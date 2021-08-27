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  4. Valilik duyurdu! Erzincan'da "sezyum 137" ele geçirildi

Valilik duyurdu! Erzincan'da "sezyum 137" ele geçirildi

27.08.2021 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da düzenlenen operasyonda 20 gram ağırlığında "sezyum 137" elementi olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

Valilik duyurdu! Erzincan'da "sezyum 137" ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sivas'ta ikamet eden 3 kişinin yasa dışı yollardan yurda soktukları, toplum sağlığını büyük ölçüde tehdit edebilecek "sezyum-137" elementini satmak için alıcı arayışında oldukları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İl merkezindeki fiziki takip ve teknik çalışmalar sonucu kimyasal elementi satmaya çalışan A.D, Ö.Y. ve N.M. gözaltına alındı, cam tüpte 20 gram ağırlığında kimyasal madde ele geçirildi.

SERBEST BIRAKILDILAR

Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Nükleer sanayide kullanıldığı değerlendirilen kimyasal madde, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinin radyasyon ölçümünün ardından gerekli analizlerin yapılması amacıyla Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA

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Erzincan
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