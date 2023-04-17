VAN'DA DEPREM! 17 Nisan 2023 Van'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi açıkladı

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından merak edildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi inceliyor. İşte, 17 Mart 2023 Pazartesi Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve yapılan açıklamaların detayları...

VAN'DA 4.0 ŞİDDETİNDE DEPREM

Van'da deprem meydana geldiği aktarıldı.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada depremin merkez üssü Van, Çaldıran olarak belirtildi.

Sarsıntının saat 07.07'de gerçekleştiği aktarıldı.

Yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 4.0 olarak belirtilirken sarsıntının 4.7 km derinlikte gerçekleştiği aktarıldı.

SON DEPREMLER LİSTESİ! 17 NİSAN 2023 PAZARTESİ

2023.04.17 06:14:12 37.9010 36.7682 15.0 -.- 1.7 -.- KOZCAGIZ-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.17 05:44:35 37.4428 37.0433 9.1 -.- 1.4 -.- YENIYURT-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.17 05:26:59 38.0723 36.6885 4.1 -.- 1.8 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.17 05:25:14 37.8882 36.3467 16.5 -.- 1.6 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.17 05:18:46 38.0965 36.8153 5.5 -.- 2.5 -.- CARDAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.17 05:14:29 36.4265 35.9383 1.5 -.- 1.3 -.- AKCALI-ARSUZ (HATAY) İlksel

2023.04.17 05:11:43 40.1587 28.9235 4.9 -.- 2.0 -.- YAYLACIK-NILUFER (BURSA) İlksel

2023.04.17 05:11:19 37.9012 36.4538 5.0 -.- 2.0 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.17 04:58:33 38.1993 37.7748 15.1 -.- 1.5 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.04.17 04:57:15 37.9618 28.7353 5.3 -.- 1.9 -.- BUHARKENT (AYDIN) İlksel

2023.04.17 04:32:53 37.8882 36.3768 5.0 -.- 2.4 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.17 04:14:42 36.9467 36.6358 7.5 -.- 1.4 -.- KALAYCIK-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel

2023.04.17 04:10:00 38.1032 36.5315 1.8 -.- 2.0 -.- ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.17 04:04:37 38.1583 36.7403 10.4 -.- 1.4 -.- YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.17 03:54:09 40.2712 29.2268 5.0 -.- 2.0 -.- DISKAYA-GURSU (BURSA) İlksel

2023.04.17 03:51:37 37.9023 36.2602 5.2 -.- 1.7 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.04.17 03:31:33 41.0870 25.6908 3.6 -.- 2.2 -.- YUNANISTAN İlksel

2023.04.17 03:23:30 37.2632 38.6897 8.9 -.- 1.8 -.- ESEMKULU-(SANLIURFA) İlksel

2023.04.17 03:16:33 37.8613 36.5170 9.1 -.- 1.4 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.17 03:12:08 37.9405 36.6135 5.4 -.- 2.0 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.17 03:04:57 37.4800 37.1505 4.0 -.- 1.6 -.- DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.17 03:02:08 38.2437 37.3308 5.5 -.- 2.3 -.- DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.17 02:58:14 37.6070 35.2265 5.7 -.- 2.0 -.- KICAK-ALADAG (ADANA) İlksel

2023.04.17 02:46:33 38.5728 37.2875 5.7 -.- 1.2 -.- KURUDERE-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.04.17 02:40:11 37.1885 36.9340 1.6 -.- 2.1 -.- SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

2023.04.17 02:36:10 37.9342 36.2972 2.2 -.- 1.7 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.17 02:13:16 38.1665 37.2157 12.6 -.- 2.0 -.- TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.17 02:08:22 37.4103 36.9722 6.4 -.- 1.3 -.- NEVRUZLU-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.17 01:55:55 38.0383 36.7367 4.4 -.- 4.2 -.- YESILKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.17 01:42:23 37.9885 37.4442 13.5 -.- 1.4 -.- NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.17 01:27:29 38.2627 37.4668 5.0 -.- 2.0 -.- IKIZPINAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.17 01:12:11 38.1915 38.4282 5.1 -.- 1.6 -.- UCGOZE-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.04.17 01:07:53 38.2580 37.6648 5.0 -.- 2.5 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2023.04.17 00:45:22 37.3198 37.1163 9.1 -.- 2.4 -.- OSMANDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.17 00:43:36 38.2158 39.2647 8.3 -.- 1.7 -.- DEGIRMENSUYU-CUNGUS (DIYARBAKIR) İlksel

2023.04.17 00:39:36 38.1993 39.2507 5.4 -.- 1.8 -.- GECITKOY-CUNGUS (DIYARBAKIR) İlksel

2023.04.17 00:38:53 38.2517 38.1688 6.2 -.- 1.9 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.04.17 00:10:12 37.8948 37.7525 7.8 -.- 1.5 -.- KARABAHSILI-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel

2023.04.17 00:08:17 39.0032 39.1813 5.2 -.- 1.7 -.- AKPINAR-HOZAT (TUNCELI) İlksel

2023.04.17 00:06:00 37.8527 27.3678 4.1 -.- 1.4 -.- CINARKOY-KUSADASI (AYDIN) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ



