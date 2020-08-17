Valilikler peş peşe açıkladı: Koronavirüse karşı yeni önlemler

Eskişehir'de koronavirüs tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üstü vatandaşların düğün, cenaze, taziye, pazar yeri, çay bahçesi, alışveriş merkezleri, kafe, kıraathane, piknik alanları ve asker uğurlaması gibi kalabalık alanlara girişleri yasaklanırken, toplu taşıma kullanım saatlerine de kısıtlama getirildi. İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlarla ilgili bazı kararlar aldı. Alınan kararlar yazılı açıklama ile duyuruldu. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın dernek ve kooperatif gibi sivil toplum kuruluşlarının (zorunlu icrai faaliyetleri) etkinlik ve toplantıları hariç olmak üzere etkinlik ve toplantıları, düğün, cenaze, birinci derecede yakınları olan kişilerin düğün ve cenazelerine katılım hariç olmak üzere, pazar yeri, sosyal faaliyetler, alışveriş merkezleri, çay bahçesi, kafe, kıraathane, piknik alanları, asker uğurlamaları ve benzeri gibi kalabalık alanlara girmesinin yasaklanmasına, toplu taşıma araçlarını 07.00 ile 09.00 ve 17.00 ile 19.00 saatleri arasında kullanmamaları yönünde uyarı ve bilgilendirme çalışmalarının yapılmasına karar verilmiştir."

ORDU'DA 65 YAŞ VE ÜZERİNE KISITLAMA Ordu’da yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 65 yaş üstü için kısıtlama getirildi. Buna göre 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı olan kişilerin, düğün, cenaze, taziye, pazar yeri gibi alanlara girişleri yasaklandı. Ordu Valiliği İl Hıfzısıhha Kurulu toplantısında alınan kararı açıkladı. 3 maddeden oluşan karar şöyle: "1- Covid-19 salgınında risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sağlıklarının korunabilmesi amacıyla ilimiz genelinde düğün, kına, nişan, mevlit, sünnet merasimi, cenaze, taziye vb. gibi toplu etkinliklere kendisinin veya eşinin yakın akrabaları hariç (anne, baba, çocuk, torun, dede, nine, kardeş) 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın davet ve kabul edilmemesine, 2- 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın 18.08.2020 tarihinden itibaren; 06.00-10.00 ile 16.00-18.00 saatleri arasında toplu taşım araçlarını kullanmalarının kısıtlanmasına, aşağıda verilen durumlarda toplu taşıma kısıtlamasından muaf tutulmalarına, 3- 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın; pazar, AVM, sosyete pazarı vb. toplu alışveriş mekanlarında 16.00-18.00 saatleri arasında girişlerinin sınırlandırılmasına, yukarıda belirtilen çerçevede, çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyetlere neden olunmamasına, gerekli görülmesi durumunda alınan kararlara uyulup uyulmadığının denetlenmesine, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.”

ŞANLIURFA'DA "HES KODU" DÖNEMİ Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Hayat Eve Sığar (HES) kodu onayı, kamu kurum ve kuruluşlarına girişten mevlit, düğün gibi etkinliklere varıncaya kadar her yerde istenecek. Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şanlıurfa İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin başkanlığında olağanüstü toplanarak gündemindeki konuları görüştü. Salgınla mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla kurul yeni radikal kararlar aldı. Özellikle her alanda HES kodu onayı kontrolü yapılacağı bildirilen kararlar şöyle: "Kentte yapılacak düğün, sünnet, mevlit, sıra gecesi gibi etkinliklerin en geç saat 23:00'da sonlandırılmasına Davetli ve misafirlerin, işletmelerde görevlendirilmiş personel tarafından, 'Hayat Eve Sığar' uygulaması üzerinden, HES kodu sorgulamasının yapılmasına ve yapılan sorgulamada 'riskli kişi' olarak belirlenen şahısların girişlerinin engellenmesine ve bu durumun kolluk kuvvetlerine bildirilmesine,

Halay gibi yakın temasla oynanan oyun ve danslara izin verilmemesine, Orkestra ekibi ve müzisyenlerin siperlik kullanmalarının sağlanmasına, Düğün, sünnet, mevlit, sıra gecesi gibi etkinliklerde valilikçe görevlendirilmiş memur bulundurularak yukarıda belirtilen kurallara uyulup uyulmadığının denetlenmesine, uymayanlar hakkında yasal işlemlerin yapılmasına, Özel araçlarla ilimize giriş yapan veya ilimizden çıkış yapan kişilerin ilimiz sınırlarındaki kontrol noktalarında 'Hayat Eve Sığar' uygulaması üzerinden, HES kodu sorgulamasının yapılmasına ve yapılan sorgulamada Covid-19 pozitif hasta olup, evde/ikametinde kalmasına karar verildiği tespit edilen kişilerin tespiti halinde ilimize giriş ve ilimizden çıkışlarının yasaklanmasına, Tüm kamu kurum ve kuruluşlarına girişlerde görevli bir personel marifetiyle 'Hayat Eve Sığar' mobil uygulaması üzerinden vatandaşların HES uygulamasının tüm kamu kurumlarında randevu talepleri öncesi ve kamu kurumlarına girişlerde kullanılmasına karar verildi." ERZURUM'DA HES KODU DÖNEMİ Erzurum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında HES kodu sorgulamasında "riskli kişi" olarak belirlenen kişilerin düğün salonuna girişine izin verilmeyecek. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Vekili Yıldız Büyüker başkanlığında olağanüstü toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında bazı ek kararlar aldı.

Toplantıda, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı ve iş kolu için alınması gereken önlemlerin ayrı ayrı belirlendiği ve sürecin gidişine göre yeni önlemlerin alındığına işaret edildi. Bu çerçevede kentin güncel durumu yeniden değerlendirilerek düğün salonları başta olmak üzere bazı alanlarda ek önlemler alındığı kaydedildi. Kapalı veya açık düğün salonlarında yapılan düğün, nişan, kına, sünnet düğünü gibi faaliyetlere katılacak misafirlerin düğün salonu işletmecilerince Sağlık Bakanlığının uygulamaya koyduğu "Hayat Eve Sığar" uygulaması üzerinden HES kodu sorgulamasının yapılacağı belirtildi. Bu sorgulamada "riskli kişi" olarak belirlenenlerin salona girişleri engellenerek durumu kolluk kuvvetlerine bildirileceğine dikkat çekildi. Kapalı veya açık düğün salonları ile sokak ya da köylerde akşam yapılacak düğün, nişan, kına, sünnet düğünü gibi etkinlikler saat 19.30 ila 22.00 arasında, gündüz yapılacak etkinlikler ise kontrol altında tutulabilmesi için saat 13.30 ila 16.00 arasında yapılacak.

Düğün salonları haricinde yemekli düğün organizasyonlarının il genelinde yasaklandığı kararlar çerçevesinde, düğün salonlarında yemek ikramı en geç bir saat içerisinde tamamlanacak. Aynı kararlar doğrultusunda insanların ortamdaki gürültü nedeniyle birbirini duyamaması ve yüksek sesle konuşmalarına bağlı damlacık yoluyla Kovid-19 bulaşma riskinin artacağından yemek süresince müzik icra edilmeyecek. Toplu organizasyonlar öncesinde ve sonrasında yapılan araç konvoyları da yasaklanan kentte, Kovid-19'dan korumak için düğün, kına, nişan ve benzeri etkinliklere gelin ve damadın anne, baba, dede, anneanne, babaannesi hariç 65 yaş ve üzeri misafir alınmayacak. Sosyal mesafe ve maske kullanımının sağlanması konusunda gelin ve damadın kardeşleri ve kardeşlerinin çocukları hariç düğüne katılacak misafirlerin çocukları da düğün salonlarına alınmayacak. Düğün salonları, sokak ve köy düğünlerinin kurallara uyup uymadıklarının kontrolü için kolluk kuvvetleri ve zabıt ekiplerince her bir düğün en az 2 kez denetlenecek.

Cenaze törenlerinde ise 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar ile cenazenin anne, baba, dede, anneanne, babaanne, amca, dayı, hala, teyze ve kardeşi hariç diğer kişilerin cenaze ve defin işlemlerine katılmasına izin verilmeyecek. Özellikle 65 yaş ve üzeri kişilerden kronik rahatsızlığı olanlar, işe gidiş ve çıkış saatlerinde gerekli olmadıkça toplu taşıma araçlarını kullanamayacak. Ayrıca önlemler kapsamında kentte özel ve kamuya ait tüm kurum kuruluşlarda sabah kahvaltısı ve benzeri faaliyetler yasaklanacak ve misafirlere çay, kahve ve benzeri ikramlar yapılamayacak. MARDİN'DE VİRÜSE KARŞI YENİ TEDBİRLER Mardin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının esnetilmesinin ardından kısıtlama saati ve toplu taşıma araçlarını kullanma, il/ilçe semt pazarlarına giriş saatleri, 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile 15 yaş altı çocukların (gelin ve damadın 1. derece yakınları hariç) nişan, kına, düğün, nikâh vb. toplu etkinliklere katılmalarına yönelik kısıtlama getirilmesine yönelik kararlar alındığı belirtildi.