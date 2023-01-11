HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. 'VALL-E' akıllara durgunluk verdi! 3 saniyelik bir örnek ona yetiyor, sonrası çok ilginç

'VALL-E' akıllara durgunluk verdi! 3 saniyelik bir örnek ona yetiyor, sonrası çok ilginç

11.01.2023 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çok şaşırtan yapay zeka modellerine bir yenisi daha eklendi. ABD'li teknoloji şirketi Microsoft'tan araştırmacılar, VALL-E isimli yeni bir metinden ses oluşturabilen yapay zeka modeli duyurdu. VALL-E'nin yeteneği ise akıllara durgunluk verdi. Öyle ki Microsoft'un yeni yapay zekasının, 3 saniyelik bir örnekle herkesin sesini taklit edebileceği söyleniyor.

'VALL-E' akıllara durgunluk verdi! 3 saniyelik bir örnek ona yetiyor, sonrası çok ilginç

Metinden görsel oluşturan sohbet robotları, insanların sorduğu sorulara yanıt veren sohbet robotları derken şimdi de yapay zeka modellerine bir yenisi daha eklendiği haberi geldi. Yapay zeka konusunda çalışmalar dünya çapında sürerken, Microsoft'tan araştırmacılar yeni bir metinden ses oluşturabilen yapay zeka modeli duyurdu. Bu model, ismiyle OpenAI'nin metinden görsel oluşturan yapay zeka programı DALL-E'yi akla getiren "VALL-E."

ÜÇ SANİYELİK ÖRNEKLE SES TAKLİT EDEBİLEN YENİ YAPAY ZEKA MODELİ: "VALL-E"

Ars Technica’nın haberine göre, perşembe günü, Microsoft araştırmacılarının duyurduğu VALL-E adlı yeni bir metinden ses oluşturabilen yapay zeka modeli. Haberde, VALL-E'nin üç saniyelik bir ses örneği verildiğinde bir kişinin sesini yakın bir şekilde taklit edebildiği söyleniyor. Hatta bunu konuşmacının ses tonundaki duyguyu korumaya çalışacak şekilde yapabileceği de dile getiriliyor.

ses

Microsoft, VALL-E'yi "nöral codec dili modeli" olarak adlandırıyor ve Meta'nın Ekim 2022'de duyurduğu EnCodec adlı bir teknolojiden yararlandığını söylüyor.

Microsoft'un VALL-E'yi Meta'nın 7.000'den fazla konuşmacının 60.000 saatlik İngilizce konuşmasını içeren kütüphaneyle eğittiği belirtiliyor.

VALL-E'nin yüksek kaliteli metin seslendirme uygulamaları ve diğer yapay zeka modelleriyle birlikte ses içeriği oluşturma için kullanılabileceğini tahmin ediliyor. Ancak yapay zeka, sesleri yakın bir şekilde taklit edebildiği için aslında konuşmacıların söylememiş oldukları bir şeyi de söyleyebilir.

Paylaşılan etik beyanında ise VALL-E'nin kötüye kullanılmasına ilişkin potansiyel riskler taşıyabileceğinin altı çiziliyor.

Sonuç şaşkına çevirdi! Bu işte de beklenmeyecek kadar iyi çıktı Sonuç şaşkına çevirdi! Bu işte de beklenmeyecek kadar iyi çıktı

ÖRNEKLER YAYINLANDI

VALL-E’den çıkan çok sayıda ses örneği GitHub üzerinden yayınlandı. Bazı örnekler oldukça şaşırtıcı görünüyor. Hatta bazısında VALL-E'nin ortama ve duyguya göre sonuçlar çıkarttığı anlaşılıyor. Örneğin, konuşmacının sesi yankı yapıyorsa veya kızarak söylüyorsa sistem de buna göre ses üretmiş gibi duruyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni bir dönem başlayacak! iPhone ve Apple Watch gibi cihazlarda...Yeni bir dönem başlayacak! iPhone ve Apple Watch gibi cihazlarda...
Erdoğan'ın programındaki görüntüye Kılıçdaroğlu'ndan sert tepki! Erdoğan'ın programındaki görüntüye Kılıçdaroğlu'ndan sert tepki!
Müslüme'nin annesinden itiraf! 'Bana da cinsel saldırıda bulundu'Müslüme'nin annesinden itiraf! 'Bana da cinsel saldırıda bulundu'
Anahtar Kelimeler:
Microsoft yapay zeka

En Çok Okunan Haberler

Emeklilerin yüzü gülecek: En az 9 bin 700 TL!

Emeklilerin yüzü gülecek: En az 9 bin 700 TL!

Vergi ve SGK borçlarına af iddiası! Ankara kulisleri bunu konuşuyor: 'Şubat veya Mart ayında çıkması muhtemel...'

Vergi ve SGK borçlarına af iddiası! Ankara kulisleri bunu konuşuyor: 'Şubat veya Mart ayında çıkması muhtemel...'

Canlı yayında muhabirin zor anları! Ayakta duramadı...

Canlı yayında muhabirin zor anları! Ayakta duramadı...

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı davasında karar belli oldu! 2 yıl 8 ay hapis cezası...

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı davasında karar belli oldu! 2 yıl 8 ay hapis cezası...

Akşener'den Erdoğan'a 'erken seçim' mesajı: Açıkça ilan ediyorum!

Akşener'den Erdoğan'a 'erken seçim' mesajı: Açıkça ilan ediyorum!

ABD'de büyük kriz! Talimat verildi, tüm ülkede durduruldu

ABD'de büyük kriz! Talimat verildi, tüm ülkede durduruldu

İlginizi Çekebilir

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Kolay taşınıyor, her işi hallediyor! İşte tablet kullanmak için 8 sebep

Kolay taşınıyor, her işi hallediyor! İşte tablet kullanmak için 8 sebep

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Fırın ve ocak kullanmadan beş dakikada kolay ve lezzetli tarifler yapmanın sırrı...

Fırın ve ocak kullanmadan beş dakikada kolay ve lezzetli tarifler yapmanın sırrı...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.