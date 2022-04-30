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Valilik duyurdu! İşte İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle kapatılacak yollar

30.04.2022 21:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada 1 Mayıs nedeniyle İstanbul'da kapatılacak yolları duyurdu. Yapılan açıklamada alternatif güzergahlar da belirtildi.

Valilik duyurdu! İşte İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle kapatılacak yollar

İstanbul Valiliği 1 Mayıs nedeniyle kapatılacak yollarla ilgili önemli bir açıklama yaptı.

İŞTE İSTANBUL'DA KAPATILACAK YOLLAR

Valilikten yapılan açıklamaya göre; “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri kapsamında ve Beyoğlu'nda 1 Mayıs 2022 Pazar günü saat 06.00'dan itibaren etkinlik bitimine kadar kapatılacak yollar ve alternatifi olan güzergahlar şöyle:

Beyoğlu ilçesinde saat 06.00'dan itibaren kapatılacak yollar; Sıraselviler Caddesi, Tak-ı Zafer Caddesi, Sadri Alışık Sokak- Atıf Yılmaz Caddesi, Balo Sokak-Turnacı Başı Caddesi-Zambak Sokak-Meşelik Sokak,Yeni Çarşı Caddesi-Kumbaracı Yokuşu, Asmalı Mescid Caddesi-Meşrutiyet Caddesi-Hamal Başı Caddesi-Kamer Hatun Caddesi, İlk Belediye Caddesi-Ensiz Sokak, İnönü Caddesi- Mete Caddesi.

Belirlenen alternatif güzergahlar ise şöyle; Refik Saydam Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Meclis-i Mebusan Caddesi, Tersane Caddesi, Mebusan Yokuşu, Boğaz Kesen Caddesi, Defterdar Yokuşu.

Anadolu Yakası'nda saat 06.00'dan itibaren kapatılacak yollar ise şöyle:

Turgut Özal Bulvarı (Maltepe - Kartal Sahil Yolu), (Küçükyalı Maltepe Evlendirme Dairesi önü ile Kartal Çanakkale Caddesi Kavşağı arasında kalan kısım) ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar.

Alternatif güzergah olarak D-100 karayolu ve Maltepe Bağdat Caddesi önerildi. (DHA)

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