıyı yakalamış olacağız." diye konuştu.

AA

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