Vali Yerlikaya'dan İstanbullulara önemli çağrı! "Kimse dışarıda kalmasın"

İstanbul'da soğuk hava ve kar yağışı etkisini göstermeye devam ederken vatandaşlara uyarılar da peş peşe gelmeye devam ediyor. Son olarak İstanbul Valiliğinden "Kimse dışarıda kalmasın! Misafir edelim" çalışmasıyla ilgili İstanbullulara önemli bir çağrı yapıldı. Valilikten yapılan açıklamada, sokakta yaşayan insanların olumsuz hava şartlarından korunması için kaymakamlıklar ile sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından yürütülen "Kimse dışarıda kalmasın! Misafir edelim" çalışmasının devam ettiği belirtildi.

"155 POLİS İMDAT HATTI'NI ARAMANIZI BEKLİYORUZ"

Evsizlerin bütün ihtiyaçlarının karşılandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çalışma kapsamında 39 ilçemizde evsiz/mekansız durumda bulunan vatandaşlarımız, anlaşmalı otellerde ve tek kişilik odalarda misafir ediliyor. Giyim, yemek, barınma vb. İhtiyaçları karşılanan misafirlerimize, gerekli hallerde uzmanlarımız tarafından psikolojik destek sunuluyor. Hiçbir vatandaşımızın sokakta kalmaması için bu çalışmaya bütün İstanbulluların geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da destek olacaklarına yürekten inanıyoruz. Çevrenizde evsiz, sokakta kalan birisini görür veya haberdar olursanız en yakın polis/jandarma karakoluna bildirmenizi veya 155 Polis İmdat Hattı'nı aramanızı bekliyoruz."

VALİ YERLİKAYA'DAN ÇAĞRI

Öte yandan Vali Yerlikaya, konuya ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımında şunları kaydetti:

"Kıymetli hemşehrilerim, İstanbul'da kar yağışı başladı. Hava çok soğuk. Sokakta kalan, evsiz vatandaşlarımızı lütfen 155 Polis İmdat Hattı'na bildirelim. Her yıl olduğu gibi biz de onları hemen sıcak bir odaya yerleştirelim. Ekiplerimiz evsiz, dışarıda kalan hemşerilerimizi sıcak bir odaya yerleştirmek için sokak sokak geziyor. Vatandaşlarımızı bu soğukta dışarıda bırakmamak için bir telefonunuz yeterli."

Ekiplerimiz evsiz, dışarıda kalan hemşehrilerimizi sıcak bir odaya yerleştirmek için sokak sokak geziyor????



Vatandaşlarımızı bu soğukta dışarıda bırakmamak için bir telefonunuz yeterli.



☎️ 155 Polis İmdat Hattı#KimseDışarıdaKalmasın pic.twitter.com/SINIIXpQ0D — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 21, 2022



