Vampyr için Türkçe yama yayınlandı

2018’in sonlarına gelmiş olmamıza karşın hala Türkçe dil desteğine sahip oyunların sayısı yok denecek kadar az. Elbette bir 5 sene öncesine nazaran daha fazla Türkçe oyunun çıktığını söyleyebiliriz. Fakat yine de pek çok oyunda Türkçe dil seçeneği tercih edilmiyor. Bu konuda Sony gibi isimlerin önemli uğraşları mevcut. Fakat yine de bu durum oyun sektörünün geneline yayılmadıkça bizler için yeterli olmayacak.

Genel olarak oyunlarda Türkçe dil desteğinin olmaması, en çok konsol oyuncularını mağdur ediyor. Çünkü PC için çıkan yapımlara öyle ya da böyle Türkçe alt yazı desteği eklenebiliyor. Fakat konsollarda iş biraz daha farklı.

Aksiyon tarzındaki yapımlar için her zaman Türkçe dil desteğine gerek olmayabiliyor. Fakat söz konusu Vampyr gibi sağlam bir rol yapma oyunu olunca, hikayeye tam hakim olabilmek adına, Türkçe dil desteğinin bulunması bizler için önemli bir kriter haline geliyor.

Bir süredir Vampyr için Türkçe alt yazı çalışması yapan OyunÇeviri ekibi, geçtiğimiz gün yamayı tamamlayarak PC oyuncularının kullanımına sundu. Vampyr Türkçe yama sayesinde artık oyunun hikayesine hakim bir şekilde ilerleyebilirsiniz.