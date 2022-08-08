Valorant hesap aç: Valorant yeni hesap açma, oluşturma, kaydolma nasıl yapılır?

Gelişen oyun dünyasında çok fazla oyun piyasaya sürülmektedir. Valorant da oyuncular tarafından sıkı takip edilen bir strateji oyunudur. Oyunla ilgili güncellenen sürümler, oyunun takipçileri tarafından sürekli mercek altında tutulmaktadır. Oyunu oynayabilmek için herhangi bir ücret gerekmemektedir. Giriş için gerekli olan temel unsur Riot Games hesabını oluşturmaktır. Ardından oyunu indirmek için bir tuşa basmak yeterlidir.

Valorant hesap açma nasıl yapılır?

Valorant çok fazla oyuncu tarafından takip edilen ve ilgi gören bir oyundur. Her geçen gün yeni oyuncular tarafından büyük talep görmektedir. Bu yüzden Valorant yeni hesap oluşturma işlemi, oyuncular arasında merak edilen konulardan olmuştur. Eğer Riot Games’te varolan farklı bir oyuna üye olunmuşsa o üyelikle Valorant’a devam etmek mümkündür. Tam tersi daha önce hiçbir oyununa girmediysek Riot Games Valorant hesap açma işlemimizi sıfırdan sağlamamız gerekmektedir. Valorant yeni hesap açma işlemi için yapılması gereken belli başlı adımlar vardır. Bu adımlar sırasıyla şöyledir:

Valorant’ın web sitesi olan Riot Games’e girilir ve ‘hemen oyna’ ibaresine tıklanır. Riot Games’in web sitesi kolay erişim sağlanabilen ve anlaşılması kolay olan bir sitedir. Kolay bir şekilde yönlendirmeler ile kayıt işlemi ve oyunu indirme işlemi hallolmaktadır.

Daha sonra ‘hesap oluştur’ ibaresine tıklanır. Riot Games’te daha önce varolan bir hesap yok ise sıfırdan hesap oluşturma işlemi gerçekleştirilir.

Ardından sistemin istediği kişisel veriler girilir. Bu kişisel veriler mail adresi, kullanıcı adı ve doğum tarihi gibi bilgilerdir.Bu veriler sonrasında şifre oluşturma ile ilgili bir adıma geçilmektedir.

Mail adresine ulaşan mailler kontrol edilmelidir. Riot Games girilen mail adresine iki mail gönderir. Gelen maillerden birinde kullanıcı adı diğerinde ise Valorant ile ilgili bir ilgilendirme maili gelmektedir. Maile gelen aktifleştirme butonuna basılarak hesap aktivasyonu sağlanır.

Son olarak ‘oyunu indir’ ibaresine tıklanarak ücretsiz bir şekilde Valorant kaydolma işlemi gerçekleşmiş olur. Bu işlemleri tamamladığımızda oyun sitesinin içinde oyunu indirmenin sağlandığı bir link açılacaktır. Valorant oyununu indirme işlemi tamamlandığında oyunda aktif bir şekilde yer alınabilecektir.



