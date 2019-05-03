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Van'da 6 erkek cesedi daha bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 09:50 | Son Güncelleme

Van'ın Başkale ilçesinin kırsal kesiminde bulunan 6 cesedin, kışın İran sınırından geçerken donarak ölen düzensiz göçmenlere ait olduğu belirlendi.

Van'da 6 erkek cesedi daha bulundu

Van'ın Başkale ilçesinin İran sınırında 6 erkek cesedi bulundu. İran sınırındaki Gelenler Mahallesi kırsalında bir erkek cesedi gören çobanlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Ekipler, olay yerinde yakınlarında yaptıkları araştırmalar sonucunda, Sultançayır dere yatağının farklı bölgelerinde 5 erkek cesedi daha buldu.

Karların erimeye başlamasıyla ortaya çıktığı belirlenen 6 cesedin, kışın sınırdan geçerken donarak ölen düzensiz göçmenlere ait olduğu öğrenildi.

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Savcılıkça yapılan işlemlerin ardından cesetler, otopsi için Van Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Aynı bölgede 12 Nisan'da da 6 erkek cesedi bulunmuştu.

Kaynak: AA

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Van Başkale

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
o cesetlerle Ergenekon'da olsa onlarca kişi içeri girmişti.
Allah size kefaret etsin çektiğiniz zorlukları, vebaliniz hepimizin üzerinde...
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