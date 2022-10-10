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Valorant bağlantı hatası nedir, neden olur? Valorant bağlantı hatası nasıl çözülür?

10.10.2022 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya çapında milyonlarca kullanıcı tarafından oynanan Valorant, ücretsiz video oyunlarından biridir. Bazı dönemlerde kullanıcılar oyuna giriş esnasında birtakım hatalar ile karşılaşmaktadır. Bu hatalar arasında en çok karşılaşılan ise bağlantı hatalarıdır. Valorant internet bağlantısı bulunamadı gibi sorunlar çözülemediğinde kullanıcılar oyuna giriş yapamamaktadır. Valorant bağlantı hatası nedir, nasıl çözülür?

Valorant bağlantı hatası nedir, neden olur? Valorant bağlantı hatası nasıl çözülür?

İçindekiler

  • Valorant Bağlantı Hatası Nasıl Çözülür?
  • Valorant Neden Hata Veriyor?

Valorant bağlantı hatalarında kullanıcıların karşısına birtakım hata kodları çıkmaktadır. Bu kodların ne anlama geldiğini bilmek oldukça önemlidir. Genellikle oyun ekranının hemen sağ üst kısmında bağlantı hatası simgesi çıkmaktadır. Bu sorunun çözümü için birtakım yöntemler bulunmaktadır.

Valorant Bağlantı Hatası Nasıl Çözülür?

Valorant bağlantı hatası nedir? Oyuna bağlanamama, giriş yapamama, ağ hataları gibi sorunlar online çok oyunculu oyunlarda sıklıkla görülmektedir. Valorant bağlantı hatasını çözmek için birçok yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemlerden önce hatanın kendi internet bağlantınızdan kaynaklı olup olmadığını mutlaka kontrol etmeniz gerekir. Özellikle wi-fi ile oynanan oyunlarda modemin uzakta olması bağlantı hataları ile karşılaşmada büyük bir etkendir. Bunlara rağmen hala sorun devam ediyorsa aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

  • İlk olarak bilgisayarınızdan “Riot Vanguard” hile yazılım programını kaldırınız. Bunun için bilgisayarınızın “başlat” tutuşuna basınız ve ardından “denetim masası”na giriş yapınız. “Program ekle/kaldır” bölümünden yazılımı bulunuz ve “kaldır” butonuna tıklayınız. Kaldırma işleminden sonra tekrar oyunu açınız ve ardından bilgisayarınızı “yeniden başlat” yapınız. Yeniden başlattıktan sonra tekrar oyuna giriş yapmayı deneyiniz.
  • Anti virüs programları bağlantı hatası almanıza sebep olabilir. Bunun için ilk olarak “sistem ve güvenlik” kısmına giriş yapınız. Buradan “Windows güvenlik duvarı”na giriniz. Ardından güvenlik duvarından oyuna izin veriniz. Sonrasında karşınıza “ayarları değiştir” kısmı çıkacaktır. Bu bölümde yer alan “ekle” butonuna tıklayınız. Buradan oyun ile ilgili olan tüm seçenekleri seçip, “ekle” butonuna tekrar tıklayınız.
  • Bir diğer çözüm yöntemi ise DNS adresini değiştirmektir. Bunun için Windows – denetim masası – ağ ve internet – ağ ve paylaşım merkezi’ne giriş yapınız. Buradan “bağdaştırıcı ayarlarını değiştirin” bölümüne giriş yapıp ardından “özellikler” kısmına tıklayınız. İnternet protokolü sürüm dördü seçip tekrar özellikler bölümüne giriş yapınız. Karşınıza çıkan ekranda “DNS sunucu adreslerini kullan” kısmına tıklayınız. Son olarak DNS ayarlarını “8.8.8.8 ve 8.8.4.4” şeklinde yapıp tüm işlemleri kaydediniz.
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Valorant Neden Hata Veriyor?

Bu video oyununda kullanıcıların karşısına birçok farklı sebepten kaynaklanan hata kodları çıkmaktadır. Oyun içerisinde karşılaşılan Valorant hata kodları sayılardan oluşmaktadır. En sık karşılaşılan hata kodlarından biri Valorant 1067 hatasıdır. Bu hatanın çözümü oldukça basittir. Kullanıcılar istemciyi yeniden başlattıklarında sorun ortadan kalkmaktadır. Bir diğer karşılaşılan hata ise Valorant val 43 hatasıdır. Bu hata sistem süre aşımına uğradığında karşınıza çıkmaktadır. Riot istemcisini yeniden başlatmanız yeterlidir.

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Valorant
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