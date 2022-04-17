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Valilik uyardı! "Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın"

17.04.2022 23:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak Valiliği'nden yoğun toz taşınımına karşı vatandaşlara önemli bir uyarı geldi. Valiliğin yaptığı açıklamada zorunlu olmadıkça bugün ve yarın (salı günü) dışarıya çıkılmaması gerektiği belirtildi.

Valilik uyardı! "Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın"

Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, kent genelinde son zamanlarda etkisini gösteren yoğun toz bulutu nedeniyle havadaki toz partiküllerinin yanında biyolojik unsurların da dolaşımda olmasının solunum yolu enfeksiyonlarına neden olabileceği belirtildi.

VATANDAŞLARA ÖNEMLİ UYARI: "ZORUNLU OLMADIKÇA DIŞARIYA ÇIKMAYIN"

Akciğer enfeksiyonu, astım, bronşit, KOAH, kanser hastaları, hamileler, yaşlılar ve çocukların toz taşımından en fazla etkilenebilecek grup olduğu anımsatılan açıklamada, zorunlu olunmadıkça bugün ve yarın (salı günü) dışarıya çıkılmaması gerektiği bildirildi.

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"DIŞARI ÇIKMAK ZORUNDA KALANLARIN MASKE TAKMASI GEREKİYOR"

"Görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadesine yer verilen açıklamada, dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşların maske takmaları gerektiği kaydedildi. (AA)

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Şırnak
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Suriyelileri gönderin ne toz kalır ne eflasyon vallahi
Çıkmirem ula çıkmiirem. Zaten pandeminin de tek sevdiğim yanı oydu, evde oturup keyif yaptım mis gibi valla. Bi de boş mezar gösterseler de girip yatsam ohh mis

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