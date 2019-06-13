Valinin makam aracı yanında drift atan sürücüye ceza

Hakan KALELİ- Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta kırmızı ışıkta bekleyen Vali Salih Ayhan'ın makam aracının yanında hem ışık ihlali hem drift yapan sürücüye ceza uygulandı. Sürücünün yaptığı ihlal, kameralara da yansıdı.

Sivas Valisi Salih Ayhan'ın içerisinde bulunduğu makam aracı, kentin en işlek bölgelerinden Dört İşletme Kavşağı'nda kırmızı ışık yandığı sırada beklemeye başladı. Bu sırada, kavşakta önce ışık ihlali yapan ismi açıklanmayan otomobil sürücüsü, daha sonra aracıyla drift yaptı. Vali Ayhan'ın koruma ekibindeki polislerin bildirmesi üzerine araç kısa sürede Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Sürücü belgesine 2 ay el konulurken, aracı 60 gün trafikten men edildi. Polisler, sürücüye, 'tehlike yaratacak ve çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak araçları kullanmak', 'kırmızı ışık kurallarına uymamak' ve 'drift atmak' suçlarından 5 bin 10 lira para cezası uyguladı.

Bayram tatilini geçirmek üzere Sivas'a geldiği öğrenilen sürücünün yaptığı kural ihlalleri güvenlik kameralarınca da görüntülendi. Kırmızı ışıkta bekleyen Vali Ayhan'ın makam aracının yanında ışık ihlali yapan otomobilin daha sonra drift atarak ilerlediği kameraya yansıdı.

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