Valorant isim (nick) değiştirme: Valorant'ta nick değişikliği nasıl yapılır?

Valorant, FPS dünyasının dengesini değiştiren bir oyun olarak dikkat çekiyor. Valorant yalnız FPS oyuncularından oluşmuyor. Dünya genelindeki birçok farklı oyunlardan oyuncuları kendine çekiyor. Çıkışından bu yana Valorant, FPS oyuncularının da kaderine yön verdi. Türk oyuncular da Valorant’a çok ilgi duyuyor. Valorant oyununda en dikkat çeken konuysa isim değişikliğidir. Oyunda ismi değiştirmeyi sağlayan ayar yoktur. Bu nedenle Valorant isim değiştirme yöntemi tercih edilir.

Valorant'ta isim (nick) nasıl değiştirilir?

Valorant oyununa kullanıcılar ilk etapta isimle kaydolur. Bazı oyuncular belirledikleri ismi beğenmez. Valorant nick değiştirme sayesinde oyuncular oyunları yeni isimleriyle oynamaya başlar. Valorant’ta isim değişikliği şu şekilde gerçekleşir;

Öncelikle Valorant hesabına giriş yapılır,

Valorant’ta giriş sağlandıktan sonra kullanıcının karşısına bir menü çıkar. Menü içerisindeki RIOT ID olan yazıya tıklanır,

Açılacak kısımda kullanıcının RIOT ID’si vardır. İsmin yanındaki kalem simgesine tıklanıp ardından düzenlenmeye başlanır,

RIOT ID bölümüne belirlenen yeni ismin yazılması gerekir. RIOT ID bölümüne isim, aralarında boşluk bırakılarak yazılır,

İsmin yazılmasının ardından yanda yer alan kutucuğun altındaki "Rastgele" düğmesine tıklanarak Gönder’e basılır,

Yukarıdaki işlemlerin ardından Valorant nick değişikliği işlemi tamamlanmış olur.

Valorant ismi değiştirildikten sonra 30 gün yeni bir değişiklik yapılamaz. Yeni isim değişikliği için 30 gün beklemek gerekir. Valorant isim değişikliğinde Riot isimlerinin geçtiği kelimelerle Riot games nicklerinin kullanımı kesinlikle söz konusu değildir. Nicklerin küfür ve hakaret barındırılmamasına da çok dikkat edilir.

Valorant oyuncularının isimlerinin kapatılması için de bir işlem yapılabilir. Kapatma işlemi için oyundayken ESC tuşuna basılır. Menü içinden "Ayarlar" menüsüne giriş yapılır. Üst alanda bulunan gizlilik alanına gidilir. “İsmimi grubun dışındakilerden gizle” kısmı açık konuma getirilir.

Valorant kullanıcı adı (nickname) nerede yazar?

Valorant kullanıcı adı değiştirme işlemini yapmak için önce onun yazılı olduğu alanı bulmak gerekir. Bunun için Valorant hesabının oluşturulup aktifleştirilmesinin ardından sağ bölümde yer alan “Ayarlar” sekmesine tıklanır. Riot ID yazılı alana basılır. Bu işlemin ardından yan kısımda boşluk ortaya çıkar. Boşluğa yazılacak kullanıcı adı, oyuncular tarafından tüm Riot oyunlarında nickname olarak kullanılır.

Valorant’taki görüntülenen isim oyuncunun Riot hesabına ait bir isimdir. Riot hesabı ayarlarından sol tarafta yer alan Riot ID bölümüne giriş sağlanır. Kullanıcı karşısına gelen ekranı istenilen şekilde doldurmalıdır.



