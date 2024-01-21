Validen gülümseten 'kar tatili' paylaşımı! Sosyal medyayı salladı

Bilecik ve ilçelerinde dün gece yarısı başlayan kar yağışı, kenti etkisi altına aldı. Kent merkezi ve ilçelerde vatandaşlar sabah karla kaplı sokaklara uyanırken, Bilecik Valisi Şefik Aygöl sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

'NEDENSE ÖĞRENCİLERİMİZDEN TATİL TALEP MESAJLARI ALAMIYORUZ'

Aygöl paylaşımında, “Bilecik ve ilçelerinde gece yarısından sonra başlayan kar yağışı devam etmektedir. İl özel idaresi, karayolları ve belediye ekiplerimiz teyakkuz halindeler. Şehrimizin ana yolları açık olup yüksek kesimlerde ve bazı köy yollarımız kapalı durumda. İhtiyaç halinde ve yağışın durumuna göre ekiplerimiz müdahale edeceklerdir. Nedense öğrencilerimizden tatil talep mesajları alamıyoruz. Öğrencilerimize sağlıkla iyi tatiller diliyorum” ifadelerini kullandı.

Aygöl'ün gülümseten paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu.









