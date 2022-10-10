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Valorant görüntü ayarları yapılandırma: Valorant en iyi grafik ayarları nedir, nasıl yapılır?

10.10.2022 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Valorant’ta kullanıcıların kaliteli ve iyi bir oyun performansı sergileyebilmeleri için FPS değerinin yüksek olması gerekmektedir. Saniyedeki kare sayısı anlamına gelen FPS değeri ne kadar yüksek olursa oyun o kadar akıcı bir şekilde ilerlemektedir. Oyun içerisindeki görüntü ve grafik ayarlarının doğru bir şekilde yapılması FPS değerinin yükselmesinde büyük bir etkendir.

Valorant görüntü ayarları yapılandırma: Valorant en iyi grafik ayarları nedir, nasıl yapılır?

Valorant’ta grafik ve görüntü ayarlarının doğru bir şekilde yapılmaması oyun performansını büyük ölçüde etkilemektedir. Oyunda en iyi FPS değerlerini yakalamak ve rakiplerinizi daha hızlı bir şekilde tespit etmek için grafik ve görüntü ayarlarını doğru bir şekilde yapmanız gerekmektedir.

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Valorant grafik ayarları nasıl ayarlanır?

Valorant oynarken bilgisayarınızdan maksimum verim almanız oldukça önemlidir. Bilgisayarınızdan en iyi kare hızı performansını alarak, yüksek FPS değerlerine ulaşabilmeniz mümkündür. Bunun için oyundaki grafik ayarlarının doğru bir şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Ayarlarda değişiklik yapılmadığı sürece oyundan beklenen performansın alınma ihtimali epey düşük olacaktır. Valorant'ta en iyi grafik ayarları ile oyun kalitenizi artırabilmeniz mümkündür. Bu ayarları ise oyuna giriş yaptıktan sonra genel ayarlar kısmından yapabilirsiniz.

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Bunun için genel ayarlar bölümünden önce görüntü sekmesini ardından da grafik kalitesi sekmesini tıklayınız. Karşınıza bir ekran çıkacaktır. Bu ekranda yapmanız gereken ayarlar aşağıdaki gibidir.

Grafik kalitesi ayarları kısmında karşınıza çıkan ilk özellik çok izlekli görselleştirmedir. Bunu “açık” olarak işaretleyiniz.

  • Materyal kalitesi: Bu özellik yüksek seçildiğinde FPS değerinde düşüş gözlenmektedir. Bu yüzden “orta” olarak işaretlemeniz gerekir.
  • Doku kalitesi: Bu ayarın düşük olması FPS değerinin yükselmesinde büyük bir etkendir. “Düşük” olarak işaretlemeniz gerekir.
  • Ayrıntı kalitesi: “Düşük” olarak seçilmelidir.
  • Arayüz kalitesi: “Düşük” olarak seçilmelidir.
  • Vinyet: Oyun esnasında ekranın kenarlarını karartmak için kullanılan bir özelliktir. “Kapalı” olarak işaretleyebilirsiniz.
  • VSync: Oyun içerisindeki yırtılmaları azaltmak için kullanılan bir özelliktir. FPS değerini arttırmak için bu özelliğin “kapalı” olması gerekir.
  • Kenar yumuşatma: Oyunda kenarların daha yumuşak görünmesini sağlamaktadır. “Hiçbiri” olarak işaretleyiniz.
  • Eşyönsüz filtreleme: Bu özellikten verim alabilmek için “1x “seçeneği işaretlenmelidir.
  • Netliği arttır: Oyun içerisinde görüntünün net olması oldukça önemlidir. Bunun için “açık” seçeneğini işaretleyiniz.
  • Deneysel keskinleştirme: Bu özellik “kapalı” olarak seçilmelidir.
  • Bloom: Bu özellik FPS değerini olumsuz yönde etkilediği için “kapalı” olmalıdır.
  • Bozulma: Bu özelliği “kapalı” olarak işaretlemelisiniz.
  • Atılan gölgeler: Dinamik olan gölgeleri kullanıcıya yansıtmak için tercih edilen bir özelliktir. “Kapalı” olması gerekmektedir.
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Valorant en iyi görüntü ayarları

Valorant görüntü ayarları için öncelikle oyuna giriş yapıp ardından genel ayarlar sekmesine tıklayınız. Buradan Valorant görüntü ayarları bölümüne giriş yapınız. Karşınıza çıkan ekranda aşağıdaki ayarları düzenlemeniz yeterlidir.

  • Görüntü modu: Tam ekran
  • Çözünürlük: Oyundaki çözünürlük kalitesi 16:9 olarak seçilmelidir.
  • Görüntü boyutu yöntemi: Bu özellikte "tam ekran" ve "doldur" olmak üzere iki seçenek bulunmaktadır. İstediğinizi seçebilirsiniz.
  • Pilde FPS’yi kısıtla: Bu özellik kapalı olmalıdır.
  • Menüde FPS’yi kısıtla: Bu özellik kapalı konumda olmalıdır.
  • Arka planda FPS’yi kısıtla: FPS değerinin kısıtlanması oyun içerisinde olumsuzluk oluşturmaktadır. Bu özellik de kapalı olmalıdır.
  • FPS’yi her zaman kısıtla: Bu ayar da her zaman kapalı konumda olmalıdır.
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Valorant
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