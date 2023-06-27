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VAN BAYRAM NAMAZI SAATİ: 28 Haziran 2023 Kurban Bayramı namazı saat kaçta? Diyanet Van bayram namazı saati

26.06.2023 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van bayram namazı saati ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Manevi bir bütünlüğü ifade eden Kurban Bayramı namazı 28 Haziran 2023 Çarşamba sabahı cemaat ile birlikte kılınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı namazının saat bilgilerini il il paylaştı. Peki, Van bayram namazı saat kaçta? İşte, Van bayram namazı saati...

VAN BAYRAM NAMAZI SAATİ: 28 Haziran 2023 Kurban Bayramı namazı saat kaçta? Diyanet Van bayram namazı saati

Van bayram namazı saati 28 Haziran 2023 Çarşamba günü yaklaşırken vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kurban Bayramı namazı için Edremit, İpekyolu, Tuşba,Bahçesaray, Başkale, Çaldıran, Çatak, Erciş, Gevaş, Gürpınar, Muradiye, Özalp, Saray ilçelerinde yaşayan birçok kişi camilere akın edecek. Van bayram namazı saati Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklama yapılmasının ardından internette araştırılıyor. İşte, Van bayram namazı saati...

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VAN BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Van ilçelerinde bayram namazı vakitleri;

Bahçesaray: 05.22

Başkale: 05.17

Çaldıran: 05.15

Çatak: 05.21

Edremit: 05.19

Erciş: 05.17

Gevaş: 05.20

Gürpınar: 05.19

Muradiye: 05.16

Özalp: 05.16

Saray: 05.15

Tuşba: 05.19

İpekyolu: 05.19

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İL İL KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAATLERİ 2023

Kurban Bayramı namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı.

Diyanet'ten yapılan açıklamaya göre;

Ankara bayram namazı saati: 05:57

İstanbul bayram namazı saati: 06:10

İzmir bayram namazı saati: 06:24

Bursa bayram namazı saati: 06:12

Adana bayram namazı saati: 05:54

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TÜM İLLERİN BAYRAM NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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BAYRAM NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

Bayram namazına, allahuekber "Niyet ettim Allah rızâsı için vâcib olan (Ramazan veya Kurban) Bayramı namazını kılmaya. Uydum hazır olan imama." denip niyet edilir.

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BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

İmam, ellerini kulaklarına kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alıp ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve "Sübhaneke" duasını okur. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve imamın okuduğu sûre ve âyetleri dinler. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde yapılır.

Ardından 2. rek'âta kalkılıp, eller göbek altında bağlanır. İmam, sûre ve âyetleri okur, cemaat dinler. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde yapılırak namaz bitirilir.

Sonra, imam minber'e çıkarak "Bayram hutbesi" ni okur. Sonra, dua edilir.

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BAYRAM NAMAZI KAÇ REKAT?

Bayram namazı 2 rekatlık bir namazdır ve cemaatle birlikte kılınır.

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KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı arifesi 27 Haziran 2023 Salı gününe denk geliyor.

2023 Diyanet takvimine göre Kurban Bayramı'nın ilk günü 28 Haziran Çarşamba günü idrak edecek. Kurban Bayramı'nın 2. günü 29 Haziran Perşembe, 3. günü 30 Haziran Cuma ve 4. günü 1 Temmuz Cumartesi gününe denk geliyor. Öte yandan Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı. Buna göre 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı günü çalışanlar idari izinli sayılacak. Vatandaşlar hafta sonu ile birlikte 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacak.

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