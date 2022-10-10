HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Valorant isim (nick) değiştirme: Valorant'ta nick değişikliği nasıl yapılır?

Valorant isim (nick) değiştirme: Valorant'ta nick değişikliği nasıl yapılır?

10.10.2022 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Valorant, Riot Games’e ait popüler FPS oyunu olarak bilinir. Valorant oyunu için kayıt oluştururken oyuncular isimlerinden memnun kalmayabilir. Bu tarz durumlarda Valorant nick değiştirme yöntemine başvurulur. Valorant nick değişikliği oyuncuların çok sık başvurduğu yöntemdir. Peki Valorant nick değiştirme nasıl yapılır?

Valorant isim (nick) değiştirme: Valorant'ta nick değişikliği nasıl yapılır?

İçindekiler

  • Valorant'ta isim (nick) nasıl değiştirilir?
  • Valorant kullanıcı adı (nickname) nerede yazar?

Valorant, FPS dünyasının dengesini değiştiren bir oyun olarak dikkat çekiyor. Valorant yalnız FPS oyuncularından oluşmuyor. Dünya genelindeki birçok farklı oyunlardan oyuncuları kendine çekiyor. Çıkışından bu yana Valorant, FPS oyuncularının da kaderine yön verdi. Türk oyuncular da Valorant’a çok ilgi duyuyor. Valorant oyununda en dikkat çeken konuysa isim değişikliğidir. Oyunda ismi değiştirmeyi sağlayan ayar yoktur. Bu nedenle Valorant isim değiştirme yöntemi tercih edilir.

Valorant en iyi crosshair ayarları: Valorant crosshair ayarları nasıl olmalı?Valorant en iyi crosshair ayarları: Valorant crosshair ayarları nasıl olmalı?

Valorant'ta isim (nick) nasıl değiştirilir?

Valorant oyununa kullanıcılar ilk etapta isimle kaydolur. Bazı oyuncular belirledikleri ismi beğenmez. Valorant nick değiştirme sayesinde oyuncular oyunları yeni isimleriyle oynamaya başlar. Valorant’ta isim değişikliği şu şekilde gerçekleşir;

  • Öncelikle Valorant hesabına giriş yapılır,
  • Valorant’ta giriş sağlandıktan sonra kullanıcının karşısına bir menü çıkar. Menü içerisindeki RIOT ID olan yazıya tıklanır,
  • Açılacak kısımda kullanıcının RIOT ID’si vardır. İsmin yanındaki kalem simgesine tıklanıp ardından düzenlenmeye başlanır,
  • RIOT ID bölümüne belirlenen yeni ismin yazılması gerekir. RIOT ID bölümüne isim, aralarında boşluk bırakılarak yazılır,
  • İsmin yazılmasının ardından yanda yer alan kutucuğun altındaki "Rastgele" düğmesine tıklanarak Gönder’e basılır,
  • Yukarıdaki işlemlerin ardından Valorant nick değişikliği işlemi tamamlanmış olur.
  • Valorant ismi değiştirildikten sonra 30 gün yeni bir değişiklik yapılamaz. Yeni isim değişikliği için 30 gün beklemek gerekir. Valorant isim değişikliğinde Riot isimlerinin geçtiği kelimelerle Riot games nicklerinin kullanımı kesinlikle söz konusu değildir. Nicklerin küfür ve hakaret barındırılmamasına da çok dikkat edilir.

Valorant oyuncularının isimlerinin kapatılması için de bir işlem yapılabilir. Kapatma işlemi için oyundayken ESC tuşuna basılır. Menü içinden "Ayarlar" menüsüne giriş yapılır. Üst alanda bulunan gizlilik alanına gidilir. “İsmimi grubun dışındakilerden gizle” kısmı açık konuma getirilir.

Valorant sunucu değiştirme: Valorant sunucu değişikliği nasıl yapılır?Valorant sunucu değiştirme: Valorant sunucu değişikliği nasıl yapılır?

Valorant kullanıcı adı (nickname) nerede yazar?

Valorant kullanıcı adı değiştirme işlemini yapmak için önce onun yazılı olduğu alanı bulmak gerekir. Bunun için Valorant hesabının oluşturulup aktifleştirilmesinin ardından sağ bölümde yer alan “Ayarlar” sekmesine tıklanır. Riot ID yazılı alana basılır. Bu işlemin ardından yan kısımda boşluk ortaya çıkar. Boşluğa yazılacak kullanıcı adı, oyuncular tarafından tüm Riot oyunlarında nickname olarak kullanılır.

Valorant şifre değiştirme: Riot Games oyunu Valorant'ta şifre değişikliği nasıl yapılır?Valorant şifre değiştirme: Riot Games oyunu Valorant'ta şifre değişikliği nasıl yapılır?

Valorant’taki görüntülenen isim oyuncunun Riot hesabına ait bir isimdir. Riot hesabı ayarlarından sol tarafta yer alan Riot ID bölümüne giriş sağlanır. Kullanıcı karşısına gelen ekranı istenilen şekilde doldurmalıdır.

Valorant sistem gereksinimleri (önerilen ve minimum) nedir? Valorant kaç GB?Valorant sistem gereksinimleri (önerilen ve minimum) nedir? Valorant kaç GB?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gerçek 'Iron Man'lerden inanılmaz görüntülerGerçek 'Iron Man'lerden inanılmaz görüntüler
Kadıköy'de bir binada patlama meydana geldi! Olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktıKadıköy'de bir binada patlama meydana geldi! Olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı
Kuyruk 38 kilometreye ulaştı! 'İnsanlıktan çıktık, tuvaletimizi bile yapamıyoruz'Kuyruk 38 kilometreye ulaştı! 'İnsanlıktan çıktık, tuvaletimizi bile yapamıyoruz'
Anahtar Kelimeler:
Valorant
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret zammı için yeni tahmin!

Asgari ücret zammı için yeni tahmin!

Ezgi Mola'yı fena ti'ye aldı! Yanıt gecikmedi

Ezgi Mola'yı fena ti'ye aldı! Yanıt gecikmedi

Ukrayna'da 3 büyük şehirde patlama! Feci görüntüler var...

Ukrayna'da 3 büyük şehirde patlama! Feci görüntüler var...

Atların nasıl beslendiği sorulunca deşifre oldu! Suriyelilerle ilgili gerçek ortaya çıktı: Bedavaya verilen bebek mamalarını sattıklarını söyledi

Atların nasıl beslendiği sorulunca deşifre oldu! Suriyelilerle ilgili gerçek ortaya çıktı: Bedavaya verilen bebek mamalarını sattıklarını söyledi

Yüz binlerce kişi akın etti! 261 bin 500 kilogram et yenildi

Yüz binlerce kişi akın etti! 261 bin 500 kilogram et yenildi

Açıklamalar kafa karıştırmıştı! Patlamanın şiddeti gün aydınlanınca ortaya çıktı

Açıklamalar kafa karıştırmıştı! Patlamanın şiddeti gün aydınlanınca ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

12 çocuğu istismar eden doktor 18 ayrı müebbet yedi!

12 çocuğu istismar eden doktor 18 ayrı müebbet yedi!

Yüzüne sürdü! Sosyal medyadan tepki topladı

Yüzüne sürdü! Sosyal medyadan tepki topladı

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Reflüyü başladığı gibi bitirir

Reflüyü başladığı gibi bitirir

İlaç niyetine: Kalbi zırh gibi korur, kalp krizi riskini düşürür...

İlaç niyetine: Kalbi zırh gibi korur, kalp krizi riskini düşürür...

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.