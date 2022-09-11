Vali ve TOBB Başkanının konvoy geçişi sırasında zincirleme kaza! 4 kişi yaralandı

Kaza, bugün saat 19.00 sıralarında Karaman- Ereğli kara yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Karaman Valisi Tuncay Akkoyun ve kentte bulunan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bir tesisin açılışın ardından başka bir programa katılmak için hareket etti. Polis de Vali Akkoyun ve Hisarcıklıoğlu ile beraberindeki konvoyun geçişi için kara yolundaki araçları durdurdu.

DURDURULAN ARACA ARKASINDAN GELEN ARAÇLAR ÇARPTI

Durdurulan 1 araca arkasından gelen 3 araç çarptı. Kazada araçlarda bulunan Ümmühan Avcı, İsmail Durut (52), Hacer Durut (45) ve Fatma Durut (5) yaralandı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar çağrılan ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

"ARKADAN GELEN ARAÇLAR BİZE ÇARPTI"

Kazaya karışan sürücülerden Kadir Tekin, "Vali bey buradan çıkıyordu. Memur bey yolu kesti. Bizler durduk, sonra arkadan gelen araçlar bizlere çarptı." dedi. (DHA)



